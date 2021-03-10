https://ria.ru/20210310/kitay-1600585339.html

Китай расчертил план новой пятилетки на картах

Китай расчертил план новой пятилетки на картах

XIV план социально-экономического развития Китая (2021-2025) насчитывает 142 страницы и более 70 тыс. слов, документ содержит семь карт, которые наглядно... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:31

2021-03-10T12:31

2021-03-10T12:31

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 10 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". XIV план социально-экономического развития Китая (2021-2025) насчитывает 142 страницы и более 70 тыс. слов, документ содержит семь карт, которые наглядно показывают развитие городских кластеров, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и природоохранной системы на среднесрочную перспективу.Энергетическая карта пятилетки обозначает девять баз по производству энергии из возобновляемых источников на материке, а также развитие офшорной ветровой энергетики. Более активная эксплуатация возобновляемых источников энергии позволит в ближайшие пять лет сократить объем энергопотребления и выброса парниковых газов на единицу ВВП соответственно на 13,5% и 18%. Напомним, что Китай поставил задачу пройти пик эмиссии парниковых газов в 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.Китай уже достиг огромных успехов по развитию чистых источников энергии. На КНР приходится 30% от глобальных энергомощностей, работающих на возобновляемых источниках энергии. Китай стоит на первом месте в мире по числу установленных ветряков, солнечных электростанций и ГЭС. КНР обеспечивает 71% глобального производства солнечных батарей, поставляя их в 200 с лишним стран мира. На страну приходится 41% глобального производства ветряков. К 2020 году неископаемые источники энергии обеспечивали 15,3% энергопотребления в КНР.

https://ria.ru/20210309/sotrudnichestvo-1600426115.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай