Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210310/kitay-1600585339.html
Китай расчертил план новой пятилетки на картах
Китай расчертил план новой пятилетки на картах
XIV план социально-экономического развития Китая (2021-2025) насчитывает 142 страницы и более 70 тыс. слов, документ содержит семь карт, которые наглядно... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:31
2021-03-10T12:31
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154778/39/1547783939_0:13:3596:2036_1920x0_80_0_0_d1ae96090607e6c9388072c1c2c6da2e.jpg
МОСКВА, 10 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". XIV план социально-экономического развития Китая (2021-2025) насчитывает 142 страницы и более 70 тыс. слов, документ содержит семь карт, которые наглядно показывают развитие городских кластеров, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и природоохранной системы на среднесрочную перспективу.Энергетическая карта пятилетки обозначает девять баз по производству энергии из возобновляемых источников на материке, а также развитие офшорной ветровой энергетики. Более активная эксплуатация возобновляемых источников энергии позволит в ближайшие пять лет сократить объем энергопотребления и выброса парниковых газов на единицу ВВП соответственно на 13,5% и 18%. Напомним, что Китай поставил задачу пройти пик эмиссии парниковых газов в 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.Китай уже достиг огромных успехов по развитию чистых источников энергии. На КНР приходится 30% от глобальных энергомощностей, работающих на возобновляемых источниках энергии. Китай стоит на первом месте в мире по числу установленных ветряков, солнечных электростанций и ГЭС. КНР обеспечивает 71% глобального производства солнечных батарей, поставляя их в 200 с лишним стран мира. На страну приходится 41% глобального производства ветряков. К 2020 году неископаемые источники энергии обеспечивали 15,3% энергопотребления в КНР.
https://ria.ru/20210309/sotrudnichestvo-1600426115.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154778/39/1547783939_433:0:3164:2048_1920x0_80_0_0_073d9170cfe3ee09be02393739b19fe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай

Китай расчертил план новой пятилетки на картах

12:31 10.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Пудун в Шанхае
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". XIV план социально-экономического развития Китая (2021-2025) насчитывает 142 страницы и более 70 тыс. слов, документ содержит семь карт, которые наглядно показывают развитие городских кластеров, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной и природоохранной системы на среднесрочную перспективу.
Энергетическая карта пятилетки обозначает девять баз по производству энергии из возобновляемых источников на материке, а также развитие офшорной ветровой энергетики. Более активная эксплуатация возобновляемых источников энергии позволит в ближайшие пять лет сократить объем энергопотребления и выброса парниковых газов на единицу ВВП соответственно на 13,5% и 18%. Напомним, что Китай поставил задачу пройти пик эмиссии парниковых газов в 2030 году и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Ван Вэньли на форуме молодых парламентариев БРИКС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 11:32Россия-Китай: Главное
Генконсул КНР рассказала о китайско-российском сотрудничестве
Китай уже достиг огромных успехов по развитию чистых источников энергии. На КНР приходится 30% от глобальных энергомощностей, работающих на возобновляемых источниках энергии. Китай стоит на первом месте в мире по числу установленных ветряков, солнечных электростанций и ГЭС. КНР обеспечивает 71% глобального производства солнечных батарей, поставляя их в 200 с лишним стран мира. На страну приходится 41% глобального производства ветряков. К 2020 году неископаемые источники энергии обеспечивали 15,3% энергопотребления в КНР.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
12:49Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
12:49В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
Лента новостейМолния