https://ria.ru/20210310/khachaturov-1600616394.html

Генерал ВС Армении потребовал отставки Пашиняна

Генерал ВС Армении потребовал отставки Пашиняна

Командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, присоединился к требованиям... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:34

2021-03-10T14:34

2021-03-10T14:34

оник гаспарян

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599499738_0:297:1856:1341_1920x0_80_0_0_10fb0feac2e55011afb0654f8b7af681.jpg

ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, присоединился к требованиям представителей генштаба об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.Ранее экс-начальник генштаба ВС Армении Оник Гаспарян назвал весь процесс своей отставки антиконституционным. По его словам, выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов. Он призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только Родине и народу во имя развития вооруженных сил, "укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)".По словам Хачатурова, лишь тот факт, что в течение трех лет по инициативе Пашиняна на пост начальника генерального штаба были назначены и освобождены четыре человека, имеющих высшее воинское звание, "подтверждает его неадекватность и безответственность".Пашинян ранее заявил, что начальник генерального штаба ВС Гаспарян считается уволенным с 10 марта, так как президент республики не подписал представленный премьером проект указа об увольнении и не оспорил отставку Гаспаряна в Конституционном суде.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210310/armeniya-1600552235.html

https://ria.ru/20210228/radikaly-1599337649.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оник гаспарян, никол пашинян, армения, в мире