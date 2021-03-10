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Генерал ВС Армении потребовал отставки Пашиняна
Генерал ВС Армении потребовал отставки Пашиняна
Командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, присоединился к требованиям... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:34
2021-03-10T14:34
оник гаспарян
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, присоединился к требованиям представителей генштаба об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.Ранее экс-начальник генштаба ВС Армении Оник Гаспарян назвал весь процесс своей отставки антиконституционным. По его словам, выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов. Он призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только Родине и народу во имя развития вооруженных сил, "укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)".По словам Хачатурова, лишь тот факт, что в течение трех лет по инициативе Пашиняна на пост начальника генерального штаба были назначены и освобождены четыре человека, имеющих высшее воинское звание, "подтверждает его неадекватность и безответственность".Пашинян ранее заявил, что начальник генерального штаба ВС Гаспарян считается уволенным с 10 марта, так как президент республики не подписал представленный премьером проект указа об увольнении и не оспорил отставку Гаспаряна в Конституционном суде.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210310/armeniya-1600552235.html
https://ria.ru/20210228/radikaly-1599337649.html
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оник гаспарян, никол пашинян, армения, в мире

Генерал ВС Армении потребовал отставки Пашиняна

14:34 10.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Командующий третьим армейским корпусом ВС Армении генерал-майор Григорий Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, присоединился к требованиям представителей генштаба об отставке премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает Sputnik Армения.
Ранее экс-начальник генштаба ВС Армении Оник Гаспарян назвал весь процесс своей отставки антиконституционным. По его словам, выход из кризиса возможен только в результате отставки премьер-министра республики и досрочных парламентских выборов. Он призвал солдат и офицеров продолжить "самоотверженное и преданное служение только Родине и народу во имя развития вооруженных сил, "укрепления Армении и Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)".
По словам Хачатурова, лишь тот факт, что в течение трех лет по инициативе Пашиняна на пост начальника генерального штаба были назначены и освобождены четыре человека, имеющих высшее воинское звание, "подтверждает его неадекватность и безответственность".
"Каждый день, час пребывания Пашиняна на посту премьер-министра подрывает безопасность Республики Армения, ставит под сомнение будущее нашей родины. Следовательно, подтверждая заявление генерального штаба от 25 февраля 2021 года, вновь требую незамедлительной отставки Никола Пашиняна", - говорится в заявлении Хачатурова, фотокопия которого есть в Telegram-канале Sputnik Армения.
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 08:11
Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении
Пашинян ранее заявил, что начальник генерального штаба ВС Гаспарян считается уволенным с 10 марта, так как президент республики не подписал представленный премьером проект указа об увольнении и не оспорил отставку Гаспаряна в Конституционном суде.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Кадры факельного шествия в центре Еревана - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 18:44
Армянские радикалы устроили факельное шествие в центре Еревана
 
Оник ГаспарянНикол ПашинянАрменияВ мире
 
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