https://ria.ru/20210310/kamery-1600545011.html
Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, установленных в больницах, полицейских участках,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T02:21
2021-03-10T02:21
2021-03-10T02:21
весь мир
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102162/46/1021624672_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_c4764fddc366fa155ff84cc7ba3bfb88.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, установленных в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах и различных компаниях в нескольких странах, передает агентство Блумберг.По данным агентства, основанная в 2016 году компания Verkada занимается продажей камер видеонаблюдения, которыми клиенты могут управлять через интернет.Сообщается, что хакеры взломали камеры в компаниях Tesla и Cloudflare, в женских клиниках, психиатрических больницах, а также в офисах самой компании-производителе камер Verkada. Хакеры, по данным агентства, теперь заявляют, что помимо доступа к прямым трансляциям с камер, они также получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada.На одном из видео, которое попало в распоряжение Блумберг, запечатлена больница Halifax Health во Флориде, на другом - склад Tesla в Шанхае, офисы Cloudflare - в США и Британии.При этом некто Тилли Коттманн, утверждающий, что причастен ко взлому, заявил агентству, что в нем участвовала международная группа хакеров, цель - продемонстрировать повсеместность видеонаблюдения и легкость взлома систем. По его словам, хакеры получили доступ к Verkada через аккаунт "суперадминистратора", что позволяло им смотреть в камеры всех клиентов компании. При этом логин и пароль к аккаунту они нашли в интернете.Коттман заявил, что после того, как Блумберг связался с Verkada, хакеры потеряли доступ к видео и архивам. Агентство отмечает, что Verkada сейчас занимается расследованием инцидента и пытается уведомить своих клиентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/microsoft-1600261086.html
https://ria.ru/20210301/khaker-1599370279.html
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/102162/46/1021624672_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_8feb97292af27dceb70ecda40afc47c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
весь мир, в мире
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, установленных в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах и различных компаниях в нескольких странах, передает агентство Блумберг
.
По данным агентства, основанная в 2016 году компания Verkada занимается продажей камер видеонаблюдения, которыми клиенты могут управлять через интернет.
Сообщается, что хакеры взломали камеры в компаниях Tesla и Cloudflare, в женских клиниках, психиатрических больницах, а также в офисах самой компании-производителе камер Verkada. Хакеры, по данным агентства, теперь заявляют, что помимо доступа к прямым трансляциям с камер, они также получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada.
На одном из видео, которое попало в распоряжение Блумберг, запечатлена больница Halifax Health во Флориде, на другом - склад Tesla в Шанхае, офисы Cloudflare - в США и Британии.
При этом некто Тилли Коттманн, утверждающий, что причастен ко взлому, заявил агентству, что в нем участвовала международная группа хакеров, цель - продемонстрировать повсеместность видеонаблюдения и легкость взлома систем. По его словам, хакеры получили доступ к Verkada через аккаунт "суперадминистратора", что позволяло им смотреть в камеры всех клиентов компании. При этом логин и пароль к аккаунту они нашли в интернете.
Коттман заявил, что после того, как Блумберг связался с Verkada, хакеры потеряли доступ к видео и архивам. Агентство отмечает, что Verkada сейчас занимается расследованием инцидента и пытается уведомить своих клиентов.