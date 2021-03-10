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Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada
Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, установленных в больницах, полицейских участках,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T02:21
2021-03-10T02:21
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, установленных в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах и различных компаниях в нескольких странах, передает агентство Блумберг.По данным агентства, основанная в 2016 году компания Verkada занимается продажей камер видеонаблюдения, которыми клиенты могут управлять через интернет.Сообщается, что хакеры взломали камеры в компаниях Tesla и Cloudflare, в женских клиниках, психиатрических больницах, а также в офисах самой компании-производителе камер Verkada. Хакеры, по данным агентства, теперь заявляют, что помимо доступа к прямым трансляциям с камер, они также получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada.На одном из видео, которое попало в распоряжение Блумберг, запечатлена больница Halifax Health во Флориде, на другом - склад Tesla в Шанхае, офисы Cloudflare - в США и Британии.При этом некто Тилли Коттманн, утверждающий, что причастен ко взлому, заявил агентству, что в нем участвовала международная группа хакеров, цель - продемонстрировать повсеместность видеонаблюдения и легкость взлома систем. По его словам, хакеры получили доступ к Verkada через аккаунт "суперадминистратора", что позволяло им смотреть в камеры всех клиентов компании. При этом логин и пароль к аккаунту они нашли в интернете.Коттман заявил, что после того, как Блумберг связался с Verkada, хакеры потеряли доступ к видео и архивам. Агентство отмечает, что Verkada сейчас занимается расследованием инцидента и пытается уведомить своих клиентов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210307/microsoft-1600261086.html
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Bloomberg: хакеры взломали 150 тысяч камер видеонаблюдения Verkada

02:21 10.03.2021
 
© Fotolia / agrispotВидеонаблюдение
Видеонаблюдение - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Fotolia / agrispot
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Группа хакеров заявляет, что получила доступ к данным со 150 тысяч камер видеонаблюдения компании Verkada, установленных в больницах, полицейских участках, тюрьмах, школах и различных компаниях в нескольких странах, передает агентство Блумберг.
По данным агентства, основанная в 2016 году компания Verkada занимается продажей камер видеонаблюдения, которыми клиенты могут управлять через интернет.
Сообщается, что хакеры взломали камеры в компаниях Tesla и Cloudflare, в женских клиниках, психиатрических больницах, а также в офисах самой компании-производителе камер Verkada. Хакеры, по данным агентства, теперь заявляют, что помимо доступа к прямым трансляциям с камер, они также получили доступ к полному видеоархиву всех клиентов Verkada.
На одном из видео, которое попало в распоряжение Блумберг, запечатлена больница Halifax Health во Флориде, на другом - склад Tesla в Шанхае, офисы Cloudflare - в США и Британии.
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При этом некто Тилли Коттманн, утверждающий, что причастен ко взлому, заявил агентству, что в нем участвовала международная группа хакеров, цель - продемонстрировать повсеместность видеонаблюдения и легкость взлома систем. По его словам, хакеры получили доступ к Verkada через аккаунт "суперадминистратора", что позволяло им смотреть в камеры всех клиентов компании. При этом логин и пароль к аккаунту они нашли в интернете.
Коттман заявил, что после того, как Блумберг связался с Verkada, хакеры потеряли доступ к видео и архивам. Агентство отмечает, что Verkada сейчас занимается расследованием инцидента и пытается уведомить своих клиентов.
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