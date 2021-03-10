https://ria.ru/20210310/ipad-1600566865.html
Новый планшет Apple iPad первым получит экран mini-LED
Новый планшет Apple iPad первым получит экран mini-LED
Новые планшеты Apple линейки iPad Pro будут оснащаться дисплеями, выполненными по технологии mini-LED. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:46
2021-03-10T10:46
2021-03-10T10:46
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технологии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новые планшеты Apple линейки iPad Pro будут оснащаться дисплеями, выполненными по технологии mini-LED. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на китайского производителя комплектующих для "яблока".Поставщики уже развернули производство новых матриц mini-LED, которые предназначены для iPad Pro 2021 года. Если информация подтвердится, то планшеты от Apple станут первыми компактными устройствами с экранами следующего поколения. Сейчас подобные дисплеи применяются только в телевизорах.Технология mini-LED лишена главного недостатка OLED-дисплеев — выгорания светодиодов. Кроме того, решение дает увеличение контрастности, повышает максимальную яркость и улучшает энергоэффективность.Ожидается, что новое поколение iPad Pro представят на первой презентации Apple в 2021 году, которая может состояться 23 марта. Планшеты получат две диагонали (11 и 12,9 дюймов), 5-нанометровый процессор Apple A14X и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.
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apple ipad, apple, гаджеты, технологии
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Новые планшеты Apple
линейки iPad
Pro будут оснащаться дисплеями, выполненными по технологии mini-LED. Об этом сообщает
издание DigiTimes со ссылкой на китайского производителя комплектующих для "яблока".
Поставщики уже развернули производство новых матриц mini-LED, которые предназначены для iPad Pro 2021 года. Если информация подтвердится, то планшеты от Apple станут первыми компактными устройствами с экранами следующего поколения. Сейчас подобные дисплеи применяются только в телевизорах.
Технология mini-LED лишена главного недостатка OLED-дисплеев — выгорания светодиодов. Кроме того, решение дает увеличение контрастности, повышает максимальную яркость и улучшает энергоэффективность.
Ожидается, что новое поколение iPad Pro представят на первой презентации Apple в 2021 году, которая может состояться 23 марта. Планшеты получат две диагонали (11 и 12,9 дюймов), 5-нанометровый процессор Apple A14X и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.