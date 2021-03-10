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https://ria.ru/20210310/ipad-1600566865.html
Новый планшет Apple iPad первым получит экран mini-LED
Новый планшет Apple iPad первым получит экран mini-LED
Новые планшеты Apple линейки iPad Pro будут оснащаться дисплеями, выполненными по технологии mini-LED. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:46
2021-03-10T10:46
наука
apple ipad
apple
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новые планшеты Apple линейки iPad Pro будут оснащаться дисплеями, выполненными по технологии mini-LED. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на китайского производителя комплектующих для "яблока".Поставщики уже развернули производство новых матриц mini-LED, которые предназначены для iPad Pro 2021 года. Если информация подтвердится, то планшеты от Apple станут первыми компактными устройствами с экранами следующего поколения. Сейчас подобные дисплеи применяются только в телевизорах.Технология mini-LED лишена главного недостатка OLED-дисплеев — выгорания светодиодов. Кроме того, решение дает увеличение контрастности, повышает максимальную яркость и улучшает энергоэффективность.Ожидается, что новое поколение iPad Pro представят на первой презентации Apple в 2021 году, которая может состояться 23 марта. Планшеты получат две диагонали (11 и 12,9 дюймов), 5-нанометровый процессор Apple A14X и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.
https://ria.ru/20210309/apple-1600436781.html
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apple ipad, apple, гаджеты, технологии

Новый планшет Apple iPad первым получит экран mini-LED

10:46 10.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве
Посетитель в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новые планшеты Apple линейки iPad Pro будут оснащаться дисплеями, выполненными по технологии mini-LED. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на китайского производителя комплектующих для "яблока".
Поставщики уже развернули производство новых матриц mini-LED, которые предназначены для iPad Pro 2021 года. Если информация подтвердится, то планшеты от Apple станут первыми компактными устройствами с экранами следующего поколения. Сейчас подобные дисплеи применяются только в телевизорах.
Технология mini-LED лишена главного недостатка OLED-дисплеев — выгорания светодиодов. Кроме того, решение дает увеличение контрастности, повышает максимальную яркость и улучшает энергоэффективность.
Ожидается, что новое поколение iPad Pro представят на первой презентации Apple в 2021 году, которая может состояться 23 марта. Планшеты получат две диагонали (11 и 12,9 дюймов), 5-нанометровый процессор Apple A14X и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 12:14Наука
Названа дата первой презентации Apple в 2021 году
 
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