https://ria.ru/20210310/ipad-1600566865.html

Новый планшет Apple iPad первым получит экран mini-LED

Новый планшет Apple iPad первым получит экран mini-LED

Новые планшеты Apple линейки iPad Pro будут оснащаться дисплеями, выполненными по технологии mini-LED. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:46

2021-03-10T10:46

2021-03-10T10:46

наука

apple ipad

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новые планшеты Apple линейки iPad Pro будут оснащаться дисплеями, выполненными по технологии mini-LED. Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на китайского производителя комплектующих для "яблока".Поставщики уже развернули производство новых матриц mini-LED, которые предназначены для iPad Pro 2021 года. Если информация подтвердится, то планшеты от Apple станут первыми компактными устройствами с экранами следующего поколения. Сейчас подобные дисплеи применяются только в телевизорах.Технология mini-LED лишена главного недостатка OLED-дисплеев — выгорания светодиодов. Кроме того, решение дает увеличение контрастности, повышает максимальную яркость и улучшает энергоэффективность.Ожидается, что новое поколение iPad Pro представят на первой презентации Apple в 2021 году, которая может состояться 23 марта. Планшеты получат две диагонали (11 и 12,9 дюймов), 5-нанометровый процессор Apple A14X и поддержку работы в мобильных сетях пятого поколения.

https://ria.ru/20210309/apple-1600436781.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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