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ЦИК продлил порядок многодневного голосования
ЦИК продлил порядок многодневного голосования
Временный порядок голосования в течение нескольких дней продлен до 12 сентября, следует из постановления Центральной избирательной комиссии РФ. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:07
2021-03-10T12:07
майя гришина
николай булаев
цик рф
политика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Временный порядок голосования в течение нескольких дней продлен до 12 сентября, следует из постановления Центральной избирательной комиссии РФ.В декабре прошлого года ЦИК РФ принял временное положение, позволяющее избиркомам принимать решение о проведении выборов, проходящих до 30 мая 2021 года, в течение нескольких дней, но не более трех."Внести в постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 16 декабря 2020 года "О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд" изменение, заменив в пункте 2 слова "30 мая" словами "12 сентября", - говорится в постановлении.Как ранее заявлял зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, перед единым днем голосования порядок трехдневного голосования будет обновлен с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд."Имеется в виду, что мы будем и дальше обобщать практику и думать о том, как будет выглядеть положение о проведении единого дня голосования 19 сентября", - сказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина на заседании комиссии в среду.
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майя гришина, николай булаев, цик рф, политика

ЦИК продлил порядок многодневного голосования

12:07 10.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Временный порядок голосования в течение нескольких дней продлен до 12 сентября, следует из постановления Центральной избирательной комиссии РФ.
В декабре прошлого года ЦИК РФ принял временное положение, позволяющее избиркомам принимать решение о проведении выборов, проходящих до 30 мая 2021 года, в течение нескольких дней, но не более трех.
"Внести в постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 16 декабря 2020 года "О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд" изменение, заменив в пункте 2 слова "30 мая" словами "12 сентября", - говорится в постановлении.
Как ранее заявлял зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, перед единым днем голосования порядок трехдневного голосования будет обновлен с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд.
"Имеется в виду, что мы будем и дальше обобщать практику и думать о том, как будет выглядеть положение о проведении единого дня голосования 19 сентября", - сказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина на заседании комиссии в среду.
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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