https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html

ЦИК продлил порядок многодневного голосования

ЦИК продлил порядок многодневного голосования

Временный порядок голосования в течение нескольких дней продлен до 12 сентября, следует из постановления Центральной избирательной комиссии РФ. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:07

2021-03-10T12:07

2021-03-10T12:07

майя гришина

николай булаев

цик рф

политика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Временный порядок голосования в течение нескольких дней продлен до 12 сентября, следует из постановления Центральной избирательной комиссии РФ.В декабре прошлого года ЦИК РФ принял временное положение, позволяющее избиркомам принимать решение о проведении выборов, проходящих до 30 мая 2021 года, в течение нескольких дней, но не более трех."Внести в постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 16 декабря 2020 года "О временном положении об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд" изменение, заменив в пункте 2 слова "30 мая" словами "12 сентября", - говорится в постановлении.Как ранее заявлял зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, перед единым днем голосования порядок трехдневного голосования будет обновлен с учетом опыта регионов, если будет принято решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд."Имеется в виду, что мы будем и дальше обобщать практику и думать о том, как будет выглядеть положение о проведении единого дня голосования 19 сентября", - сказала секретарь Центризбиркома Майя Гришина на заседании комиссии в среду.

https://ria.ru/20210309/shtrafy-1600526002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя гришина, николай булаев, цик рф, политика