https://ria.ru/20210310/faktor-1600611672.html

Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:13

2021-03-10T14:13

2021-03-10T15:03

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

бирмингемский университет

в мире

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета, исследование которых опубликовал журнал European Journal of Endocrinology.Специалисты проанализировали данные более 21 тысячи женщин с СПКЯ и свыше 78 тысяч пациенток, не страдающих этим синдромом.Заболеваемость COVID-19 в первой группе оказалась почти в два раза выше, чем во второй: на 1000 участниц с СПКЯ приходилось 18,1 случая заражения, а на 1000 женщин без синдрома — 11,9 случая.Ученые рекомендовали женщинам с синдромом поликистозных яичников внимательнее относиться к своему здоровью во время пандемии, избегать массовых скоплений людей и использовать средства индивидуальной защиты.

https://ria.ru/20201203/produkty-1587552662.html

https://ria.ru/20210113/covid19-1592915121.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бирмингемский университет, в мире