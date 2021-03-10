Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/faktor-1600611672.html
Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом
Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом
Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:13
2021-03-10T15:03
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
бирмингемский университет
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574385_0:320:3047:2034_1920x0_80_0_0_1e98b94d8b3fc5fb46a6c03e8667143e.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета, исследование которых опубликовал журнал European Journal of Endocrinology.Специалисты проанализировали данные более 21 тысячи женщин с СПКЯ и свыше 78 тысяч пациенток, не страдающих этим синдромом.Заболеваемость COVID-19 в первой группе оказалась почти в два раза выше, чем во второй: на 1000 участниц с СПКЯ приходилось 18,1 случая заражения, а на 1000 женщин без синдрома — 11,9 случая.Ученые рекомендовали женщинам с синдромом поликистозных яичников внимательнее относиться к своему здоровью во время пандемии, избегать массовых скоплений людей и использовать средства индивидуальной защиты.
https://ria.ru/20201203/produkty-1587552662.html
https://ria.ru/20210113/covid19-1592915121.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596574385_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_63c2dbc022b5dba8db5b9362ef4a82c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, бирмингемский университет, в мире

Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом

14:13 10.03.2021 (обновлено: 15:03 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент
Медик и пациент - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар РИА Новости. Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета, исследование которых опубликовал журнал European Journal of Endocrinology.
Специалисты проанализировали данные более 21 тысячи женщин с СПКЯ и свыше 78 тысяч пациенток, не страдающих этим синдромом.
Плитка шоколада - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 17:47Распространение коронавируса
Названы три продукта, блокирующие коронавирус
Заболеваемость COVID-19 в первой группе оказалась почти в два раза выше, чем во второй: на 1000 участниц с СПКЯ приходилось 18,1 случая заражения, а на 1000 женщин без синдрома — 11,9 случая.
"Учитывая высокую распространенность СПКЯ, эти результаты необходимо учитывать при разработке политики и рекомендаций в области общественного здравоохранения по мере развития нашего понимания COVID-19", — отметил один из авторов исследования Анурадха Субраманиан.
Ученые рекомендовали женщинам с синдромом поликистозных яичников внимательнее относиться к своему здоровью во время пандемии, избегать массовых скоплений людей и использовать средства индивидуальной защиты.
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 18:43Распространение коронавируса
Найден фактор, определяющий тяжесть коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Бирмингемский университетВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец привился "Спутником V" и сравнил жизнь в России и Германии
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
02:08Как часто подделывают электронную подпись?
01:56НАТО подготовило украинских военных к городским боям
Лента новостейМолния