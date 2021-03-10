Назван фактор, повышающий риск заражения коронавирусом
14:13 10.03.2021 (обновлено: 15:03 10.03.2021)
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Женщины с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ) подвержены более высокому риску заражения коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из Бирмингемского университета, исследование которых опубликовал журнал European Journal of Endocrinology.
Специалисты проанализировали данные более 21 тысячи женщин с СПКЯ и свыше 78 тысяч пациенток, не страдающих этим синдромом.
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Заболеваемость COVID-19 в первой группе оказалась почти в два раза выше, чем во второй: на 1000 участниц с СПКЯ приходилось 18,1 случая заражения, а на 1000 женщин без синдрома — 11,9 случая.
"Учитывая высокую распространенность СПКЯ, эти результаты необходимо учитывать при разработке политики и рекомендаций в области общественного здравоохранения по мере развития нашего понимания COVID-19", — отметил один из авторов исследования Анурадха Субраманиан.
Ученые рекомендовали женщинам с синдромом поликистозных яичников внимательнее относиться к своему здоровью во время пандемии, избегать массовых скоплений людей и использовать средства индивидуальной защиты.