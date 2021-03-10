https://ria.ru/20210310/erevan-1600645498.html

Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана

Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана

Участники митинга противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана к зданию правительства. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:03

2021-03-10T17:03

2021-03-10T17:03

оник гаспарян

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Участники митинга противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана к зданию правительства."Мы начинаем шествие, пройдем по улице Саят-Нова, мимо здания правительства, нам есть что сказать им, и вернемся обратно", - сказал в ходе митинга у здания парламента представитель объединенной оппозиции Ишхан Сагателян.Он добавил, что протестующие будут дальше блокировать прилегающие к парламенту проспект Баграмяна и улицу Демирчяна.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210310/khachaturov-1600616394.html

ереван

армения

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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире