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Путин оценил сотрудничество с Турцией в энергетике
Путин оценил сотрудничество с Турцией в энергетике
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что успешная реализация АЭС "Аккую" выведет на новый уровень сотрудничество России и Турции в энергетике. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:22
2021-03-10T16:36
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
аэс "аккую"
владимир путин
турция
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что успешная реализация АЭС "Аккую" выведет на новый уровень сотрудничество России и Турции в энергетике."Хочу также поблагодарить всех участников строительства АЭС "Аккую" и еще раз выразить уверенность, что успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - сказал Путин на церемонии запуска строительства третьего энергоблока атомной станции.Строительство станции ведется госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.
https://ria.ru/20210310/akkuyu-1600637576.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, аэс "аккую", владимир путин, турция, в мире

Путин оценил сотрудничество с Турцией в энергетике

16:22 10.03.2021 (обновлено: 16:36 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что успешная реализация АЭС "Аккую" выведет на новый уровень сотрудничество России и Турции в энергетике.
"Хочу также поблагодарить всех участников строительства АЭС "Аккую" и еще раз выразить уверенность, что успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - сказал Путин на церемонии запуска строительства третьего энергоблока атомной станции.
Строительство станции ведется госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.
Строительство АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 16:26
Путин и Эрдоган дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияАЭС "Аккую"Владимир ПутинТурцияВ мире
 
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