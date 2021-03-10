https://ria.ru/20210310/energetika-1600636744.html

Путин оценил сотрудничество с Турцией в энергетике

Путин оценил сотрудничество с Турцией в энергетике

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что успешная реализация АЭС "Аккую" выведет на новый уровень сотрудничество России и Турции в энергетике. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:22

2021-03-10T16:22

2021-03-10T16:36

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

аэс "аккую"

владимир путин

турция

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600459554_0:0:3350:1884_1920x0_80_0_0_9de2646c264f166e681159df795b1cca.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что успешная реализация АЭС "Аккую" выведет на новый уровень сотрудничество России и Турции в энергетике."Хочу также поблагодарить всех участников строительства АЭС "Аккую" и еще раз выразить уверенность, что успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - сказал Путин на церемонии запуска строительства третьего энергоблока атомной станции.Строительство станции ведется госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.

https://ria.ru/20210310/akkuyu-1600637576.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, аэс "аккую", владимир путин, турция, в мире