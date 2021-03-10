https://ria.ru/20210310/energetika-1600636744.html
Путин оценил сотрудничество с Турцией в энергетике
Путин оценил сотрудничество с Турцией в энергетике
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что успешная реализация АЭС "Аккую" выведет на новый уровень сотрудничество России и Турции в энергетике. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:22
2021-03-10T16:22
2021-03-10T16:36
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
аэс "аккую"
владимир путин
турция
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что успешная реализация АЭС "Аккую" выведет на новый уровень сотрудничество России и Турции в энергетике."Хочу также поблагодарить всех участников строительства АЭС "Аккую" и еще раз выразить уверенность, что успешная реализация этого без преувеличения флагманского проекта не только позволит вывести на качественно новый уровень двустороннее сотрудничество в энергетике, но и в целом будет способствовать дальнейшему продвижению многопланового российско-турецкого партнерства, содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами наших стран", - сказал Путин на церемонии запуска строительства третьего энергоблока атомной станции.Строительство станции ведется госкорпорацией "Росатом" на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2010 году. Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт.
https://ria.ru/20210310/akkuyu-1600637576.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, аэс "аккую", владимир путин, турция, в мире