Экскурсоводов обяжут проходить аттестацию раз в пять лет
13:55 10.03.2021 (обновлено: 13:58 10.03.2021)
© РИА Новости / Светлана БаеваЭкскурсовод рассказывает о проекте музея и Дмитрия Шорина I believe in angels
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Экскурсоводы и гиды-переводчики в России будут обязаны проходить аттестацию раз в пять лет, этим займутся спецкомиссии в субъектах РФ, без прохождения аттестации гиды не смогут работать, соответствующие поправки рекомендованы в среду комитетом ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи ко второму чтению законопроекта, регулирующего экскурсионную деятельность.
Рассмотрение законопроекта в Госдуме во втором чтении запланировано на 23 марта.
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Госдума летом 2020 года приняла в первом чтении правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников", предусматривающий обязательное наличие российского гражданства у гидов и экскурсоводов, работающих в России.
Как уточнили в пресс-службе комитета, редакция проекта ко второму чтению предусматривает, что работать экскурсоводами смогут только граждане России. Также документом вводится новое понятие "национальный туристский маршрут" - маршрут, имеющий особое значение для развития внутреннего и въездного туризма.
Среди поправок к законопроекту – появление в России единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков и единого федерального реестра инструкторов-проводников. "Полномочиями по ведению данного реестра наделяется Ростуризм, а вносить сведения об экскурсоводах и гидах-переводчиках в единый федеральный реестр будут органы государственной власти субъектов федерации. В реестре будет отображаться информация только о специалистах, прошедших аттестацию и получивших соответствующий документ", - уточнили в пресс-службе.
Вместе с тем, принято решение о продлении сроков вступления закона в силу - в случае принятия он вступит в силу с 1 июля 2022 года. "Действие ранее выданных аттестатов экскурсоводов (гидов), аттестатов гидов-переводчиков и аттестатов инструкторов-проводников продлено до 1 января 2024 года", - уточнили в пресс-службе.
Как отметил глава комитета Борис Пайкин, основная цель проекта - "навести порядок в сфере экскурсионных услуг, создать понятный, прозрачный, безопасный, а главное, качественный сервис для туристов". "Для этого необходимо сделать единообразным механизм допуска заинтересованных лиц в эту деятельность, сформулировать минимально необходимый набор требований, которым должны удовлетворять специалисты, работающие в экскурсионной сфере. Аттестация экскурсоводов уже проводится в некоторых регионах, и эту практику необходимо масштабировать на всю Россию и унифицировать", - рассказал Пайкин, которого цитирует пресс-служба.
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