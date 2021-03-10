https://ria.ru/20210310/efremov-1600647585.html

Михаила Ефремова номинировали на премию "Ника"

Михаила Ефремова номинировали на премию "Ника"

Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова номинировали на кинопремию "Ника". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:15

2021-03-10T17:15

2021-03-10T18:07

культура

ника

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

александр балуев

евгений цыганов

москва

белгородская область

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Осужденного за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова номинировали на кинопремию "Ника".Как следует из списка номинантов, опубликованного на сайте премии, артист претендует на награду в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм "Француз" (2019 год) режиссера Андрея Смирнова. Конкуренцию ему составят Александр Балуев ("Француз") и Евгений Цыганов ("Одесса").Главный редактор премии Ирина Ильичева рассказала РИА Новости, что в номинации Ефремова нет ничего предосудительного, поскольку "Ника" не является "Страшным судом, где решается, кому в рай, кому в ад".В этом году определятся лауреаты премии сразу за два года — 2020-й и 2019-й.Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области.

https://ria.ru/20201229/serial-1591324809.html

москва

белгородская область

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ника, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр балуев, евгений цыганов, москва, белгородская область, общество