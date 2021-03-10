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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210310/dvory-1600664849.html
На благоустройство дворов Рязани выделят не менее ста миллионов рублей
На благоустройство дворов Рязани выделят не менее ста миллионов рублей
Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил запланировать в бюджете на благоустройство дворов Рязани не менее 100 миллионов рублей, сообщает в среду... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:42
2021-03-10T18:42
рязанская область
николай любимов
единая россия
рязань
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил запланировать в бюджете на благоустройство дворов Рязани не менее 100 миллионов рублей, сообщает в среду облправительство.Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Любимов провел 10 марта совещание с секретарями местных отделений партии. Обсуждались вопросы проведения избирательной кампании 2021 года, которая, кроме выборов депутатов Государственной думы, включает 98 муниципальных выборов, организации внутрипартийного голосования. Речь также шла о депутатском контроле за реализацией национальных проектов в Рязанской области в текущем году и о работе по укреплению обратной связи с гражданами, в том числе - при реализации местных инициатив."Сегодня по сути стартовала подготовка к проведению праймериз. Кроме прямой задачи, выявления наиболее сильных кандидатов, предварительное голосование поможет выявить объективные приоритеты и предпочтения общества", – сказал Любимов.По его словам, процедура внутрипартийных выборов проводится максимально прозрачно, с использованием портала госуслуг, куда перед голосованием будут заходить избиратели, чтобы подтвердить свою личность. Любимов как секретарь реготделения ЕР поставил задачу заранее, доступным и понятным для граждан языком объяснить суть и важность участия в предварительном отборе кандидатов от партии власти."Бороться с ржавчиной нерадивости, недобросовестности и бюрократизма надо беспощадно. Убирайте все, что мешает людям нормально жить. Я не призываю заниматься популизмом. К каждому делу нужен ответственный, взвешенный подход. Работать нужно постоянно, каждый день", – сказал Любимов.Он отметил, что системной работы требует партийный и депутатский контроль. "В зоне постоянного внимания должны находиться вопросы, наиболее чувствительные для людей. А это чрезвычайно широкий спектр: от использования бюджетных средств до уборки дворов и улиц. В обществе сформировался запрос на повышение эффективности контроля. Это важный момент, во многом он является критерием оценки, которую общество ставит власти", – сказал губернатор.Глава региона заявил о необходимости активизации и усиления партийного контроля за реализацией национальных проектов, работой подрядчиков на крупных объектах. "Партия должна быть с людьми, выяснять настроения, отвечать на вопросы, работать, в том числе и в социальных сетях. Я еще раз настоятельно прошу, чтобы людей информировали обо всех важных для региона решениях. Они должны приниматься максимально гласно, только после согласования с общественностью", – добавил губернатор.Любимов поддержал предложение о дополнительном финансировании работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе областного центра. "Тема важная и очень нужная людям. Я дам поручение экономическому блоку оперативно просчитать возможности и запланировать на благоустройство дворовых территорий дополнительно не менее 100 миллионов рублей", – сказал он.
https://ria.ru/20210304/proekt-1599967167.html
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николай любимов, единая россия, рязань, рязанская область, общество

На благоустройство дворов Рязани выделят не менее ста миллионов рублей

18:42 10.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Рязань и Рязанский кремль
Вид на Рязань и Рязанский кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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РЯЗАНЬ, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил запланировать в бюджете на благоустройство дворов Рязани не менее 100 миллионов рублей, сообщает в среду облправительство.
Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Любимов провел 10 марта совещание с секретарями местных отделений партии. Обсуждались вопросы проведения избирательной кампании 2021 года, которая, кроме выборов депутатов Государственной думы, включает 98 муниципальных выборов, организации внутрипартийного голосования. Речь также шла о депутатском контроле за реализацией национальных проектов в Рязанской области в текущем году и о работе по укреплению обратной связи с гражданами, в том числе - при реализации местных инициатив.
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"Сегодня по сути стартовала подготовка к проведению праймериз. Кроме прямой задачи, выявления наиболее сильных кандидатов, предварительное голосование поможет выявить объективные приоритеты и предпочтения общества", – сказал Любимов.
По его словам, процедура внутрипартийных выборов проводится максимально прозрачно, с использованием портала госуслуг, куда перед голосованием будут заходить избиратели, чтобы подтвердить свою личность. Любимов как секретарь реготделения ЕР поставил задачу заранее, доступным и понятным для граждан языком объяснить суть и важность участия в предварительном отборе кандидатов от партии власти.
"Бороться с ржавчиной нерадивости, недобросовестности и бюрократизма надо беспощадно. Убирайте все, что мешает людям нормально жить. Я не призываю заниматься популизмом. К каждому делу нужен ответственный, взвешенный подход. Работать нужно постоянно, каждый день", – сказал Любимов.
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Он отметил, что системной работы требует партийный и депутатский контроль. "В зоне постоянного внимания должны находиться вопросы, наиболее чувствительные для людей. А это чрезвычайно широкий спектр: от использования бюджетных средств до уборки дворов и улиц. В обществе сформировался запрос на повышение эффективности контроля. Это важный момент, во многом он является критерием оценки, которую общество ставит власти", – сказал губернатор.
Глава региона заявил о необходимости активизации и усиления партийного контроля за реализацией национальных проектов, работой подрядчиков на крупных объектах. "Партия должна быть с людьми, выяснять настроения, отвечать на вопросы, работать, в том числе и в социальных сетях. Я еще раз настоятельно прошу, чтобы людей информировали обо всех важных для региона решениях. Они должны приниматься максимально гласно, только после согласования с общественностью", – добавил губернатор.
Любимов поддержал предложение о дополнительном финансировании работ по благоустройству дворовых территорий, в том числе областного центра. "Тема важная и очень нужная людям. Я дам поручение экономическому блоку оперативно просчитать возможности и запланировать на благоустройство дворовых территорий дополнительно не менее 100 миллионов рублей", – сказал он.
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