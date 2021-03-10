https://ria.ru/20210310/dtp-1600612789.html
В Тульской области в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек
В Тульской области в ДТП с двумя автобусами пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Тульской области, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:17
2021-03-10T14:17
2021-03-10T14:17
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Тульской области, сообщила прокуратура региона."По предварительной информации, 10 марта 2021 года на первом километре автодороги "Железня – Алексин" произошло столкновение двух пассажирских автобусов, принадлежащих ООО "Алексинское ПАТП". В результате происшествия шесть человек получили различные травмы", - говорится в сообщении.Алексинская межрайонная прокуратура начала проверку перевозчика в связи с ДТП, по результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20210310/pogrom-1600550667.html
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тульская область, происшествия