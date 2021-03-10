https://ria.ru/20210310/dostup-1600651319.html

Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к некоторым сервисам

Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к некоторым сервисам

Проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и некоторым другим возникли из-за сбоя в работе крупного европейского центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:33

2021-03-10T17:33

2021-03-10T17:56

страсбург

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и некоторым другим возникли из-за сбоя в работе крупного европейского центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.В среду в разных странах произошли неполадки в работе Youtube, Google и других сервисов, свидетельствует информация на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Проблемы в работе сайтов начались около 12:23 мск, о них сообщили пользователи из России, Украины, Польши, Латвии и других государств.Как пояснили в Роскомнадзоре, авария на ЦОД в Страсбурге не связана с ограничением скорости доступа к Twitter в России.С 10 марта российское ведомство решило замедлить скорость работы Twitter на территории страны на всех мобильных гаджетов и на половине стационарных устройств за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента.

https://ria.ru/20210310/qiwi-1600588961.html

страсбург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

страсбург, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии