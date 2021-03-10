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Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к некоторым сервисам
Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к некоторым сервисам
Проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и некоторым другим возникли из-за сбоя в работе крупного европейского центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:33
2021-03-10T17:56
страсбург
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и некоторым другим возникли из-за сбоя в работе крупного европейского центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.В среду в разных странах произошли неполадки в работе Youtube, Google и других сервисов, свидетельствует информация на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Проблемы в работе сайтов начались около 12:23 мск, о них сообщили пользователи из России, Украины, Польши, Латвии и других государств.Как пояснили в Роскомнадзоре, авария на ЦОД в Страсбурге не связана с ограничением скорости доступа к Twitter в России.С 10 марта российское ведомство решило замедлить скорость работы Twitter на территории страны на всех мобильных гаджетов и на половине стационарных устройств за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента.
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страсбург, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к некоторым сервисам

17:33 10.03.2021 (обновлено: 17:56 10.03.2021)
 
© Фото : Unsplash/NordWood ThemesВидеохостинг Youtube на экране ноутбука
Видеохостинг Youtube на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : Unsplash/NordWood Themes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Проблемы с доступом к сервисам Google, YouTube и некоторым другим возникли из-за сбоя в работе крупного европейского центра обработки данных (ЦОД) в Страсбурге, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
В среду в разных странах произошли неполадки в работе Youtube, Google и других сервисов, свидетельствует информация на портале Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Проблемы в работе сайтов начались около 12:23 мск, о них сообщили пользователи из России, Украины, Польши, Латвии и других государств.
Как пояснили в Роскомнадзоре, авария на ЦОД в Страсбурге не связана с ограничением скорости доступа к Twitter в России.
С 10 марта российское ведомство решило замедлить скорость работы Twitter на территории страны на всех мобильных гаджетов и на половине стационарных устройств за злостное нарушение требований законодательства об удалении запрещенного контента.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 12:47
Пользователи пожаловались на сбои в работе сайта и приложения Qiwi
 
СтрасбургYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
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