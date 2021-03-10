https://ria.ru/20210310/donbass-1600684591.html

В ДНР заявили об одном погибшем при обстреле со стороны силовиков

В ДНР заявили об одном погибшем при обстреле со стороны силовиков

Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T21:52

2021-03-10T21:52

2021-03-10T21:52

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за обстрела со стороны украинских силовиков, заявил журналистам представитель Народной милиции ДНР.Ранее в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили о пяти фактах обстрелов со стороны украинских силовиков."С прискорбием сообщаем, что, выполняя свой долг по защите граждан, погиб защитник нашей республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Еще один военнослужащий получил ранение, ему оказана своевременная медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210310/donbass-1600669434.html

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

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донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире