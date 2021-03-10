https://ria.ru/20210310/donbass-1600601363.html

В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу

В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу

Анонсируемый Киевом мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе является очередной попыткой избежать выполнения минских соглашений, вместо урегулирования РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:20

2021-03-10T13:20

2021-03-10T13:20

наталья никонорова

мид днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

минск

луганск

оон

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587619165_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_08111f7de9b93136f9e6262826e0e7a0.jpg

ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Анонсируемый Киевом мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе является очередной попыткой избежать выполнения минских соглашений, вместо урегулирования конфликта в Донбассе представители Киева перешли к шантажу, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться"."У нас нет никаких сомнений, что анонсированный господином Кравчуком "мирный сценарий" - это очередная попытка Украины избежать реализации минских договоренностей. А ведь именно в них изложен единственно возможный путь к миру", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, для возобновления мира в Донбассе Киев вместо попыток модернизировать минские соглашения должен начать полноценную работу по их выполнению. В частности, по согласованию нового пакета мер контроля за перемирием в Донбассе, предложения республик по которому "Киевом игнорируются без единого внятного аргумента"."Зато на публике украинские представители вовсю занимаются шантажом, рекламируя свои якобы мирные инициативы, но по сути угрожая войной. Тем не менее, мы напоминаем господину Кравчуку, что его задача – обеспечивать эффективное и согласованное с представителями Донбасса выполнение минских соглашений, а не провоцировать возобновление "горячей" фазы конфликта", - подчеркнула Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210310/donbass-1600562964.html

https://ria.ru/20210310/donbass-1600560536.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

луганск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, минск, луганск, оон, украина, в мире