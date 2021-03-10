Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/donbass-1600601363.html
В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
Анонсируемый Киевом мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе является очередной попыткой избежать выполнения минских соглашений, вместо урегулирования РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:20
2021-03-10T13:20
наталья никонорова
мид днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
минск
луганск
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587619165_0:202:3282:2048_1920x0_80_0_0_08111f7de9b93136f9e6262826e0e7a0.jpg
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Анонсируемый Киевом мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе является очередной попыткой избежать выполнения минских соглашений, вместо урегулирования конфликта в Донбассе представители Киева перешли к шантажу, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться"."У нас нет никаких сомнений, что анонсированный господином Кравчуком "мирный сценарий" - это очередная попытка Украины избежать реализации минских договоренностей. А ведь именно в них изложен единственно возможный путь к миру", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, для возобновления мира в Донбассе Киев вместо попыток модернизировать минские соглашения должен начать полноценную работу по их выполнению. В частности, по согласованию нового пакета мер контроля за перемирием в Донбассе, предложения республик по которому "Киевом игнорируются без единого внятного аргумента"."Зато на публике украинские представители вовсю занимаются шантажом, рекламируя свои якобы мирные инициативы, но по сути угрожая войной. Тем не менее, мы напоминаем господину Кравчуку, что его задача – обеспечивать эффективное и согласованное с представителями Донбасса выполнение минских соглашений, а не провоцировать возобновление "горячей" фазы конфликта", - подчеркнула Никонорова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210310/donbass-1600562964.html
https://ria.ru/20210310/donbass-1600560536.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
луганск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587619165_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_0e5e243cdd5d17b63a1547f6d5b57002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, минск, луганск, оон, украина, в мире

В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу

13:20 10.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области
Военнослужащий ДНР в поселке Ясное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Анонсируемый Киевом мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе является очередной попыткой избежать выполнения минских соглашений, вместо урегулирования конфликта в Донбассе представители Киева перешли к шантажу, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".
Жительница поселка Оленовка демонстрирует осколки снаряда, разорвавшихся возле дома в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 10:18
Источник в Москве опроверг информацию о новом плане по Донбассу
"У нас нет никаких сомнений, что анонсированный господином Кравчуком "мирный сценарий" - это очередная попытка Украины избежать реализации минских договоренностей. А ведь именно в них изложен единственно возможный путь к миру", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, для возобновления мира в Донбассе Киев вместо попыток модернизировать минские соглашения должен начать полноценную работу по их выполнению. В частности, по согласованию нового пакета мер контроля за перемирием в Донбассе, предложения республик по которому "Киевом игнорируются без единого внятного аргумента".
"Зато на публике украинские представители вовсю занимаются шантажом, рекламируя свои якобы мирные инициативы, но по сути угрожая войной. Тем не менее, мы напоминаем господину Кравчуку, что его задача – обеспечивать эффективное и согласованное с представителями Донбасса выполнение минских соглашений, а не провоцировать возобновление "горячей" фазы конфликта", - подчеркнула Никонорова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 09:58
Эксперт оценил заявления Киева о готовности мирного плана по Донбассу
 
Наталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукМинскЛуганскООНУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец привился "Спутником V" и сравнил жизнь в России и Германии
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
02:08Как часто подделывают электронную подпись?
01:56НАТО подготовило украинских военных к городским боям
Лента новостейМолния