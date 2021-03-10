https://ria.ru/20210310/donbass-1600562964.html

Источник в Москве опроверг информацию о новом плане по Донбассу

Источник в Москве опроверг информацию о новом плане по Донбассу

Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:18

2021-03-10T10:18

2021-03-10T10:55

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в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Главным планом по Донбассу остается Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, на последнем заседании Контактной группы по урегулированию на юго-востоке Украины ни о каких новых планах Киев не говорил, также не было и предложений о проведении видеоконференции в "нормандском формате" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), сообщил РИА Новости информированный источник в Москве.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на столе лежит план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, сейчас он ждет одобрения Россией. По его словам, речь идет об "очень мощном шаге". Ермак выразил надежду, что это станет "предметом мощного обсуждения через неделю-две" во время видеоконференции в "нормандском формате"."Главный план урегулирования (на Донбассе) - это сам Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. На последнем заседании Контактной группы 2-3 марта ни о каких новых планах украинцы не говорили", - сказал собеседник агентства.Комментируя заявление Ермака о том, что новый план якобы ждет одобрения Москвы, источник подчеркнул, что "Киев должен все вопросы выполнения Комплекса мер обсуждать с Донбассом".Кроме того, он сообщил, что предложений по проведению видеоконференции в "нормандском формате" для якобы обсуждения нового плана по урегулированию в Донбассе не было. "Предложений по видеоконференции "нормандского формата" мы не получали", - подчеркнул он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210310/donbass-1600560536.html

https://ria.ru/20210309/donbass-1600541725.html

москва

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

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андрей ермак, москва, оон, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, украина, в мире