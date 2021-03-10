https://ria.ru/20210310/donbass-1600560536.html
Эксперт оценил заявления Киева о готовности мирного плана по Донбассу
Эксперт оценил заявления Киева о готовности мирного плана по Донбассу
Заявление Киева о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе является частью внутриполитической кампании Владимира Зеленского, его фантазией,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:58
2021-03-10T09:58
2021-03-10T09:58
андрей ермак
владимир жарихин
институт стран снг
владимир зеленский
париж
берлин (город)
украина
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявление Киева о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе является частью внутриполитической кампании Владимира Зеленского, его фантазией, не имеющей ничего общего с реальной политикой; Германия и Франция не анонсировали никакого плана, заявил РИА Новости заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на столе лежит план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, сейчас он ждет одобрения Россией."Я не слышал ни о каком плане, который предложили Германия и Франция. Они публично этот план не анонсировали. Зеленский явно ведет внутриполитическую кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию, но при этом ставит в неудобное положение лидеров других стран, которые не в курсе этого плана. То есть это очередная серия "Слуги народа", а не реальная политика. Это его фантазии", - считает Жарихин.По его словам, надо сначала разобраться, имела ли место разработка такого плана."Где этот план Германии и Франции? Он опубликован? Нет. Он анонсирован лидерами Германии и Франции? Нет. Он вообще существует? И что, собственно говоря, дорабатывал Зеленский? Если он не опубликован и не анонсирован, он что, разрабатывался втайне от всех? И самое главное - от одного из главных членов "нормандской четверки" - России? По-моему, это фантазия Зеленского и игра на внутреннюю аудиторию", - отметил эксперт.Жарихин напомнил, что рейтинг Зеленского падает из-за того, что его обещания урегулировать ситуацию на Донбассе совершенно не реализуются: "Это судорожные попытки изобразить то, чего, скорее всего, на самом деле нет".При этом собеседник агентства выразил надежду на то, что Париж и Берлин не разрабатывали план втайне с тем, чтобы навязать его России.
https://ria.ru/20210309/donbass-1600530089.html
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андрей ермак, владимир жарихин, институт стран снг, владимир зеленский, париж, берлин (город), украина, в мире
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Заявление Киева
о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе
является частью внутриполитической кампании Владимира Зеленского
, его фантазией, не имеющей ничего общего с реальной политикой; Германия и Франция не анонсировали никакого плана, заявил РИА Новости заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин
.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак
заявил, что на столе лежит план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной
, сейчас он ждет одобрения Россией.
"Я не слышал ни о каком плане, который предложили Германия и Франция. Они публично этот план не анонсировали. Зеленский явно ведет внутриполитическую кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию, но при этом ставит в неудобное положение лидеров других стран, которые не в курсе этого плана. То есть это очередная серия "Слуги народа", а не реальная политика. Это его фантазии", - считает Жарихин.
По его словам, надо сначала разобраться, имела ли место разработка такого плана.
"Где этот план Германии и Франции? Он опубликован? Нет. Он анонсирован лидерами Германии и Франции? Нет. Он вообще существует? И что, собственно говоря, дорабатывал Зеленский? Если он не опубликован и не анонсирован, он что, разрабатывался втайне от всех? И самое главное - от одного из главных членов "нормандской четверки" - России? По-моему, это фантазия Зеленского и игра на внутреннюю аудиторию", - отметил эксперт.
Жарихин напомнил, что рейтинг Зеленского падает из-за того, что его обещания урегулировать ситуацию на Донбассе совершенно не реализуются: "Это судорожные попытки изобразить то, чего, скорее всего, на самом деле нет".
При этом собеседник агентства выразил надежду на то, что Париж
и Берлин
не разрабатывали план втайне с тем, чтобы навязать его России.