https://ria.ru/20210310/donbass-1600560536.html

Эксперт оценил заявления Киева о готовности мирного плана по Донбассу

Эксперт оценил заявления Киева о готовности мирного плана по Донбассу

Заявление Киева о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе является частью внутриполитической кампании Владимира Зеленского, его фантазией,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T09:58

2021-03-10T09:58

2021-03-10T09:58

андрей ермак

владимир жарихин

институт стран снг

владимир зеленский

париж

берлин (город)

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявление Киева о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе является частью внутриполитической кампании Владимира Зеленского, его фантазией, не имеющей ничего общего с реальной политикой; Германия и Франция не анонсировали никакого плана, заявил РИА Новости заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на столе лежит план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, сейчас он ждет одобрения Россией."Я не слышал ни о каком плане, который предложили Германия и Франция. Они публично этот план не анонсировали. Зеленский явно ведет внутриполитическую кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию, но при этом ставит в неудобное положение лидеров других стран, которые не в курсе этого плана. То есть это очередная серия "Слуги народа", а не реальная политика. Это его фантазии", - считает Жарихин.По его словам, надо сначала разобраться, имела ли место разработка такого плана."Где этот план Германии и Франции? Он опубликован? Нет. Он анонсирован лидерами Германии и Франции? Нет. Он вообще существует? И что, собственно говоря, дорабатывал Зеленский? Если он не опубликован и не анонсирован, он что, разрабатывался втайне от всех? И самое главное - от одного из главных членов "нормандской четверки" - России? По-моему, это фантазия Зеленского и игра на внутреннюю аудиторию", - отметил эксперт.Жарихин напомнил, что рейтинг Зеленского падает из-за того, что его обещания урегулировать ситуацию на Донбассе совершенно не реализуются: "Это судорожные попытки изобразить то, чего, скорее всего, на самом деле нет".При этом собеседник агентства выразил надежду на то, что Париж и Берлин не разрабатывали план втайне с тем, чтобы навязать его России.

https://ria.ru/20210309/donbass-1600530089.html

https://ria.ru/20210309/nastuplenie-1600523318.html

париж

берлин (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей ермак, владимир жарихин, институт стран снг, владимир зеленский, париж, берлин (город), украина, в мире