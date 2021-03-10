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https://ria.ru/20210310/donbass-1600560536.html
Эксперт оценил заявления Киева о готовности мирного плана по Донбассу
Эксперт оценил заявления Киева о готовности мирного плана по Донбассу
Заявление Киева о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе является частью внутриполитической кампании Владимира Зеленского, его фантазией,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:58
2021-03-10T09:58
андрей ермак
владимир жарихин
институт стран снг
владимир зеленский
париж
берлин (город)
украина
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявление Киева о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе является частью внутриполитической кампании Владимира Зеленского, его фантазией, не имеющей ничего общего с реальной политикой; Германия и Франция не анонсировали никакого плана, заявил РИА Новости заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на столе лежит план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, сейчас он ждет одобрения Россией."Я не слышал ни о каком плане, который предложили Германия и Франция. Они публично этот план не анонсировали. Зеленский явно ведет внутриполитическую кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию, но при этом ставит в неудобное положение лидеров других стран, которые не в курсе этого плана. То есть это очередная серия "Слуги народа", а не реальная политика. Это его фантазии", - считает Жарихин.По его словам, надо сначала разобраться, имела ли место разработка такого плана."Где этот план Германии и Франции? Он опубликован? Нет. Он анонсирован лидерами Германии и Франции? Нет. Он вообще существует? И что, собственно говоря, дорабатывал Зеленский? Если он не опубликован и не анонсирован, он что, разрабатывался втайне от всех? И самое главное - от одного из главных членов "нормандской четверки" - России? По-моему, это фантазия Зеленского и игра на внутреннюю аудиторию", - отметил эксперт.Жарихин напомнил, что рейтинг Зеленского падает из-за того, что его обещания урегулировать ситуацию на Донбассе совершенно не реализуются: "Это судорожные попытки изобразить то, чего, скорее всего, на самом деле нет".При этом собеседник агентства выразил надежду на то, что Париж и Берлин не разрабатывали план втайне с тем, чтобы навязать его России.
https://ria.ru/20210309/donbass-1600530089.html
https://ria.ru/20210309/nastuplenie-1600523318.html
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андрей ермак, владимир жарихин, институт стран снг, владимир зеленский, париж, берлин (город), украина, в мире

Эксперт оценил заявления Киева о готовности мирного плана по Донбассу

09:58 10.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Заявление Киева о готовности плана мирного урегулирования ситуации в Донбассе является частью внутриполитической кампании Владимира Зеленского, его фантазией, не имеющей ничего общего с реальной политикой; Германия и Франция не анонсировали никакого плана, заявил РИА Новости заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что на столе лежит план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, сейчас он ждет одобрения Россией.
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"Я не слышал ни о каком плане, который предложили Германия и Франция. Они публично этот план не анонсировали. Зеленский явно ведет внутриполитическую кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию, но при этом ставит в неудобное положение лидеров других стран, которые не в курсе этого плана. То есть это очередная серия "Слуги народа", а не реальная политика. Это его фантазии", - считает Жарихин.
По его словам, надо сначала разобраться, имела ли место разработка такого плана.
"Где этот план Германии и Франции? Он опубликован? Нет. Он анонсирован лидерами Германии и Франции? Нет. Он вообще существует? И что, собственно говоря, дорабатывал Зеленский? Если он не опубликован и не анонсирован, он что, разрабатывался втайне от всех? И самое главное - от одного из главных членов "нормандской четверки" - России? По-моему, это фантазия Зеленского и игра на внутреннюю аудиторию", - отметил эксперт.
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Жарихин напомнил, что рейтинг Зеленского падает из-за того, что его обещания урегулировать ситуацию на Донбассе совершенно не реализуются: "Это судорожные попытки изобразить то, чего, скорее всего, на самом деле нет".
При этом собеседник агентства выразил надежду на то, что Париж и Берлин не разрабатывали план втайне с тем, чтобы навязать его России.
 
Андрей ЕрмакВладимир ЖарихинИнститут стран СНГВладимир ЗеленскийПарижБерлин (город)УкраинаВ мире
 
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