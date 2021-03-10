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Исследование: четверть россиян не считают свой дом безопасным местом
Исследование: четверть россиян не считают свой дом безопасным местом
Больше четверти россиян не считают свой дом достаточно безопасным и испытывают страх, находясь там, сообщили РИА Новости в компании "Delta Системы безопасности" РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T06:36
2021-03-10T06:36
россия
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Больше четверти россиян не считают свой дом достаточно безопасным и испытывают страх, находясь там, сообщили РИА Новости в компании "Delta Системы безопасности" по итогам своего исследования."Чувство страха и незащищенности может возникать в разных местах и при разных обстоятельствах. Так, 26% опрошенных россиян считают небезопасным собственный дом, при этом женщин, отмечающих именно эту локацию, в два раза больше, чем мужчин", - говорится в исследовании по итогам опроса более 1,1 тысячи россиян.Еще 37% чувствуют себя незащищенно на улицах города, 23% - в торговых центрах и других местах массового скопления людей, 11% - на природе. Спокойнее всего оказалось на рабочих местах, лишь 3% респондентов отмечают возникающее чувство незащищенности на работе.Кроме того, 5% опрошенных россиян признались, что страх остаться дома в одиночестве стал настоящей фобией, при этом 86% из них – женщины. 49% респондентов, напротив, испытывают чувство радости и умиротворения, когда находятся дома в одиночестве. 28% поделились, что лишь эпизодически испытывают чувство страха, оставшись наедине с самими собой. 18% испытывают скорее чувство дискомфорта от того, что не с кем поговорить.Напугать людей, находящихся дома, как оказалось, может многое. Так, 46% опрошенных признались, что пугаются резких и внезапных звуков, за этот вариант ответа в равной степени проголосовали как мужчины, так и женщины. 26% россиян пугают собственные мысли, ещё 17% боятся шагов посторонних на лестничной площадке и в общем коридоре. Интересно, что собственные мысли больше страшат мужчин, женщины же чаще голосовали за вариант о шагах за дверью. Еще 7% пугаются даже движения теней, а для 4% самый большой страх - тишина.Методы борьбы с чувством страха у респондентов тоже разные. Большинство опрошенных в качестве превентивной меры установили охранный комплекс, второй по популярности способ - оставить включенным свет в квартире, на третьем - включить погромче музыку или телевизор. Чуть меньшее количество людей успокаивают себя тем, что постоянно проверяют заперта ли дверь. Равное количество респондентов заедают страх или же обзванивают друзей и родственников, почти 100% проголосовавших за этот вариант ответа - женщины.
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россия, общество

Исследование: четверть россиян не считают свой дом безопасным местом

06:36 10.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовКлючи
Ключи - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Больше четверти россиян не считают свой дом достаточно безопасным и испытывают страх, находясь там, сообщили РИА Новости в компании "Delta Системы безопасности" по итогам своего исследования.
"Чувство страха и незащищенности может возникать в разных местах и при разных обстоятельствах. Так, 26% опрошенных россиян считают небезопасным собственный дом, при этом женщин, отмечающих именно эту локацию, в два раза больше, чем мужчин", - говорится в исследовании по итогам опроса более 1,1 тысячи россиян.
Еще 37% чувствуют себя незащищенно на улицах города, 23% - в торговых центрах и других местах массового скопления людей, 11% - на природе. Спокойнее всего оказалось на рабочих местах, лишь 3% респондентов отмечают возникающее чувство незащищенности на работе.
Кроме того, 5% опрошенных россиян признались, что страх остаться дома в одиночестве стал настоящей фобией, при этом 86% из них – женщины. 49% респондентов, напротив, испытывают чувство радости и умиротворения, когда находятся дома в одиночестве. 28% поделились, что лишь эпизодически испытывают чувство страха, оставшись наедине с самими собой. 18% испытывают скорее чувство дискомфорта от того, что не с кем поговорить.
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Напугать людей, находящихся дома, как оказалось, может многое. Так, 46% опрошенных признались, что пугаются резких и внезапных звуков, за этот вариант ответа в равной степени проголосовали как мужчины, так и женщины. 26% россиян пугают собственные мысли, ещё 17% боятся шагов посторонних на лестничной площадке и в общем коридоре. Интересно, что собственные мысли больше страшат мужчин, женщины же чаще голосовали за вариант о шагах за дверью. Еще 7% пугаются даже движения теней, а для 4% самый большой страх - тишина.
Методы борьбы с чувством страха у респондентов тоже разные. Большинство опрошенных в качестве превентивной меры установили охранный комплекс, второй по популярности способ - оставить включенным свет в квартире, на третьем - включить погромче музыку или телевизор. Чуть меньшее количество людей успокаивают себя тем, что постоянно проверяют заперта ли дверь. Равное количество респондентов заедают страх или же обзванивают друзей и родственников, почти 100% проголосовавших за этот вариант ответа - женщины.
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