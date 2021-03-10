https://ria.ru/20210310/dolg-1600548542.html

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы одолжить до зарплаты

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы одолжить до зарплаты

Средняя сумма, которую россияне готовы одолжить до зарплаты коллеге составляет 5,8 тысячи рублей, другу - в среднем 12,3 тысячи, а родственнику - 18 тысяч... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T07:04

2021-03-10T07:04

2021-03-10T07:04

россия

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средняя сумма, которую россияне готовы одолжить до зарплаты коллеге составляет 5,8 тысячи рублей, другу - в среднем 12,3 тысячи, а родственнику - 18 тысяч рублей, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 2,5 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу, из 428 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 1 по 18 февраля 2021 года.Отмечается, что мужчины готовы дать взаймы коллеге большую сумму, чем женщины, - в среднем 7 тысяч и 4,3 тысячи рублей соответственно. Респонденты старше 45 лет готовы помочь сослуживцу большей суммой, чем молодежь до 24 лет: 6,4 тысячи и 5 тысяч рублей соответственно. "Чем выше уровень дохода, тем больше денег россияне могут позволить себе дать в долг: россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей могут одолжить коллеге в среднем 4 тысячи рублей, граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей - 8,2 тысячи рублей", - указали аналитики.Согласно исследованию, россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев, но выручить коллегу до зарплаты - нормальная практика для каждого десятого сотрудника. Причем мужчины одалживают коллегам в 1,5 раза чаще женщин (12 и 8% соответственно). Количество респондентов, которые выручают своих сослуживцев, одалживая финансы, растет с увеличением возраста опрошенных: 5% среди молодежи до 24 лет и 11% среди граждан старше 45 лет.По сравнению с 2019 годом россияне стали чаще брать деньги в долг, причем чаще стали обращаться к родственникам, а не в банки за кредитами. Суммы, которые россияне готовы одолжить, за 2 года выросли незначительно, например, коллеге могут дать в долг в среднем на 800 рублей больше, чем 2 года назад.

https://ria.ru/20210310/dolg-1600544705.html

https://ria.ru/20210224/dolgi-1598707910.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество