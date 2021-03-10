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Эксперты рассказали, сколько россияне готовы одолжить до зарплаты
Эксперты рассказали, сколько россияне готовы одолжить до зарплаты
Средняя сумма, которую россияне готовы одолжить до зарплаты коллеге составляет 5,8 тысячи рублей, другу - в среднем 12,3 тысячи, а родственнику - 18 тысяч... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T07:04
2021-03-10T07:04
россия
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средняя сумма, которую россияне готовы одолжить до зарплаты коллеге составляет 5,8 тысячи рублей, другу - в среднем 12,3 тысячи, а родственнику - 18 тысяч рублей, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 2,5 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу, из 428 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 1 по 18 февраля 2021 года.Отмечается, что мужчины готовы дать взаймы коллеге большую сумму, чем женщины, - в среднем 7 тысяч и 4,3 тысячи рублей соответственно. Респонденты старше 45 лет готовы помочь сослуживцу большей суммой, чем молодежь до 24 лет: 6,4 тысячи и 5 тысяч рублей соответственно. "Чем выше уровень дохода, тем больше денег россияне могут позволить себе дать в долг: россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей могут одолжить коллеге в среднем 4 тысячи рублей, граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей - 8,2 тысячи рублей", - указали аналитики.Согласно исследованию, россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев, но выручить коллегу до зарплаты - нормальная практика для каждого десятого сотрудника. Причем мужчины одалживают коллегам в 1,5 раза чаще женщин (12 и 8% соответственно). Количество респондентов, которые выручают своих сослуживцев, одалживая финансы, растет с увеличением возраста опрошенных: 5% среди молодежи до 24 лет и 11% среди граждан старше 45 лет.По сравнению с 2019 годом россияне стали чаще брать деньги в долг, причем чаще стали обращаться к родственникам, а не в банки за кредитами. Суммы, которые россияне готовы одолжить, за 2 года выросли незначительно, например, коллеге могут дать в долг в среднем на 800 рублей больше, чем 2 года назад.
https://ria.ru/20210310/dolg-1600544705.html
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россия, общество

Эксперты рассказали, сколько россияне готовы одолжить до зарплаты

07:04 10.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Средняя сумма, которую россияне готовы одолжить до зарплаты коллеге составляет 5,8 тысячи рублей, другу - в среднем 12,3 тысячи, а родственнику - 18 тысяч рублей, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 2,5 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет, имеющих постоянную работу, из 428 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 1 по 18 февраля 2021 года.
"Средняя сумма, которую россияне готовы подкинуть "до зарплаты" коллеге, составляет 5,8 тысячи рублей. Другу могут одолжить почти в 2 раза больше: в среднем 12,3 тысячи рублей. Родственнику - в 3 раза больше: 18 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что мужчины готовы дать взаймы коллеге большую сумму, чем женщины, - в среднем 7 тысяч и 4,3 тысячи рублей соответственно. Респонденты старше 45 лет готовы помочь сослуживцу большей суммой, чем молодежь до 24 лет: 6,4 тысячи и 5 тысяч рублей соответственно. "Чем выше уровень дохода, тем больше денег россияне могут позволить себе дать в долг: россияне с зарплатой до 30 тысяч рублей могут одолжить коллеге в среднем 4 тысячи рублей, граждане с зарплатой от 80 тысяч рублей - 8,2 тысячи рублей", - указали аналитики.
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Согласно исследованию, россияне стараются не брать взаймы у сослуживцев, но выручить коллегу до зарплаты - нормальная практика для каждого десятого сотрудника. Причем мужчины одалживают коллегам в 1,5 раза чаще женщин (12 и 8% соответственно). Количество респондентов, которые выручают своих сослуживцев, одалживая финансы, растет с увеличением возраста опрошенных: 5% среди молодежи до 24 лет и 11% среди граждан старше 45 лет.
По сравнению с 2019 годом россияне стали чаще брать деньги в долг, причем чаще стали обращаться к родственникам, а не в банки за кредитами. Суммы, которые россияне готовы одолжить, за 2 года выросли незначительно, например, коллеге могут дать в долг в среднем на 800 рублей больше, чем 2 года назад.
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