Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/dolg-1600544705.html
Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
Бывает, что на выписке по вашему счету появляется сумма долга, которую вы не ожидали. Это связано с тем, что банк может менять условия обслуживания или налагать РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T02:17
2021-03-10T02:17
антон рогачевский
синергия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097365_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_79f9638d41b52d2c6538824f9b66842b.jpg
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Бывает, что на выписке по вашему счету появляется сумма долга, которую вы не ожидали. Это связано с тем, что банк может менять условия обслуживания или налагать на карту добавочные расходы, поэтому всегда следует очень внимательно изучать договор, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.Дополнительный долг может возникнуть, если вы превысили лимит по карте. Как правило, банки не ставят жесткие рамки и позволяют перерасход, но дополнительные деньги обходятся клиенту дороже. Еще одна причина появления неожиданного долга – просроченные платежи. Нередко это происходит в результате неправильного толкования грейс-периода, а именно – с какого момента он отсчитывается. Еще одна причина – если вы воспользовались дополнительными услугами банка. Входят они в стоимость вашего кредита или нет, также прописано в договоре, поэтому следует еще раз внимательно его перечитать. В любом случае, лучше всего происхождение "лишнего" долга вам пояснит банк, поэтому лучше обратиться туда за детализацией проводимых по карте операций, заключил Рогачевский.
https://ria.ru/20210309/krudit-1600395645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097365_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_b7396634196c2cb9f14ed58f9e2af80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон рогачевский, синергия, экономика

Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке

02:17 10.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом один рубль, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Бывает, что на выписке по вашему счету появляется сумма долга, которую вы не ожидали. Это связано с тем, что банк может менять условия обслуживания или налагать на карту добавочные расходы, поэтому всегда следует очень внимательно изучать договор, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.

"Не считая начисленных процентов, дополнительная оплата может быть начислена, например, за счет комиссии за снятие наличных. Кредитные карты предназначены для безналичного расчета, поэтому за обналичивание взимается дополнительная комиссия", - предупредил эксперт,

Дополнительный долг может возникнуть, если вы превысили лимит по карте. Как правило, банки не ставят жесткие рамки и позволяют перерасход, но дополнительные деньги обходятся клиенту дороже. Еще одна причина появления неожиданного долга – просроченные платежи. Нередко это происходит в результате неправильного толкования грейс-периода, а именно – с какого момента он отсчитывается.
Еще одна причина – если вы воспользовались дополнительными услугами банка. Входят они в стоимость вашего кредита или нет, также прописано в договоре, поэтому следует еще раз внимательно его перечитать. В любом случае, лучше всего происхождение "лишнего" долга вам пояснит банк, поэтому лучше обратиться туда за детализацией проводимых по карте операций, заключил Рогачевский.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 05:14
Коллекторы назвали основные причины неплатежей по кредитам
 
Антон РогачевскийСинергияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
12:49Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
12:49В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
12:48В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим
Лента новостейМолния