https://ria.ru/20210310/dolg-1600544705.html

Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке

Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке

Бывает, что на выписке по вашему счету появляется сумма долга, которую вы не ожидали. Это связано с тем, что банк может менять условия обслуживания или налагать РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T02:17

2021-03-10T02:17

2021-03-10T02:17

антон рогачевский

синергия

экономика

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Бывает, что на выписке по вашему счету появляется сумма долга, которую вы не ожидали. Это связано с тем, что банк может менять условия обслуживания или налагать на карту добавочные расходы, поэтому всегда следует очень внимательно изучать договор, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.Дополнительный долг может возникнуть, если вы превысили лимит по карте. Как правило, банки не ставят жесткие рамки и позволяют перерасход, но дополнительные деньги обходятся клиенту дороже. Еще одна причина появления неожиданного долга – просроченные платежи. Нередко это происходит в результате неправильного толкования грейс-периода, а именно – с какого момента он отсчитывается. Еще одна причина – если вы воспользовались дополнительными услугами банка. Входят они в стоимость вашего кредита или нет, также прописано в договоре, поэтому следует еще раз внимательно его перечитать. В любом случае, лучше всего происхождение "лишнего" долга вам пояснит банк, поэтому лучше обратиться туда за детализацией проводимых по карте операций, заключил Рогачевский.

https://ria.ru/20210309/krudit-1600395645.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон рогачевский, синергия, экономика