https://ria.ru/20210310/diplomat-1600675186.html
Польша выслала белорусского дипломата
Польша выслала белорусского дипломата
Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:02
2021-03-10T20:02
2021-03-10T20:10
мид белоруссии
польша
минск
белоруссия
брест
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_0:208:4046:2483_1920x0_80_0_0_d31b5664158083f39e514691052a07a5.jpg
ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию Белоруссии после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат"."В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве". – написал Пшидач в Twitter."Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" - военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587332885.html
польша
минск
белоруссия
брест
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_228:0:3817:2692_1920x0_80_0_0_5940225359c5be1eb2f436be75ae01aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид белоруссии, польша, минск, белоруссия, брест, в мире