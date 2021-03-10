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Польша выслала белорусского дипломата
Польша выслала белорусского дипломата
Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:02
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мид белоруссии
польша
минск
белоруссия
брест
в мире
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ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию Белоруссии после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат"."В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве". – написал Пшидач в Twitter."Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" - военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
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мид белоруссии, польша, минск, белоруссия, брест, в мире

Польша выслала белорусского дипломата

20:02 10.03.2021 (обновлено: 20:10 10.03.2021)
 
© Depositphotos / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Depositphotos / jacek_kadaj
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ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.
Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию Белоруссии после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат".
"В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве". – написал Пшидач в Twitter.
"Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" - военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.
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