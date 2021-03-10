https://ria.ru/20210310/diplomat-1600675186.html

Польша выслала белорусского дипломата

Польша выслала белорусского дипломата

Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T20:02

2021-03-10T20:02

2021-03-10T20:10

мид белоруссии

польша

минск

белоруссия

брест

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150966/86/1509668635_0:208:4046:2483_1920x0_80_0_0_d31b5664158083f39e514691052a07a5.jpg

ВАРШАВА, 10 мар - РИА Новости. Польша высылает белорусского дипломата в ответ на аналогичные действия Минска, сообщил замглавы польского МИД Марчин Пшидач.Ранее МИД Белоруссии предложил польскому консулу в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть территорию Белоруссии после его участия в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат"."В ответ на враждебные и безосновательные действия властей Белоруссии в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила персоной нон-грата дипломата посольства Белоруссии в Варшаве". – написал Пшидач в Twitter."Проклятые солдаты" - участники антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше на поздних этапах Второй мировой войны, а также после ее завершения. Одним из "героев", в честь которых проводится данное мероприятие, является Ромуальд Райс по кличке "Бурый" - военный преступник, виновный, в частности, в массовом убийстве людей по признакам национальности и вероисповедания.

https://ria.ru/20201202/lukashenko-1587332885.html

польша

минск

белоруссия

брест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид белоруссии, польша, минск, белоруссия, брест, в мире