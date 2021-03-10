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https://ria.ru/20210310/derevyanko-1600595395.html
Стало известно, кого сыграет Деревянко в киберпанк-сериале "Даркнет"
Стало известно, кого сыграет Деревянко в киберпанк-сериале "Даркнет"
В России идут съемки "Даркнета" — первого отечественного сериала в стиле киберпанк. Этот восьмисерийный проект — антиутопия об обществе будущего, где люди в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:09
2021-03-10T13:09
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России идут съемки "Даркнета" — первого отечественного сериала в стиле киберпанк. Этот восьмисерийный проект — антиутопия об обществе будущего, где люди в буквальном смысле живут в двух вселенных: реальной и виртуальной.Переключаться между мирами практически так же просто, как поменять язык на раскладке ноутбука, пояснили РИА Новости идею сериала в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.На днях стало известно, что Павел Деревянко сыграет в этом сериале циничного хозяина борделя Хука, который создал в даркнете царство насилия и разврата и полностью его контролирует. Хук — беспринципный и жестокий. Он любит повеселиться, только развлечения предпочитает запретные и порочные.В "Даркнете" также снялись Анатолий Белый, Равшана Куркова и другие известные артисты.Ожидается, что сериал выйдет в онлайн-кинотеатре IVI в 2021 году.
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павел деревянко, новости культуры, знаменитости, звезды

Стало известно, кого сыграет Деревянко в киберпанк-сериале "Даркнет"

13:09 10.03.2021
 
© Фото : Ирина ИстоминаПавел Деревянко на съемках фильма "Даркнет"
Павел Деревянко на съемках фильма Даркнет - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : Ирина Истомина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России идут съемки "Даркнета" — первого отечественного сериала в стиле киберпанк. Этот восьмисерийный проект — антиутопия об обществе будущего, где люди в буквальном смысле живут в двух вселенных: реальной и виртуальной.
Переключаться между мирами практически так же просто, как поменять язык на раскладке ноутбука, пояснили РИА Новости идею сериала в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.
На днях стало известно, что Павел Деревянко сыграет в этом сериале циничного хозяина борделя Хука, который создал в даркнете царство насилия и разврата и полностью его контролирует. Хук — беспринципный и жестокий. Он любит повеселиться, только развлечения предпочитает запретные и порочные.
"Мой эксцентричный и веселый Хук любит жизнь и яркие краски. Чего стоит один его образ: голубые глаза, золотые волосы, яркая одежда и леденец "Петушок", с которым он никогда не расстается", — рассказал о своей роли в этом сериале Павел Деревянко.
В "Даркнете" также снялись Анатолий Белый, Равшана Куркова и другие известные артисты.
Ожидается, что сериал выйдет в онлайн-кинотеатре IVI в 2021 году.
Актер Павел Деревянко на церемонии вручения национальной премии в области кинематографии и телевидения за 2020 год Золотой Орел - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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