https://ria.ru/20210310/derevyanko-1600595395.html

Стало известно, кого сыграет Деревянко в киберпанк-сериале "Даркнет"

Стало известно, кого сыграет Деревянко в киберпанк-сериале "Даркнет"

В России идут съемки "Даркнета" — первого отечественного сериала в стиле киберпанк. Этот восьмисерийный проект — антиутопия об обществе будущего, где люди в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:09

2021-03-10T13:09

2021-03-10T13:09

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В России идут съемки "Даркнета" — первого отечественного сериала в стиле киберпанк. Этот восьмисерийный проект — антиутопия об обществе будущего, где люди в буквальном смысле живут в двух вселенных: реальной и виртуальной.Переключаться между мирами практически так же просто, как поменять язык на раскладке ноутбука, пояснили РИА Новости идею сериала в пресс-службе онлайн-кинотеатра IVI.На днях стало известно, что Павел Деревянко сыграет в этом сериале циничного хозяина борделя Хука, который создал в даркнете царство насилия и разврата и полностью его контролирует. Хук — беспринципный и жестокий. Он любит повеселиться, только развлечения предпочитает запретные и порочные.В "Даркнете" также снялись Анатолий Белый, Равшана Куркова и другие известные артисты.Ожидается, что сериал выйдет в онлайн-кинотеатре IVI в 2021 году.

https://ria.ru/20210216/kino-1595699228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел деревянко, новости культуры, знаменитости, звезды