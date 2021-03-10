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https://ria.ru/20210310/chekhiya-1600620301.html
Земан раскритиковал главу минздрава из-за нежелания закупать "Спутник V"
Земан раскритиковал главу минздрава из-за нежелания закупать "Спутник V"
Чешский президент Милош Земан возложил на главу минздрава, а также директора госинститута по контролю за лекарствами ответственность за продолжающиеся смерти в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:55
2021-03-10T15:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 10 мар – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан возложил на главу минздрава, а также директора госинститута по контролю за лекарствами ответственность за продолжающиеся смерти в стране из-за COVID-19, поскольку они отказываются до регистрации европейским регулятором закупить российскую и китайскую вакцины, и потребовал их отставки."Решение ситуации я вижу в отставке их обоих", - подчеркнул Земан, добавив, что намерен данный вопрос поднять на ожидающейся встрече с премьером Андреем Бабишем.В отношении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Земан заявил, что из-за излишней бюрократии процесс регистрации вакцин там длится 200-300 дней."Прививку китайской вакциной сделал, как известно, венгерский премьер Виктор Орбан, а о российской вакцине я уже сказал. Между прочим, сотрудничество нам предлагают Германия и Россия в таком варианте, чтобы Чехия вместе с ними участвовала в выпуске "Спутника V" в одной из федеральных земель ФРГ. Так что ЕМА увеличивает свою важность, но ценой напрасных человеческих жертв", - отметил Земан."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Применение вакцины "Спутник V" одобрено уже более чем в 40 странах мира.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, милош земан, чехия, в мире

Земан раскритиковал главу минздрава из-за нежелания закупать "Спутник V"

14:55 10.03.2021 (обновлено: 15:42 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 10 мар – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан возложил на главу минздрава, а также директора госинститута по контролю за лекарствами ответственность за продолжающиеся смерти в стране из-за COVID-19, поскольку они отказываются до регистрации европейским регулятором закупить российскую и китайскую вакцины, и потребовал их отставки.
"Двумя главными препятствиями (на пути "Спутника V" в Чехию) являются министр здравоохранения (Ян) Блатны и директор Государственного института по контролю за лекарствами (Ирэна Сторова). Во вторник Италия купила российский "Спутник V" и построит у себя завод по его производству. Поскольку этими вакцинами, российской или китайской, прививают миллионы людей, то те двое, о которых я упомянул, виновны в том, что напрасно умирают наши люди. Причем число умерших уже превышает 200 человек в день", - заявил Земан в среду в интервью сетевому изданию Parlamentní listy.
"Решение ситуации я вижу в отставке их обоих", - подчеркнул Земан, добавив, что намерен данный вопрос поднять на ожидающейся встрече с премьером Андреем Бабишем.
В отношении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Земан заявил, что из-за излишней бюрократии процесс регистрации вакцин там длится 200-300 дней.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 10:03Распространение коронавируса
Глава немецкого регулятора назвал "Спутник V" хорошей вакциной
"Прививку китайской вакциной сделал, как известно, венгерский премьер Виктор Орбан, а о российской вакцине я уже сказал. Между прочим, сотрудничество нам предлагают Германия и Россия в таком варианте, чтобы Чехия вместе с ними участвовала в выпуске "Спутника V" в одной из федеральных земель ФРГ. Так что ЕМА увеличивает свою важность, но ценой напрасных человеческих жертв", - отметил Земан.
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено уже более чем в 40 странах мира.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМилош ЗеманЧехияВ мире
 
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