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Земан раскритиковал главу минздрава из-за нежелания закупать "Спутник V"
Земан раскритиковал главу минздрава из-за нежелания закупать "Спутник V"
Чешский президент Милош Земан возложил на главу минздрава, а также директора госинститута по контролю за лекарствами ответственность за продолжающиеся смерти в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:55
2021-03-10T14:55
2021-03-10T15:42
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
милош земан
чехия
в мире
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ПРАГА, 10 мар – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан возложил на главу минздрава, а также директора госинститута по контролю за лекарствами ответственность за продолжающиеся смерти в стране из-за COVID-19, поскольку они отказываются до регистрации европейским регулятором закупить российскую и китайскую вакцины, и потребовал их отставки."Решение ситуации я вижу в отставке их обоих", - подчеркнул Земан, добавив, что намерен данный вопрос поднять на ожидающейся встрече с премьером Андреем Бабишем.В отношении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Земан заявил, что из-за излишней бюрократии процесс регистрации вакцин там длится 200-300 дней."Прививку китайской вакциной сделал, как известно, венгерский премьер Виктор Орбан, а о российской вакцине я уже сказал. Между прочим, сотрудничество нам предлагают Германия и Россия в таком варианте, чтобы Чехия вместе с ними участвовала в выпуске "Спутника V" в одной из федеральных земель ФРГ. Так что ЕМА увеличивает свою важность, но ценой напрасных человеческих жертв", - отметил Земан."Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Применение вакцины "Спутник V" одобрено уже более чем в 40 странах мира.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, милош земан, чехия, в мире
ПРАГА, 10 мар – РИА Новости.
Чешский президент Милош Земан
возложил на главу минздрава, а также директора госинститута по контролю за лекарствами ответственность за продолжающиеся смерти в стране из-за COVID-19
, поскольку они отказываются до регистрации европейским регулятором закупить российскую и китайскую вакцины, и потребовал их отставки.
"Двумя главными препятствиями (на пути "Спутника V
" в Чехию
) являются министр здравоохранения (Ян) Блатны и директор Государственного института по контролю за лекарствами (Ирэна Сторова). Во вторник Италия купила российский "Спутник V" и построит у себя завод по его производству. Поскольку этими вакцинами, российской или китайской, прививают миллионы людей, то те двое, о которых я упомянул, виновны в том, что напрасно умирают наши люди. Причем число умерших уже превышает 200 человек в день", - заявил Земан в среду в интервью сетевому изданию Parlamentní listy
.
"Решение ситуации я вижу в отставке их обоих", - подчеркнул Земан, добавив, что намерен данный вопрос поднять на ожидающейся встрече с премьером Андреем Бабишем.
В отношении Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) Земан заявил, что из-за излишней бюрократии процесс регистрации вакцин там длится 200-300 дней.
"Прививку китайской вакциной сделал, как известно, венгерский премьер Виктор Орбан
, а о российской вакцине я уже сказал. Между прочим, сотрудничество нам предлагают Германия и Россия в таком варианте, чтобы Чехия вместе с ними участвовала в выпуске "Спутника V" в одной из федеральных земель ФРГ. Так что ЕМА увеличивает свою важность, но ценой напрасных человеческих жертв", - отметил Земан.
"Спутник V" был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
Применение вакцины "Спутник V" одобрено уже более чем в 40 странах мира.