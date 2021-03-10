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Врач рассказал, кому нельзя пить чай
Врач рассказал, кому нельзя пить чай
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому следует отказаться от употребления чая. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:48
2021-03-10T17:31
михаил гинзбург
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому следует отказаться от употребления чая.В беседе с телеканалом "Звезда" медик отметил, что чай повышает давление у людей, чувствительных к кофеину, но делает это не так резко и не так сильно, как кофе."Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", — объяснил Гинзбург.Врач призвал чувствительных к кофеину людей отказаться от крепкого чая, чтобы избежать скачков давления.Диетолог добавил, что при употреблении кофеина сужаются стенки сосудов и увеличивается их тонус. При этом давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек", отметил он.
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михаил гинзбург, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, кому нельзя пить чай

16:48 10.03.2021 (обновлено: 17:31 10.03.2021)
 
© Фото : Rensselaer Polytechnic InstituteЗеленый чай
Зеленый чай - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : Rensselaer Polytechnic Institute
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому следует отказаться от употребления чая.
В беседе с телеканалом "Звезда" медик отметил, что чай повышает давление у людей, чувствительных к кофеину, но делает это не так резко и не так сильно, как кофе.
"Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", — объяснил Гинзбург.
Врач призвал чувствительных к кофеину людей отказаться от крепкого чая, чтобы избежать скачков давления.
Диетолог добавил, что при употреблении кофеина сужаются стенки сосудов и увеличивается их тонус. При этом давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек", отметил он.
Чай каркаде - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Михаил ГинзбургЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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