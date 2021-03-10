https://ria.ru/20210310/chay-1600642314.html
Врач рассказал, кому нельзя пить чай
Врач рассказал, кому нельзя пить чай
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому следует отказаться от употребления чая. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:48
2021-03-10T16:48
2021-03-10T17:31
михаил гинзбург
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210819_0:116:1440:926_1920x0_80_0_0_b263db72ddd33a4dbd43ee2a624d5442.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому следует отказаться от употребления чая.В беседе с телеканалом "Звезда" медик отметил, что чай повышает давление у людей, чувствительных к кофеину, но делает это не так резко и не так сильно, как кофе."Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", — объяснил Гинзбург.Врач призвал чувствительных к кофеину людей отказаться от крепкого чая, чтобы избежать скачков давления.Диетолог добавил, что при употреблении кофеина сужаются стенки сосудов и увеличивается их тонус. При этом давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек", отметил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/davlenie-1600449923.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210819_132:0:1412:960_1920x0_80_0_0_ca9b08982951823b43fd872e6b878fd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил гинзбург, здоровье - общество, общество