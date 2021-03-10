https://ria.ru/20210310/chay-1600642314.html

Врач рассказал, кому нельзя пить чай

Врач рассказал, кому нельзя пить чай

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому следует отказаться от употребления чая. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:48

2021-03-10T16:48

2021-03-10T17:31

михаил гинзбург

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597210819_0:116:1440:926_1920x0_80_0_0_b263db72ddd33a4dbd43ee2a624d5442.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, кому следует отказаться от употребления чая.В беседе с телеканалом "Звезда" медик отметил, что чай повышает давление у людей, чувствительных к кофеину, но делает это не так резко и не так сильно, как кофе."Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержание напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин как разновидность чайного кофеина", — объяснил Гинзбург.Врач призвал чувствительных к кофеину людей отказаться от крепкого чая, чтобы избежать скачков давления.Диетолог добавил, что при употреблении кофеина сужаются стенки сосудов и увеличивается их тонус. При этом давление может повышаться не везде, "а только в сосудах головного мозга или в сосудах почек", отметил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/davlenie-1600449923.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, здоровье - общество, общество