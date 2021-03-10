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Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
Житель Коннектикута (штат США) приобрел на местном блошином рынке за 35 долларов керамическую чашу, которая оказалась произведением искусства XV века, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T04:35
2021-03-10T04:35
2021-03-10T04:35
sotheby's
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китай
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Житель Коннектикута (штат США) приобрел на местном блошином рынке за 35 долларов керамическую чашу, которая оказалась произведением искусства XV века, сообщает Insider. Охотник за антиквариатом наткнулся на эту редкую вещь на гаражной распродаже в районе Нью-Хейвена (город в штате Коннектикут), а позже отправил ее фотографии экспертам аукционного дома Sotheby's. Специалисты по китайскому искусству и керамике Анжела МакАтир и Хан Инь, взглянув на снимки, сразу поняли, что перед ними "действительно что-то особенное". После подробной экспертизы они подтвердили, что чаша была создана в начале 1400-х годов, во время правления императора Чжу Ди. Чашу диаметром 16 сантиметров украшает орнамент в виде бутонов лотоса и куриного сердца — неотъемлемых элементов, присущих керамике времен династии Мин. Всего в мире сохранилось шесть таких чаш, причем подобной в США больше нет. Две находятся в Музее императорского дворца в Тайбэе на Тайване, еще две — в музеях Лондона, а одна — в Национальном музее Ирана. Пока неизвестно, как такая реликвия попала на барахолку и в принципе оказалась в Коннектикуте. В Insider отмечают, что чаша будет продана 17 марта в Нью-Йорке на торгах Sotheby's. Стартовая цена лота составляет 300-500 тысяч долларов.
https://ria.ru/20200313/1568572418.html
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sotheby's , коннектикут, сша, новости культуры, китай
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Житель Коннектикута (штат США) приобрел на местном блошином рынке за 35 долларов керамическую чашу, которая оказалась произведением искусства XV века, сообщает
Insider.
Охотник за антиквариатом наткнулся на эту редкую вещь на гаражной распродаже в районе Нью-Хейвена (город в штате Коннектикут), а позже отправил ее фотографии экспертам аукционного дома Sotheby's.
Специалисты по китайскому искусству и керамике Анжела МакАтир и Хан Инь, взглянув на снимки, сразу поняли, что перед ними "действительно что-то особенное". После подробной экспертизы они подтвердили, что чаша была создана в начале 1400-х годов, во время правления императора Чжу Ди.
Чашу диаметром 16 сантиметров украшает орнамент в виде бутонов лотоса и куриного сердца — неотъемлемых элементов, присущих керамике времен династии Мин.
Всего в мире сохранилось шесть таких чаш, причем подобной в США больше нет. Две находятся в Музее императорского дворца в Тайбэе на Тайване, еще две — в музеях Лондона, а одна — в Национальном музее Ирана.
Пока неизвестно, как такая реликвия попала на барахолку и в принципе оказалась в Коннектикуте.
В Insider отмечают, что чаша будет продана
17 марта в Нью-Йорке на торгах Sotheby's. Стартовая цена лота составляет 300-500 тысяч долларов.