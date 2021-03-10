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Новое оружие России
https://ria.ru/20210310/bombardirovschik-1600622545.html
В России испытают модернизированный бомбардировщик Ту-160М
В России испытают модернизированный бомбардировщик Ту-160М
Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") передала на предварительные испытания стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:04
2021-03-10T15:54
новое оружие россии
россия
ту-160м
пао "туполев"
ростех
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") передала на предварительные испытания стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02.Самолет прилетел с Казанского авиазавода имени Горбунова на базу "Туполева" в Жуковский. Ракетоносцем управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя Анри Наскидянца, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний."Новый ракетоносец Ту-160М оснащен двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания", — говорится в пресс-релизе компании.Ту-160М — модернизированная версия стратегического бомбардировщика-ракетоносца, разработанного конструкторским бюро Туполева в 1970-х годах. Первый полет обновленный самолет совершил 2 февраля 2020 года.Государственные испытания Ту-160М начнутся в 2021 году, тогда же они поступят в войска, сообщало ранее Минобороны.
https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html
https://ria.ru/20201217/samolet-1589714938.html
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россия, ту-160м, пао "туполев", ростех

В России испытают модернизированный бомбардировщик Ту-160М

15:04 10.03.2021 (обновлено: 15:54 10.03.2021)
 
© Фото : ОАКПередача бомбардировщика Ту-160М для предварительных испытаний
Передача бомбардировщика Ту-160М для предварительных испытаний - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : ОАК
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") передала на предварительные испытания стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02.
Самолет прилетел с Казанского авиазавода имени Горбунова на базу "Туполева" в Жуковский. Ракетоносцем управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя Анри Наскидянца, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.
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"Новый ракетоносец Ту-160М оснащен двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания", — говорится в пресс-релизе компании.
Ту-160М — модернизированная версия стратегического бомбардировщика-ракетоносца, разработанного конструкторским бюро Туполева в 1970-х годах. Первый полет обновленный самолет совершил 2 февраля 2020 года.
Государственные испытания Ту-160М начнутся в 2021 году, тогда же они поступят в войска, сообщало ранее Минобороны.
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Новое оружие РоссииРоссияТу-160МПАО "Туполев"Ростех
 
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