https://ria.ru/20210310/bombardirovschik-1600622545.html

В России испытают модернизированный бомбардировщик Ту-160М

В России испытают модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") передала на предварительные испытания стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:04

2021-03-10T15:04

2021-03-10T15:54

новое оружие россии

россия

ту-160м

пао "туполев"

ростех

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в "Ростех") передала на предварительные испытания стратегический бомбардировщик Ту-160М, оснащенный новыми двигателями НК-32-02.Самолет прилетел с Казанского авиазавода имени Горбунова на базу "Туполева" в Жуковский. Ракетоносцем управлял экипаж под руководством заслуженного летчика-испытателя Анри Наскидянца, полет прошел в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний."Новый ракетоносец Ту-160М оснащен двигателями НК-32-02 и модернизированным бортовым оборудованием, которое позволило улучшить характеристики базовой машины. Самолет успешно прошел заводские испытания", — говорится в пресс-релизе компании.Ту-160М — модернизированная версия стратегического бомбардировщика-ракетоносца, разработанного конструкторским бюро Туполева в 1970-х годах. Первый полет обновленный самолет совершил 2 февраля 2020 года.Государственные испытания Ту-160М начнутся в 2021 году, тогда же они поступят в войска, сообщало ранее Минобороны.

https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html

https://ria.ru/20201217/samolet-1589714938.html

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россия, ту-160м, пао "туполев", ростех