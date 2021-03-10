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Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370
Эксперты предложили новую версию крушения авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T02:33
2021-03-10T09:52
индийский океан
malaysia airlines
boeing 777
пекин
австралия
в мире
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Эксперты предложили новую версию крушения авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года, пишет The Mirror.После изучения фотографий обломка спойлера крыла самолета, обнаруженного у побережья Южной Африки в августе прошлого года и, предположительно, принадлежащего MH370, специалисты выдвинули версию, согласно которой лайнер мог упасть в море в результате "неконтролируемого скоростного пикирования". Как заявил эксперт Майкл Экснер, спойлер "почти наверняка" принадлежит малазийскому Boeing 777. По его мнению, повреждения данного обломка соответствуют версии "отделения (элемента. – прим. ред.) при снижении".Предполагается, что обломки самолета находятся на дне океана ориентировочно в почти двух тысячах километрах от мыса Луин, крайней юго-западной точки Австралии. Данный район известен глубокими подводными каньонами и горами.В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
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индийский океан, malaysia airlines, boeing 777, пекин, австралия, в мире

Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370

02:33 10.03.2021 (обновлено: 09:52 10.03.2021)
 
© AP Photo / Greg Wood Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане
 Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© AP Photo / Greg Wood
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Эксперты предложили новую версию крушения авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года, пишет The Mirror.
После изучения фотографий обломка спойлера крыла самолета, обнаруженного у побережья Южной Африки в августе прошлого года и, предположительно, принадлежащего MH370, специалисты выдвинули версию, согласно которой лайнер мог упасть в море в результате "неконтролируемого скоростного пикирования". Как заявил эксперт Майкл Экснер, спойлер "почти наверняка" принадлежит малазийскому Boeing 777. По его мнению, повреждения данного обломка соответствуют версии "отделения (элемента. – прим. ред.) при снижении".
Предполагается, что обломки самолета находятся на дне океана ориентировочно в почти двух тысячах километрах от мыса Луин, крайней юго-западной точки Австралии. Данный район известен глубокими подводными каньонами и горами.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
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Индийский океанMalaysia AirlinesBoeing 777ПекинАвстралияВ мире
 
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