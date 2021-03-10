https://ria.ru/20210310/boeing-1600545168.html

Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370

Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370

Эксперты предложили новую версию крушения авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T02:33

2021-03-10T02:33

2021-03-10T09:52

индийский океан

malaysia airlines

boeing 777

пекин

австралия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600559665_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_5885ddf06814f983b6b8dd8d1af39615.jpg

МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Эксперты предложили новую версию крушения авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года, пишет The Mirror.После изучения фотографий обломка спойлера крыла самолета, обнаруженного у побережья Южной Африки в августе прошлого года и, предположительно, принадлежащего MH370, специалисты выдвинули версию, согласно которой лайнер мог упасть в море в результате "неконтролируемого скоростного пикирования". Как заявил эксперт Майкл Экснер, спойлер "почти наверняка" принадлежит малазийскому Boeing 777. По его мнению, повреждения данного обломка соответствуют версии "отделения (элемента. – прим. ред.) при снижении".Предполагается, что обломки самолета находятся на дне океана ориентировочно в почти двух тысячах километрах от мыса Луин, крайней юго-западной точки Австралии. Данный район известен глубокими подводными каньонами и горами.В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.

https://ria.ru/20200219/1564972591.html

индийский океан

пекин

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

индийский океан, malaysia airlines, boeing 777, пекин, австралия, в мире