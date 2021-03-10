Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/blogery-1600523707.html
"Хочется зрелищ, грязного хайпа": на что готовы блогеры ради денег
"Хочется зрелищ, грязного хайпа": на что готовы блогеры ради денег
Выйти на проезжую часть, сорвать медицинскую маску с лица незнакомца, украсть продукты в магазине — в погоне за числом просмотров блогеры из TikTok устраивают... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:00
2021-03-10T10:23
tiktok
следственный комитет россии (ск рф)
департамент транспорта г. москвы
москва
воронеж
каспийск
соцсети
блогер
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_0:288:2984:1966_1920x0_80_0_0_bfe77e5ea4605f0bc146cfc3a145c0e6.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Выйти на проезжую часть, сорвать медицинскую маску с лица незнакомца, украсть продукты в магазине — в погоне за числом просмотров блогеры из TikTok устраивают жесткие пранки. Как только набирается аудитория, они пытаются "смягчить углы" и привлекают к сотрудничеству крупные бренды. За короткий ролик можно получить и несколько сотен тысяч рублей. В свою очередь, администрация TikTok строго отслеживает и блокирует потенциально опасный контент. Однако это не гарантирует безопасность. Ради "хайпа" подростки готовы на поступки, которые порой приводят их на больничную койку."Не делайте этого!""Этот день совсем близко", "Ходят слухи, что подростки собираются совершить самоубийство" — подобные сообщения появились в TikTok в конце февраля. Сюжет видео с призывами к суициду прост: плачущая девушка, полутемная комната, свечи и надпись с напоминанием, когда нужно свести счеты с жизнью. Ролик распространяли в профилях с небольшим числом подписчиков. "Пожалуйста, не делайте этого!", "Вы хотите, чтобы вас сжирали черви, пока другие радуются жизни?" — апеллировали к благоразумию другие пользователи.Оперативно подключилась администрация TikTok — видео заблокировали. Кроме того, опубликовали номер телефона доверия по хештегам, где раньше высвечивались эти записи. Сотрудники министерств и департаментов образования в разных регионах предупредили педагогов и родителей о "нашествии" в соцсети. Дело сейчас на контроле Следственного комитета, идет проверка.Пресс-служба соцсети в комментарии РИА Новости отметила, что ролики, нарушающие правила сообщества, удаляются. Помимо призывов к суициду, под запретом контент со сценами насилия и жестокости, действия на почве ненависти, притеснение и травля. "Используется автоматическая и ручная модерация, — уточнили в администрации. — Наши сотрудники отсматривают локальный спорный контент и удаляют его, если он несет угрозу". Пользователей просят сообщать о любых неприемлемых публикациях.Порой подростки, не задумываясь о последствиях, стараются повторить все, что делают прославившиеся сверстники. Так, в конце февраля в Каспийске два второклассника попали в больницу после того, как попробовали поучаствовать в нашумевшей сетевой акции Skull Breaker Challenge. Суть такова: двое стоят по бокам, один — посередине. Он подпрыгивает, и ему подсекают обе ноги. Школьники увидели это в TikTok. В итоге одного госпитализировали с сотрясением мозга, второго — с переломом бедра со смещением. В Минздраве Республики Дагестан нам сообщили, что первого выписали, другой пока в больнице.Это случай не единичный: в январе в Воронеже девятилетнюю девочку в тяжелом состоянии привезли в областную детскую клиническую больницу № 2 с жалобами на боли в животе. Как выяснилось, она хотела снять ролик для TikTok, пыталась сымитировать пирсинг на языке и проглотила 12 магнитных шариков. Ей сделали сложную операцию, на восстановление потребовалось более трех недель. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.В пресс-службе популярной соцсети подчеркнули, что вообще зарегистрироваться на платформе могут только пользователи старше 13 лет. "С января обновили настройки конфиденциальности для подростков от 13 до 15 лет. Их аккаунты автоматически стали приватными — размещенные ролики видны только одобренным подписчикам". Кроме того, еще с апреля прошлого года у родителей есть возможность соединить свою учетную запись с профилем подростка и таким образом получить доступ к некоторым настройкам аккаунта. "Мы обучаем пользователей цифровой грамотности. Например, сотрудничаем с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). При помощи коротких и креативных видеозаписей рассказываем, как сохранять безопасность", — добавили в TikTok.Несмотря на все принимаемые меры, несовершеннолетние продолжают рисковать. Так, тюменские блогеры специально выбегают на проезжую часть, провоцируя водителей на конфликт. Один из подростков заявил местному СМИ, что это придумали московские тиктокеры. Чисто ради хайпа — просмотров, лайков.В правоохранительных органах возникают вопросы и к безобидным, на первый взгляд, роликам. К примеру, авторы TikTok-аккаунта, посвященного декоративным цветам, организовали "креативную съемку". Сразу три внедорожника Mercedes Gelandewagen перекрыли движение по Тверской улице в центре Москвы. Из окон авто на ходу рассыпали лепестки роз. В дептрансе столицы указали, что водители подвергли риску как себя, так и других участников движения. На троих автовладельцев составили протоколы по 12.33 КоАП ("Умышленное создание помех в дорожном движении") и оштрафовали на пять тысяч каждого."Людям хочется зрелищ"Тренды задают блогеры, у которых число подписчиков переваливает за миллион, отметил в комментарии РИА Новости администратор групп во "ВКонтакте", посвященных TikTok, Михаил Комков. "Тиктокеры ради хайпа готовы на все. К примеру, когда только началась эпидемия COVID-19, они лизали поручни, унитазы. Пошел тренд из Америки, докатился и до нас. Некоторые после этого попадали в больницу, были и летальные исходы, — рассказывает Комков. — И наши на этой теме поднимали трафик. Так, Володя XXL перед выходом трека выбрасывал маски в общественных местах, отбирал их у незнакомцев, срывал прямо с лица, затем сжигал".Подобный контент пользуется спросом у аудитории до 25 лет. На это обратил внимание продюсер и основатель рекламного агентства Purplredoor Алексей Пак. "Какого-то невероятного треша в TikTok не наблюдается. Если в кадре — потенциально травмоопасное действие (паркур, акробатика), появляется подпись с предупреждением, что такое опасно повторять в домашних условиях. Встречаются ролики, где подростки балуются: закидывают петарду под люк. Понятное дело, если попытаться повторить такое, при определенных обстоятельствах можно кому-то навредить. Однако прямых призывов совершать нечто подобное нет".Но главное, на чем молодые блогеры поднимают рейтинг, — "грязный хайп". "Выдумывают всякое: друг нос сломал, парень избил. Создают псевдоконфликтные ситуации. В 95 процентах случаев это работает — люди реально верят. Даже если есть сомнения, человек смотрит ролик, участвует в обсуждении".Хорошие просмотры собирают пранки. "Людям хочется зрелищ. Здесь важно ощущать границы. Блогеры ведь приходят на площадку не только снимать ролики и общаться с подписчиками, они хотят еще зарабатывать на рекламе. Бренды тщательно относятся к репутации, сотрудничать готовы далеко не со всеми. Пример: блогер устроил пранк — забежал в магазин, украл продукты. Даже если в конце он объяснит, что все заранее обговорено, не факт, что бренд согласится. Для некоторых это и есть треш-контент".Блогеры, рассчитывающие привлечь к сотрудничеству коммерческие организации, обращаются за помощью в рекламные компании. "Мы стараемся менять концепцию, играем на контрастах (от негатива к позитиву), — продолжает Пак. — С пранкером, который просто выходит на улицу и пугает до чертиков незнакомцев, никто, кроме букмекерских контор, общаться не станет. Другое дело, если блогер, скажем, начнет раздавать цветы". Сложнее всего придумать контент для тех, кто занимается боевыми видами спорта. "Одно дело, если, к примеру, бой идет на боксерском ринге. Если же один ударит другого где-то на улице и в кадре будет кровь (даже фейковая) — ролик тут же заблокируют, — объясняет собеседник. — То же самое с оружием. В TikTok есть специализированные аккаунты, где мастера показывают, как куют мечи и ножи. За этим очень следят. Как-то мы хотели скреативить: блогер взял пистолет (конечно, игрушечный), выбрал условную мишень, нацелился. Это короткое видео заблокировали сразу".А прославиться блогерам очень хочется. На ролике длительностью от 15 до 30 секунд, набирающем больше ста тысяч просмотров, можно заработать триста тысяч рублей. "Все зависит от медийности личности. Артисты берут, как правило, до 600 тысяч, — уточняет Пак. — В TikTok в приоритете просмотры, а не подписчики"."Легкие деньги"За комментарием мы обратились в Роскомнадзор. В ведомстве сообщили, что только в прошлом году в TikTok выявили более шестисот недопустимых публикаций. "Это в том числе способы совершения самоубийств и призывы к ним, детская порнография, наркоконтент, — пояснили в пресс-службе. — Также стоит отметить иную опасную информацию: рискованные челленджи, "подвиги" руферов, зацепинг (проезд на поездах и электричках с их внешней стороны)".Администрация TikTok активно взаимодействует с Роскомнадзором, признали в ведомстве. Если же интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенному контенту — штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. "За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе.В свою очередь, руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов в беседе с РИА Новости указывает на то, что потенциально опасный контент из TikTok успевают выкладывать в других соцсетях еще до блокировки. "Стоит говорить прежде всего о распространении девиантного поведения среди детей. Блогеры пытаются завоевать социальную площадку, подвергая риску других". Этот вопрос неоднократно поднимал президент, добавляет эксперт. В начале марта Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул, что правоохранительные органы должны "активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия". "Здесь не имеется в виду, что нас хотят в чем-то ограничить. Необходимо максимально локализовать все криминальные направления в Сети".Крайне важен родительский контоль. "Надо заботиться о сыновьях и дочерях. Иначе появятся люди со стороны, преследующие собственные цели, и заполнят собой этот пробел, — предупреждает Пестов. — Ребенок, погружаясь в виртуальный мир, ресоциализируется. Ему кажется, что для привлечения внимания достаточно совершить какое-то деструктивное действие. Подростков манят легкие деньги. Вопрос, как реализоваться в реальной жизни, отходит на второй план".Родителям следует чаще общаться с детьми, постараться понять, чем они интересуются, кто их окружает. И приучать критически относиться ко всему, что они видят в Сети.
https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html
https://ria.ru/20210224/tiktoker-1598791994.html
https://ria.ru/20210128/blogersha-1594930227.html
https://ria.ru/20210303/internet-1599744696.html
москва
воронеж
каспийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_861222bba85010c94b4fc9cd87c56acb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, следственный комитет россии (ск рф), департамент транспорта г. москвы, москва, воронеж, каспийск, соцсети, блогер, общество

"Хочется зрелищ, грязного хайпа": на что готовы блогеры ради денег

08:00 10.03.2021 (обновлено: 10:23 10.03.2021)
 
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© AP Photo / Anjum Naveed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Выйти на проезжую часть, сорвать медицинскую маску с лица незнакомца, украсть продукты в магазине — в погоне за числом просмотров блогеры из TikTok устраивают жесткие пранки. Как только набирается аудитория, они пытаются "смягчить углы" и привлекают к сотрудничеству крупные бренды. За короткий ролик можно получить и несколько сотен тысяч рублей. В свою очередь, администрация TikTok строго отслеживает и блокирует потенциально опасный контент. Однако это не гарантирует безопасность. Ради "хайпа" подростки готовы на поступки, которые порой приводят их на больничную койку.

"Не делайте этого!"

"Этот день совсем близко", "Ходят слухи, что подростки собираются совершить самоубийство" — подобные сообщения появились в TikTok в конце февраля. Сюжет видео с призывами к суициду прост: плачущая девушка, полутемная комната, свечи и надпись с напоминанием, когда нужно свести счеты с жизнью. Ролик распространяли в профилях с небольшим числом подписчиков. "Пожалуйста, не делайте этого!", "Вы хотите, чтобы вас сжирали черви, пока другие радуются жизни?" — апеллировали к благоразумию другие пользователи.
Оперативно подключилась администрация TikTok — видео заблокировали. Кроме того, опубликовали номер телефона доверия по хештегам, где раньше высвечивались эти записи. Сотрудники министерств и департаментов образования в разных регионах предупредили педагогов и родителей о "нашествии" в соцсети. Дело сейчас на контроле Следственного комитета, идет проверка.
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay) - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря 2020, 08:00
Плюют в лицо, избивают. Как блогеры зарабатывают на унижениях в онлайне
Пресс-служба соцсети в комментарии РИА Новости отметила, что ролики, нарушающие правила сообщества, удаляются. Помимо призывов к суициду, под запретом контент со сценами насилия и жестокости, действия на почве ненависти, притеснение и травля. "Используется автоматическая и ручная модерация, — уточнили в администрации. — Наши сотрудники отсматривают локальный спорный контент и удаляют его, если он несет угрозу". Пользователей просят сообщать о любых неприемлемых публикациях.
Порой подростки, не задумываясь о последствиях, стараются повторить все, что делают прославившиеся сверстники. Так, в конце февраля в Каспийске два второклассника попали в больницу после того, как попробовали поучаствовать в нашумевшей сетевой акции Skull Breaker Challenge. Суть такова: двое стоят по бокам, один — посередине. Он подпрыгивает, и ему подсекают обе ноги. Школьники увидели это в TikTok. В итоге одного госпитализировали с сотрясением мозга, второго — с переломом бедра со смещением. В Минздраве Республики Дагестан нам сообщили, что первого выписали, другой пока в больнице.
“Я хотел снять тренд” - тиктокер о танце на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 15:28
Станцевавший на Мамаевом кургане тиктокер заявил, что хотел быть в тренде
Это случай не единичный: в январе в Воронеже девятилетнюю девочку в тяжелом состоянии привезли в областную детскую клиническую больницу № 2 с жалобами на боли в животе. Как выяснилось, она хотела снять ролик для TikTok, пыталась сымитировать пирсинг на языке и проглотила 12 магнитных шариков. Ей сделали сложную операцию, на восстановление потребовалось более трех недель. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
В пресс-службе популярной соцсети подчеркнули, что вообще зарегистрироваться на платформе могут только пользователи старше 13 лет. "С января обновили настройки конфиденциальности для подростков от 13 до 15 лет. Их аккаунты автоматически стали приватными — размещенные ролики видны только одобренным подписчикам". Кроме того, еще с апреля прошлого года у родителей есть возможность соединить свою учетную запись с профилем подростка и таким образом получить доступ к некоторым настройкам аккаунта. "Мы обучаем пользователей цифровой грамотности. Например, сотрудничаем с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). При помощи коротких и креативных видеозаписей рассказываем, как сохранять безопасность", — добавили в TikTok.
Несмотря на все принимаемые меры, несовершеннолетние продолжают рисковать. Так, тюменские блогеры специально выбегают на проезжую часть, провоцируя водителей на конфликт. Один из подростков заявил местному СМИ, что это придумали московские тиктокеры. Чисто ради хайпа — просмотров, лайков.
© @maaaaaaaaaks1Стоп-кадр видео, где тиктокер из Тюмени выбегает на проезжую часть
Стоп-кадр видео, где тиктокер из Тюмени выбегает на проезжую часть - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© @maaaaaaaaaks1
Стоп-кадр видео, где тиктокер из Тюмени выбегает на проезжую часть
В правоохранительных органах возникают вопросы и к безобидным, на первый взгляд, роликам. К примеру, авторы TikTok-аккаунта, посвященного декоративным цветам, организовали "креативную съемку". Сразу три внедорожника Mercedes Gelandewagen перекрыли движение по Тверской улице в центре Москвы. Из окон авто на ходу рассыпали лепестки роз. В дептрансе столицы указали, что водители подвергли риску как себя, так и других участников движения. На троих автовладельцев составили протоколы по 12.33 КоАП ("Умышленное создание помех в дорожном движении") и оштрафовали на пять тысяч каждого.

"Людям хочется зрелищ"

Тренды задают блогеры, у которых число подписчиков переваливает за миллион, отметил в комментарии РИА Новости администратор групп во "ВКонтакте", посвященных TikTok, Михаил Комков. "Тиктокеры ради хайпа готовы на все. К примеру, когда только началась эпидемия COVID-19, они лизали поручни, унитазы. Пошел тренд из Америки, докатился и до нас. Некоторые после этого попадали в больницу, были и летальные исходы, — рассказывает Комков. — И наши на этой теме поднимали трафик. Так, Володя XXL перед выходом трека выбрасывал маски в общественных местах, отбирал их у незнакомцев, срывал прямо с лица, затем сжигал".
© @volodya.xxlСтоп-кадр видео, где блогер Володя XXL срывает маски
Стоп-кадр видео, где блогер Володя XXL срывает маски - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© @volodya.xxl
Стоп-кадр видео, где блогер Володя XXL срывает маски
Подобный контент пользуется спросом у аудитории до 25 лет. На это обратил внимание продюсер и основатель рекламного агентства Purplredoor Алексей Пак. "Какого-то невероятного треша в TikTok не наблюдается. Если в кадре — потенциально травмоопасное действие (паркур, акробатика), появляется подпись с предупреждением, что такое опасно повторять в домашних условиях. Встречаются ролики, где подростки балуются: закидывают петарду под люк. Понятное дело, если попытаться повторить такое, при определенных обстоятельствах можно кому-то навредить. Однако прямых призывов совершать нечто подобное нет".
Но главное, на чем молодые блогеры поднимают рейтинг, — "грязный хайп". "Выдумывают всякое: друг нос сломал, парень избил. Создают псевдоконфликтные ситуации. В 95 процентах случаев это работает — люди реально верят. Даже если есть сомнения, человек смотрит ролик, участвует в обсуждении".
Хорошие просмотры собирают пранки. "Людям хочется зрелищ. Здесь важно ощущать границы. Блогеры ведь приходят на площадку не только снимать ролики и общаться с подписчиками, они хотят еще зарабатывать на рекламе. Бренды тщательно относятся к репутации, сотрудничать готовы далеко не со всеми. Пример: блогер устроил пранк — забежал в магазин, украл продукты. Даже если в конце он объяснит, что все заранее обговорено, не факт, что бренд согласится. Для некоторых это и есть треш-контент".
TikTok-блогер Элиан Феррейра Сиолин - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 12:27
Муж расстрелял блогершу во время ссоры из-за откровенного видео
Блогеры, рассчитывающие привлечь к сотрудничеству коммерческие организации, обращаются за помощью в рекламные компании. "Мы стараемся менять концепцию, играем на контрастах (от негатива к позитиву), — продолжает Пак. — С пранкером, который просто выходит на улицу и пугает до чертиков незнакомцев, никто, кроме букмекерских контор, общаться не станет. Другое дело, если блогер, скажем, начнет раздавать цветы".
Сложнее всего придумать контент для тех, кто занимается боевыми видами спорта. "Одно дело, если, к примеру, бой идет на боксерском ринге. Если же один ударит другого где-то на улице и в кадре будет кровь (даже фейковая) — ролик тут же заблокируют, — объясняет собеседник. — То же самое с оружием. В TikTok есть специализированные аккаунты, где мастера показывают, как куют мечи и ножи. За этим очень следят. Как-то мы хотели скреативить: блогер взял пистолет (конечно, игрушечный), выбрал условную мишень, нацелился. Это короткое видео заблокировали сразу".
А прославиться блогерам очень хочется. На ролике длительностью от 15 до 30 секунд, набирающем больше ста тысяч просмотров, можно заработать триста тысяч рублей. "Все зависит от медийности личности. Артисты берут, как правило, до 600 тысяч, — уточняет Пак. — В TikTok в приоритете просмотры, а не подписчики".
© @telegram.org/Дептранс МосквыСтоп-кадр видео, где тиктокеры перекрыли проезжую часть
Стоп-кадр видео, где тиктокеры перекрыли проезжую часть - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© @telegram.org/Дептранс Москвы
Стоп-кадр видео, где тиктокеры перекрыли проезжую часть

"Легкие деньги"

За комментарием мы обратились в Роскомнадзор. В ведомстве сообщили, что только в прошлом году в TikTok выявили более шестисот недопустимых публикаций. "Это в том числе способы совершения самоубийств и призывы к ним, детская порнография, наркоконтент, — пояснили в пресс-службе. — Также стоит отметить иную опасную информацию: рискованные челленджи, "подвиги" руферов, зацепинг (проезд на поездах и электричках с их внешней стороны)".
Администрация TikTok активно взаимодействует с Роскомнадзором, признали в ведомстве. Если же интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенному контенту — штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. "За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:32
Путин потребовал от МВД активно мониторить интернет
В свою очередь, руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов в беседе с РИА Новости указывает на то, что потенциально опасный контент из TikTok успевают выкладывать в других соцсетях еще до блокировки. "Стоит говорить прежде всего о распространении девиантного поведения среди детей. Блогеры пытаются завоевать социальную площадку, подвергая риску других".
Этот вопрос неоднократно поднимал президент, добавляет эксперт. В начале марта Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул, что правоохранительные органы должны "активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия". "Здесь не имеется в виду, что нас хотят в чем-то ограничить. Необходимо максимально локализовать все криминальные направления в Сети".
Крайне важен родительский контоль. "Надо заботиться о сыновьях и дочерях. Иначе появятся люди со стороны, преследующие собственные цели, и заполнят собой этот пробел, — предупреждает Пестов. — Ребенок, погружаясь в виртуальный мир, ресоциализируется. Ему кажется, что для привлечения внимания достаточно совершить какое-то деструктивное действие. Подростков манят легкие деньги. Вопрос, как реализоваться в реальной жизни, отходит на второй план".
Родителям следует чаще общаться с детьми, постараться понять, чем они интересуются, кто их окружает. И приучать критически относиться ко всему, что они видят в Сети.
 
TikTokСледственный комитет России (СК РФ)Департамент транспорта г. МосквыМоскваВоронежКаспийскСоцсетиБлогерОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
12:49Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
12:49В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
12:48В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим
Лента новостейМолния