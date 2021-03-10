https://ria.ru/20210310/blogery-1600523707.html

"Хочется зрелищ, грязного хайпа": на что готовы блогеры ради денег

"Хочется зрелищ, грязного хайпа": на что готовы блогеры ради денег

Выйти на проезжую часть, сорвать медицинскую маску с лица незнакомца, украсть продукты в магазине — в погоне за числом просмотров блогеры из TikTok устраивают... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:00

2021-03-10T08:00

2021-03-10T10:23

tiktok

следственный комитет россии (ск рф)

департамент транспорта г. москвы

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каспийск

соцсети

блогер

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Выйти на проезжую часть, сорвать медицинскую маску с лица незнакомца, украсть продукты в магазине — в погоне за числом просмотров блогеры из TikTok устраивают жесткие пранки. Как только набирается аудитория, они пытаются "смягчить углы" и привлекают к сотрудничеству крупные бренды. За короткий ролик можно получить и несколько сотен тысяч рублей. В свою очередь, администрация TikTok строго отслеживает и блокирует потенциально опасный контент. Однако это не гарантирует безопасность. Ради "хайпа" подростки готовы на поступки, которые порой приводят их на больничную койку."Не делайте этого!""Этот день совсем близко", "Ходят слухи, что подростки собираются совершить самоубийство" — подобные сообщения появились в TikTok в конце февраля. Сюжет видео с призывами к суициду прост: плачущая девушка, полутемная комната, свечи и надпись с напоминанием, когда нужно свести счеты с жизнью. Ролик распространяли в профилях с небольшим числом подписчиков. "Пожалуйста, не делайте этого!", "Вы хотите, чтобы вас сжирали черви, пока другие радуются жизни?" — апеллировали к благоразумию другие пользователи.Оперативно подключилась администрация TikTok — видео заблокировали. Кроме того, опубликовали номер телефона доверия по хештегам, где раньше высвечивались эти записи. Сотрудники министерств и департаментов образования в разных регионах предупредили педагогов и родителей о "нашествии" в соцсети. Дело сейчас на контроле Следственного комитета, идет проверка.Пресс-служба соцсети в комментарии РИА Новости отметила, что ролики, нарушающие правила сообщества, удаляются. Помимо призывов к суициду, под запретом контент со сценами насилия и жестокости, действия на почве ненависти, притеснение и травля. "Используется автоматическая и ручная модерация, — уточнили в администрации. — Наши сотрудники отсматривают локальный спорный контент и удаляют его, если он несет угрозу". Пользователей просят сообщать о любых неприемлемых публикациях.Порой подростки, не задумываясь о последствиях, стараются повторить все, что делают прославившиеся сверстники. Так, в конце февраля в Каспийске два второклассника попали в больницу после того, как попробовали поучаствовать в нашумевшей сетевой акции Skull Breaker Challenge. Суть такова: двое стоят по бокам, один — посередине. Он подпрыгивает, и ему подсекают обе ноги. Школьники увидели это в TikTok. В итоге одного госпитализировали с сотрясением мозга, второго — с переломом бедра со смещением. В Минздраве Республики Дагестан нам сообщили, что первого выписали, другой пока в больнице.Это случай не единичный: в январе в Воронеже девятилетнюю девочку в тяжелом состоянии привезли в областную детскую клиническую больницу № 2 с жалобами на боли в животе. Как выяснилось, она хотела снять ролик для TikTok, пыталась сымитировать пирсинг на языке и проглотила 12 магнитных шариков. Ей сделали сложную операцию, на восстановление потребовалось более трех недель. Сейчас она чувствует себя хорошо и готовится к выписке.В пресс-службе популярной соцсети подчеркнули, что вообще зарегистрироваться на платформе могут только пользователи старше 13 лет. "С января обновили настройки конфиденциальности для подростков от 13 до 15 лет. Их аккаунты автоматически стали приватными — размещенные ролики видны только одобренным подписчикам". Кроме того, еще с апреля прошлого года у родителей есть возможность соединить свою учетную запись с профилем подростка и таким образом получить доступ к некоторым настройкам аккаунта. "Мы обучаем пользователей цифровой грамотности. Например, сотрудничаем с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). При помощи коротких и креативных видеозаписей рассказываем, как сохранять безопасность", — добавили в TikTok.Несмотря на все принимаемые меры, несовершеннолетние продолжают рисковать. Так, тюменские блогеры специально выбегают на проезжую часть, провоцируя водителей на конфликт. Один из подростков заявил местному СМИ, что это придумали московские тиктокеры. Чисто ради хайпа — просмотров, лайков.В правоохранительных органах возникают вопросы и к безобидным, на первый взгляд, роликам. К примеру, авторы TikTok-аккаунта, посвященного декоративным цветам, организовали "креативную съемку". Сразу три внедорожника Mercedes Gelandewagen перекрыли движение по Тверской улице в центре Москвы. Из окон авто на ходу рассыпали лепестки роз. В дептрансе столицы указали, что водители подвергли риску как себя, так и других участников движения. На троих автовладельцев составили протоколы по 12.33 КоАП ("Умышленное создание помех в дорожном движении") и оштрафовали на пять тысяч каждого."Людям хочется зрелищ"Тренды задают блогеры, у которых число подписчиков переваливает за миллион, отметил в комментарии РИА Новости администратор групп во "ВКонтакте", посвященных TikTok, Михаил Комков. "Тиктокеры ради хайпа готовы на все. К примеру, когда только началась эпидемия COVID-19, они лизали поручни, унитазы. Пошел тренд из Америки, докатился и до нас. Некоторые после этого попадали в больницу, были и летальные исходы, — рассказывает Комков. — И наши на этой теме поднимали трафик. Так, Володя XXL перед выходом трека выбрасывал маски в общественных местах, отбирал их у незнакомцев, срывал прямо с лица, затем сжигал".Подобный контент пользуется спросом у аудитории до 25 лет. На это обратил внимание продюсер и основатель рекламного агентства Purplredoor Алексей Пак. "Какого-то невероятного треша в TikTok не наблюдается. Если в кадре — потенциально травмоопасное действие (паркур, акробатика), появляется подпись с предупреждением, что такое опасно повторять в домашних условиях. Встречаются ролики, где подростки балуются: закидывают петарду под люк. Понятное дело, если попытаться повторить такое, при определенных обстоятельствах можно кому-то навредить. Однако прямых призывов совершать нечто подобное нет".Но главное, на чем молодые блогеры поднимают рейтинг, — "грязный хайп". "Выдумывают всякое: друг нос сломал, парень избил. Создают псевдоконфликтные ситуации. В 95 процентах случаев это работает — люди реально верят. Даже если есть сомнения, человек смотрит ролик, участвует в обсуждении".Хорошие просмотры собирают пранки. "Людям хочется зрелищ. Здесь важно ощущать границы. Блогеры ведь приходят на площадку не только снимать ролики и общаться с подписчиками, они хотят еще зарабатывать на рекламе. Бренды тщательно относятся к репутации, сотрудничать готовы далеко не со всеми. Пример: блогер устроил пранк — забежал в магазин, украл продукты. Даже если в конце он объяснит, что все заранее обговорено, не факт, что бренд согласится. Для некоторых это и есть треш-контент".Блогеры, рассчитывающие привлечь к сотрудничеству коммерческие организации, обращаются за помощью в рекламные компании. "Мы стараемся менять концепцию, играем на контрастах (от негатива к позитиву), — продолжает Пак. — С пранкером, который просто выходит на улицу и пугает до чертиков незнакомцев, никто, кроме букмекерских контор, общаться не станет. Другое дело, если блогер, скажем, начнет раздавать цветы". Сложнее всего придумать контент для тех, кто занимается боевыми видами спорта. "Одно дело, если, к примеру, бой идет на боксерском ринге. Если же один ударит другого где-то на улице и в кадре будет кровь (даже фейковая) — ролик тут же заблокируют, — объясняет собеседник. — То же самое с оружием. В TikTok есть специализированные аккаунты, где мастера показывают, как куют мечи и ножи. За этим очень следят. Как-то мы хотели скреативить: блогер взял пистолет (конечно, игрушечный), выбрал условную мишень, нацелился. Это короткое видео заблокировали сразу".А прославиться блогерам очень хочется. На ролике длительностью от 15 до 30 секунд, набирающем больше ста тысяч просмотров, можно заработать триста тысяч рублей. "Все зависит от медийности личности. Артисты берут, как правило, до 600 тысяч, — уточняет Пак. — В TikTok в приоритете просмотры, а не подписчики"."Легкие деньги"За комментарием мы обратились в Роскомнадзор. В ведомстве сообщили, что только в прошлом году в TikTok выявили более шестисот недопустимых публикаций. "Это в том числе способы совершения самоубийств и призывы к ним, детская порнография, наркоконтент, — пояснили в пресс-службе. — Также стоит отметить иную опасную информацию: рискованные челленджи, "подвиги" руферов, зацепинг (проезд на поездах и электричках с их внешней стороны)".Администрация TikTok активно взаимодействует с Роскомнадзором, признали в ведомстве. Если же интернет-платформа не ограничит доступ к запрещенному контенту — штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. "За неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей", — уточнили в пресс-службе.В свою очередь, руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов в беседе с РИА Новости указывает на то, что потенциально опасный контент из TikTok успевают выкладывать в других соцсетях еще до блокировки. "Стоит говорить прежде всего о распространении девиантного поведения среди детей. Блогеры пытаются завоевать социальную площадку, подвергая риску других". Этот вопрос неоднократно поднимал президент, добавляет эксперт. В начале марта Путин на расширенном заседании коллегии МВД подчеркнул, что правоохранительные органы должны "активнее выявлять в Сети тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия". "Здесь не имеется в виду, что нас хотят в чем-то ограничить. Необходимо максимально локализовать все криминальные направления в Сети".Крайне важен родительский контоль. "Надо заботиться о сыновьях и дочерях. Иначе появятся люди со стороны, преследующие собственные цели, и заполнят собой этот пробел, — предупреждает Пестов. — Ребенок, погружаясь в виртуальный мир, ресоциализируется. Ему кажется, что для привлечения внимания достаточно совершить какое-то деструктивное действие. Подростков манят легкие деньги. Вопрос, как реализоваться в реальной жизни, отходит на второй план".Родителям следует чаще общаться с детьми, постараться понять, чем они интересуются, кто их окружает. И приучать критически относиться ко всему, что они видят в Сети.

https://ria.ru/20201206/strimery-1587838190.html

https://ria.ru/20210224/tiktoker-1598791994.html

https://ria.ru/20210128/blogersha-1594930227.html

https://ria.ru/20210303/internet-1599744696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, следственный комитет россии (ск рф), департамент транспорта г. москвы, москва, воронеж, каспийск, соцсети, блогер, общество