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https://ria.ru/20210310/biometriya-1600554660.html
"Ъ": некоторые госуслуги могут стать недоступными без биометрии
"Ъ": некоторые госуслуги могут стать недоступными без биометрии
В Минцифры предложили активизировать сбор биометрических данных россиян, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:53
2021-03-10T12:45
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В Минцифры предложили активизировать сбор биометрических данных россиян, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.По информации издания, в ведомстве за два года планируют увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) с нынешних 164 тысяч до 70 миллионов.Стимулировать граждан сдавать биометрические "слепки" хотят с помощью "административных мер", в том числе путем ограничения удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.ЕБС запустили в июне 2018 года по инициативе Центробанка и Минцифры. Россияне получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты в банках с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наличие данных одновременно в двух системах позволяет гражданам обслуживаться без паспорта. Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях кредитных организаций. С 1 января 2021-го вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ. В случае, когда использование системы для реализации госфункций невозможно (используется иной вид биометрических данных), можно задействовать другие госинформсистемы.Банк России, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю получили контрольно-надзорные полномочия для обеспечения безопасности биометрических данных, а Роскомнадзор ответственен за обработку персональных данных в ЕБС, а также в ГИС и КБС.Ранее в операторе ЕБС "Ростелеком" сообщили РИА Новости о планах запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные для получения финансовых, коммерческих и государственных услуг в электронном виде, а также оплачивать их "по лицу".
https://ria.ru/20210217/aeroporty-1597786804.html
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии

"Ъ": некоторые госуслуги могут стать недоступными без биометрии

08:53 10.03.2021 (обновлено: 12:45 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДемонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 марРИА Новости. В Минцифры предложили активизировать сбор биометрических данных россиян, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По информации издания, в ведомстве за два года планируют увеличить число записей в Единой биометрической системе (ЕБС) с нынешних 164 тысяч до 70 миллионов.
Стимулировать граждан сдавать биометрические "слепки" хотят с помощью "административных мер", в том числе путем ограничения удаленного доступа к ряду госуслуг в отсутствие биометрии.
ЕБС запустили в июне 2018 года по инициативе Центробанка и Минцифры. Россияне получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты в банках с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наличие данных одновременно в двух системах позволяет гражданам обслуживаться без паспорта. Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях кредитных организаций. С 1 января 2021-го вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ. В случае, когда использование системы для реализации госфункций невозможно (используется иной вид биометрических данных), можно задействовать другие госинформсистемы.
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Банк России, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю получили контрольно-надзорные полномочия для обеспечения безопасности биометрических данных, а Роскомнадзор ответственен за обработку персональных данных в ЕБС, а также в ГИС и КБС.
Ранее в операторе ЕБС "Ростелеком" сообщили РИА Новости о планах запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные для получения финансовых, коммерческих и государственных услуг в электронном виде, а также оплачивать их "по лицу".
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