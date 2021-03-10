https://ria.ru/20210310/biometriya-1600545299.html

В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"

В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"

Оператор единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком" планирует запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям самостоятельно сдать и... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T02:43

2021-03-10T02:43

2021-03-10T02:43

россия

ростелеком

технологии

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оператор единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком" планирует запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные для получения финансовых, коммерческих и государственных услуг в электронном виде, а также оплачивать их "по лицу", сообщили РИА Новости в компании.ЕБС заработала в июне 2018 года, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наличие данных одновременно в двух системах позволяет гражданам обслуживаться без паспорта. Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ.Как рассказали в "Ростелекоме", компания продолжает активное развитие ЕБС. Помимо сдачи биометрии в МФЦ это также можно будет сделать самому на своем смартфоне.По данным Минцифры, сейчас власти с представителями коммерческого сектора прорабатывают возможности применения ЕБС в различных сферах, исходя из целесообразности использования. "Прежде всего, при внедрении системы мы ориентируемся на потребности граждан. Единая биометрическая система обеспечивает возможность совершения юридически значимых действий, в том числе в дистанционном формате, а также повышает уровень их безопасности", - заявили РИА Новости в министерстве.Там напомнили, что, к примеру, 2 марта подписано постановление правительства, обеспечивающее возможность проведения промежуточной аттестации в дистанционном формате для студентов за счет применения ЕБС, что особенно актуально для студентов из отдалённых населённых пунктов.В Минцифры заверили, что в дальнейшем сфера применения ЕБС будет расширяться, исходя из социальных запросов общества. Сейчас Минцифры совместно с уполномоченными ведомствами работает над организацией возможности сбора биометрических образцов по желанию граждан в МФЦ. "По мере расширения сфер применения Единой биометрической системы данный способ идентификации потенциально может быть востребован у большинства россиян", - рассчитывают в министерстве.

https://ria.ru/20210307/ekzameny-1600266402.html

https://ria.ru/20210217/biometriya-1597818439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ростелеком, технологии