https://ria.ru/20210310/biometriya-1600545299.html
В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
В России готовят мобильное приложение для оплаты услуг "лицом"
Оператор единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком" планирует запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям самостоятельно сдать и... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T02:43
2021-03-10T02:43
2021-03-10T02:43
россия
ростелеком
технологии
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Оператор единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком" планирует запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные для получения финансовых, коммерческих и государственных услуг в электронном виде, а также оплачивать их "по лицу", сообщили РИА Новости в компании.ЕБС заработала в июне 2018 года, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наличие данных одновременно в двух системах позволяет гражданам обслуживаться без паспорта. Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ.Как рассказали в "Ростелекоме", компания продолжает активное развитие ЕБС. Помимо сдачи биометрии в МФЦ это также можно будет сделать самому на своем смартфоне.По данным Минцифры, сейчас власти с представителями коммерческого сектора прорабатывают возможности применения ЕБС в различных сферах, исходя из целесообразности использования. "Прежде всего, при внедрении системы мы ориентируемся на потребности граждан. Единая биометрическая система обеспечивает возможность совершения юридически значимых действий, в том числе в дистанционном формате, а также повышает уровень их безопасности", - заявили РИА Новости в министерстве.Там напомнили, что, к примеру, 2 марта подписано постановление правительства, обеспечивающее возможность проведения промежуточной аттестации в дистанционном формате для студентов за счет применения ЕБС, что особенно актуально для студентов из отдалённых населённых пунктов.В Минцифры заверили, что в дальнейшем сфера применения ЕБС будет расширяться, исходя из социальных запросов общества. Сейчас Минцифры совместно с уполномоченными ведомствами работает над организацией возможности сбора биометрических образцов по желанию граждан в МФЦ. "По мере расширения сфер применения Единой биометрической системы данный способ идентификации потенциально может быть востребован у большинства россиян", - рассчитывают в министерстве.
https://ria.ru/20210307/ekzameny-1600266402.html
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россия, ростелеком, технологии
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Оператор единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком
" планирует запустить мобильное приложение, позволяющее пользователям самостоятельно сдать и зарегистрировать свои биометрические данные для получения финансовых, коммерческих и государственных услуг в электронном виде, а также оплачивать их "по лицу", сообщили РИА Новости в компании.
ЕБС заработала в июне 2018 года, граждане получили возможность открывать счета, вклады и получать кредиты с помощью идентификации через ЕБС и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Наличие данных одновременно в двух системах позволяет гражданам обслуживаться без паспорта. Ранее сдать данные в ЕБС можно было только в отделениях банков. С 1 января 2021 года вступил в силу закон, расширяющий сферы применения ЕБС, а также позволяющий сдать биометрические данные в МФЦ.
Как рассказали в "Ростелекоме", компания продолжает активное развитие ЕБС. Помимо сдачи биометрии в МФЦ это также можно будет сделать самому на своем смартфоне.
"Планируется запуск решения для самостоятельной регистрации биометрии с использованием мобильного приложения "Биометрия" от "Ростелекома", - сказали в компании. Расширится и сфера применения ЕБС. Так, на основе биометрии граждане смогут проводить оплату "по лицу", проходить на массовые мероприятия на стадионы, подписывать договоры с мобильными операторами, получать услуги нотариусов, дистанционно сдавать промежуточные экзамены в вузах. "Все эти меры позволят увеличить скорость наполнения базы и количество регистраций в Единой биометрической системе", - отметили в "Ростелекоме".
По данным Минцифры, сейчас власти с представителями коммерческого сектора прорабатывают возможности применения ЕБС в различных сферах, исходя из целесообразности использования. "Прежде всего, при внедрении системы мы ориентируемся на потребности граждан. Единая биометрическая система обеспечивает возможность совершения юридически значимых действий, в том числе в дистанционном формате, а также повышает уровень их безопасности", - заявили РИА Новости в министерстве.
Там напомнили, что, к примеру, 2 марта подписано постановление правительства, обеспечивающее возможность проведения промежуточной аттестации в дистанционном формате для студентов за счет применения ЕБС, что особенно актуально для студентов из отдалённых населённых пунктов.
В Минцифры заверили, что в дальнейшем сфера применения ЕБС будет расширяться, исходя из социальных запросов общества. Сейчас Минцифры совместно с уполномоченными ведомствами работает над организацией возможности сбора биометрических образцов по желанию граждан в МФЦ. "По мере расширения сфер применения Единой биометрической системы данный способ идентификации потенциально может быть востребован у большинства россиян", - рассчитывают в министерстве.