https://ria.ru/20210310/bezrabotnye-1600563258.html
В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России
В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России
Число безработных в России снижается, сейчас их зарегистрировано 2,1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:21
2021-03-10T10:21
2021-03-10T10:27
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число безработных в России снижается, сейчас их зарегистрировано 2,1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Как сообщала в феврале замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова, число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек."На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210303/bezrabotnye-1599724955.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество