https://ria.ru/20210310/bezrabotnye-1600563258.html

В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России

В Минтруде заявили о снижении числа безработных в России

Число безработных в России снижается, сейчас их зарегистрировано 2,1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:21

2021-03-10T10:21

2021-03-10T10:27

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число безработных в России снижается, сейчас их зарегистрировано 2,1 миллиона, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Как сообщала в феврале замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова, число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек."На сегодняшний день в центрах занятости у нас зарегистрированы 2,1 миллиона человек", - сказал Котяков на заседании комитета Госдумы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/bezrabotnye-1599724955.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество