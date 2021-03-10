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Помощники Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов
Помощники Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов
Помощники президента США Джо Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов, это произошло во время посещения им хозяйственного магазина в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:11
2021-03-10T10:11
джо байден
мексика
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов, это произошло во время посещения им хозяйственного магазина в Вашингтоне, об этом свидетельствует видео телеканала Fox News.Президент США около десяти минут осматривал магазин вместе с владельцами, после чего пресса попыталась задать ему несколько вопросов, в том числе о том, есть ли кризис на границе с Мексикой. Не успел Байден раскрыть рот, как ему помешали президентские помощники.Байден находится в должности уже 48 дней и ни одной пресс-конференции так и не было организовано. Это уже столетний рекорд для глав Белого дома.Все 15 предыдущих американских президентов свое первое общение с журналистами проводили в течение примерно 33 дней после вступления в должность. Байден молчит уже семь недель. Пресс-служба Белого дома обещает провести первую встречу с прессой до конца этого месяца, однако такое затяжное молчание только усиливает разговоры о немощи нового президента, которые до выборов в его окружении списывали на трамповскую пропаганду.
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джо байден, мексика, вашингтон (город), сша, в мире

Помощники Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов

10:11 10.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины
Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов, это произошло во время посещения им хозяйственного магазина в Вашингтоне, об этом свидетельствует видео телеканала Fox News.
Президент США около десяти минут осматривал магазин вместе с владельцами, после чего пресса попыталась задать ему несколько вопросов, в том числе о том, есть ли кризис на границе с Мексикой. Не успел Байден раскрыть рот, как ему помешали президентские помощники.
Байден находится в должности уже 48 дней и ни одной пресс-конференции так и не было организовано. Это уже столетний рекорд для глав Белого дома.
Все 15 предыдущих американских президентов свое первое общение с журналистами проводили в течение примерно 33 дней после вступления в должность. Байден молчит уже семь недель. Пресс-служба Белого дома обещает провести первую встречу с прессой до конца этого месяца, однако такое затяжное молчание только усиливает разговоры о немощи нового президента, которые до выборов в его окружении списывали на трамповскую пропаганду.
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Джо БайденМексикаВашингтон (город)СШАВ мире
 
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