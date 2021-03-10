https://ria.ru/20210310/bayden-1600562090.html

Помощники Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов

Помощники Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов

Помощники президента США Джо Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов, это произошло во время посещения им хозяйственного магазина в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:11

2021-03-10T10:11

2021-03-10T10:11

джо байден

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вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Помощники президента США Джо Байдена вновь не разрешили ему ответить на вопросы журналистов, это произошло во время посещения им хозяйственного магазина в Вашингтоне, об этом свидетельствует видео телеканала Fox News.Президент США около десяти минут осматривал магазин вместе с владельцами, после чего пресса попыталась задать ему несколько вопросов, в том числе о том, есть ли кризис на границе с Мексикой. Не успел Байден раскрыть рот, как ему помешали президентские помощники.Байден находится в должности уже 48 дней и ни одной пресс-конференции так и не было организовано. Это уже столетний рекорд для глав Белого дома.Все 15 предыдущих американских президентов свое первое общение с журналистами проводили в течение примерно 33 дней после вступления в должность. Байден молчит уже семь недель. Пресс-служба Белого дома обещает провести первую встречу с прессой до конца этого месяца, однако такое затяжное молчание только усиливает разговоры о немощи нового президента, которые до выборов в его окружении списывали на трамповскую пропаганду.

https://ria.ru/20210310/skleroz-1600544868.html

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джо байден, мексика, вашингтон (город), сша, в мире