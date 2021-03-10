https://ria.ru/20210310/bankrotstvo-1600564823.html

Путин поручил доработать законопроект о процедуре банкротства

Путин поручил доработать законопроект о процедуре банкротства

Президент России Владимир Путин дал правительству РФ месяц на доработку и завершение согласования законопроекта о совершенствовании процедуры банкротства,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:32

2021-03-10T10:32

2021-03-10T10:32

россия

максим решетников

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ месяц на доработку и завершение согласования законопроекта о совершенствовании процедуры банкротства, сообщается на сайте президента.Тема совершенствования института банкротства в России обсуждалась 10 февраля на совещании Путина с членами правительства. Поручение дано по итогам совещания."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить доработку и завершение в месячный срок согласования проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с учетом позиции администрации президента Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на сокращение сроков и издержек процедур банкротства, повышение их эффективности, а также защиту интересов должника. Министр экономического развития Максим Решетников 9 февраля говорил, что законопроект проходит согласование в правительстве.

https://ria.ru/20210305/bankrotstvo-1600141843.html

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россия, максим решетников, владимир путин, экономика