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Путин поручил доработать законопроект о процедуре банкротства
Путин поручил доработать законопроект о процедуре банкротства
Президент России Владимир Путин дал правительству РФ месяц на доработку и завершение согласования законопроекта о совершенствовании процедуры банкротства,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:32
2021-03-10T10:32
россия
максим решетников
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ месяц на доработку и завершение согласования законопроекта о совершенствовании процедуры банкротства, сообщается на сайте президента.Тема совершенствования института банкротства в России обсуждалась 10 февраля на совещании Путина с членами правительства. Поручение дано по итогам совещания."Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить доработку и завершение в месячный срок согласования проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с учетом позиции администрации президента Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на сокращение сроков и издержек процедур банкротства, повышение их эффективности, а также защиту интересов должника. Министр экономического развития Максим Решетников 9 февраля говорил, что законопроект проходит согласование в правительстве.
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россия, максим решетников, владимир путин, экономика

Путин поручил доработать законопроект о процедуре банкротства

10:32 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал правительству РФ месяц на доработку и завершение согласования законопроекта о совершенствовании процедуры банкротства, сообщается на сайте президента.
Тема совершенствования института банкротства в России обсуждалась 10 февраля на совещании Путина с членами правительства. Поручение дано по итогам совещания.
"Правительству Российской Федерации: с учетом ранее данных поручений обеспечить доработку и завершение в месячный срок согласования проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с учетом позиции администрации президента Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Минэкономразвития разработало законопроект, направленный на сокращение сроков и издержек процедур банкротства, повышение их эффективности, а также защиту интересов должника. Министр экономического развития Максим Решетников 9 февраля говорил, что законопроект проходит согласование в правительстве.
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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РоссияМаксим РешетниковВладимир ПутинЭкономика
 
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