https://ria.ru/20210310/aviasoobschenie-1600543840.html

Латвия возобновит авиасообщение с Россией

Латвия возобновит авиасообщение с Россией

Правительство Латвии приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T01:51

2021-03-10T01:51

2021-03-10T05:10

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РИГА, 10 мар – РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы, говорится в пресс-релизе правительства.Международные пассажирские перевозки в третьи страны (не входящие в ЕС) запрещены в Латвии с 17 марта прошлого года из-за коронавируса.Министерство сообщения мотивировало свое предложение о снятии запрета на полеты в третьи страны тем, что Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них. В ведомстве отмечают, что на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства.Полеты в Россию из Латвии и обратно до запрета осуществлялись несколько раз в день.

https://ria.ru/20210219/belorussiya-1598242592.html

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