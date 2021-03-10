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Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Латвия возобновит авиасообщение с Россией
Правительство Латвии приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T01:51
2021-03-10T05:10
россия
латвия
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РИГА, 10 мар – РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы, говорится в пресс-релизе правительства.Международные пассажирские перевозки в третьи страны (не входящие в ЕС) запрещены в Латвии с 17 марта прошлого года из-за коронавируса.Министерство сообщения мотивировало свое предложение о снятии запрета на полеты в третьи страны тем, что Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них. В ведомстве отмечают, что на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства.Полеты в Россию из Латвии и обратно до запрета осуществлялись несколько раз в день.
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россия, латвия, в мире

Латвия возобновит авиасообщение с Россией

01:51 10.03.2021 (обновлено: 05:10 10.03.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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РИГА, 10 мар – РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы, говорится в пресс-релизе правительства.
Международные пассажирские перевозки в третьи страны (не входящие в ЕС) запрещены в Латвии с 17 марта прошлого года из-за коронавируса.
"Правительство Латвии приняло решение о возобновлении (17 марта) авиасообщения с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы", - сказано в сообщении.
Министерство сообщения мотивировало свое предложение о снятии запрета на полеты в третьи страны тем, что Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них. В ведомстве отмечают, что на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства.
Полеты в Россию из Латвии и обратно до запрета осуществлялись несколько раз в день.
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