https://ria.ru/20210310/aurus-1600566588.html

Пилотная партия Aurus Senat пройдет испытания в НАМИ

Пилотная партия Aurus Senat пройдет испытания в НАМИ

Пилотная партия Aurus Senat произведена на заводе группы "Соллерс" в Елабуге, машины проходят испытания в НАМИ, сообщил РИА Новости представитель Aurus. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:44

2021-03-10T10:44

2021-03-10T10:44

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

елабуга

авто

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

соллерс

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пилотная партия Aurus Senat произведена на заводе группы "Соллерс" в Елабуге, машины проходят испытания в НАМИ, сообщил РИА Новости представитель Aurus."Пилотная партия машин серийной оснастки была произведена по графику. В настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ", - сообщил собеседник агентства, добавив, что речь идет о машинах Aurus Senat sedan.Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс" в Елабуге. Об этом неоднократно заявляли как в Минпромторге РФ, так и в самой Aurus Motors.При этом, как выяснилось в феврале, Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую ранее оценивали в 18 миллионов. Представитель компании пояснял, что говорить о подорожании новинки некорректно, поскольку речь идет именно о первой парии машин, которые будут выпущены в специальном, "высоком", исполнении.

https://ria.ru/20210223/aurus-1598672290.html

https://ria.ru/20200302/1566604995.html

елабуга

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), соллерс, экономика