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Пилотная партия Aurus Senat пройдет испытания в НАМИ
Пилотная партия Aurus Senat пройдет испытания в НАМИ
Пилотная партия Aurus Senat произведена на заводе группы "Соллерс" в Елабуге, машины проходят испытания в НАМИ, сообщил РИА Новости представитель Aurus. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:44
2021-03-10T10:44
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
елабуга
авто
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
соллерс
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пилотная партия Aurus Senat произведена на заводе группы "Соллерс" в Елабуге, машины проходят испытания в НАМИ, сообщил РИА Новости представитель Aurus."Пилотная партия машин серийной оснастки была произведена по графику. В настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ", - сообщил собеседник агентства, добавив, что речь идет о машинах Aurus Senat sedan.Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс" в Елабуге. Об этом неоднократно заявляли как в Минпромторге РФ, так и в самой Aurus Motors.При этом, как выяснилось в феврале, Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую ранее оценивали в 18 миллионов. Представитель компании пояснял, что говорить о подорожании новинки некорректно, поскольку речь идет именно о первой парии машин, которые будут выпущены в специальном, "высоком", исполнении.
https://ria.ru/20210223/aurus-1598672290.html
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елабуга
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научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, авто, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), соллерс, экономика

Пилотная партия Aurus Senat пройдет испытания в НАМИ

10:44 10.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" в деловом центре "Москва-Сити"
Автомобиль Aurus Senat в первом шоуруме по коммерческим продажам отечественных машин для первых лиц государства проекта Кортеж в деловом центре Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Пилотная партия Aurus Senat произведена на заводе группы "Соллерс" в Елабуге, машины проходят испытания в НАМИ, сообщил РИА Новости представитель Aurus.
"Пилотная партия машин серийной оснастки была произведена по графику. В настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ", - сообщил собеседник агентства, добавив, что речь идет о машинах Aurus Senat sedan.
Автомобиль Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 17:21
Aurus Senat из первой партии будет стоить дороже базового
Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс" в Елабуге. Об этом неоднократно заявляли как в Минпромторге РФ, так и в самой Aurus Motors.
При этом, как выяснилось в феврале, Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, что на 22% дороже базовой версии, которую ранее оценивали в 18 миллионов. Представитель компании пояснял, что говорить о подорожании новинки некорректно, поскольку речь идет именно о первой парии машин, которые будут выпущены в специальном, "высоком", исполнении.
Автомобиль Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 02.03.2020
2 марта 2020, 08:12
Один из первых зарубежных заказов на Aurus Senat отправится в ОАЭ
 
Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"ЕлабугаАвтоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СоллерсЭкономика
 
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