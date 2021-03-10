Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/assault-1600630488.html
Forbes рассказал об американском плане по уничтожению российских танков
Forbes рассказал об американском плане по уничтожению российских танков
Forbes раскрыл подробности проекта Пентагона Assault Breaker 2 ("Срыв наступления 2"), который нацелен на уничтожение российских и китайских ударных сил в... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:48
2021-03-10T16:38
россия
министерство обороны сша
нато
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155296/55/1552965526_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_734a0367e00ae167271f1926dc4a7e0e.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Forbes раскрыл подробности проекта Пентагона Assault Breaker 2 ("Срыв наступления 2"), который нацелен на уничтожение российских и китайских ударных сил в случае войны.Автор статьи отметил, что проект очень масштабный и пока о нем очень мало информации. Однако это не первый подобный план США.Еще в 70-е годы НАТО, опасаясь, что Советский Союз в случае войны просто сомнет оборону альянса, разработали план Assault Breaker. Он предполагал быстрое и точное уничтожение тысяч советских танков и боевых машин, что позволило бы сорвать наступление и выиграть время для мобилизации натовских подразделений.Как в 2015 году рассказал тогдашний замминистра обороны США Боб Уорк, "Срыв наступления" предполагал применение самолетов обнаружения и целеуказания, уничтожающих цели ударами по большим площадям, а также баллистических ракет с самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами.По сути, этот план состоял из авиационной и наземной частей. Воздушная предполагала применение бомбардировщиков В-52 с новыми РЛС и ракетами, оснащенными высокоточными боевыми элементами в кассетах. В наземной составляющей должны были использоваться пусковые установки Сухопутных войск США, которые наводились на цель самолетами-разведчиками. Этот проект продемонстрировали в 1982 году, и на испытаниях присутствовали представители СССР.Как пишет Forbes, США хотят получить аналогичный план в настоящее время. Он должен включать действия по уничтожению российских танков и китайских кораблей в случае войны.В докладе научного совета Пентагона от 2017 года утверждается, что Assault Breaker 2 позволяет вывести из строя силы и средства противника, необходимые для достижения стратегического успеха, и позволить США и союзникам ввести в бой традиционное вооружение. Среди целей в рамках Assault Breaker 2 указываются танки, системы ПВО, корабли, штабы, склады и другие.В настоящее время на вооружении США есть элементы старого проекта — ракеты Сухопутных войск, авиационные РЛС целеуказания движущихся целей и различные системы наведения. Автор предполагает, что эти компоненты будут модернизированы и включены в новый проект.Среди новых элементов системы Assault Breaker 2, как ожидается, будут малозаметные разведывательные беспилотники RQ-180, новое программное обеспечение Передовой системы управления боем (ABMS), а также крылатые ракеты большой дальности для ВВС и ВМС. Кроме того, упоминаются "сверхумные" бомбы нового типа Golden Horde, которые можно применять в составе "роя". В Сухопутных войсках, в свою очередь, работают над ракетами и артиллерийской установкой с дальностью стрельбы свыше полутора тысяч километров.Все эти системы вооружений в составе единого комплекса способны уничтожить большое количество танков и кораблей за короткий временной отрезок, что позволяет достичь цели — сорвать наступление.В то же время в научном совете Пентагона признают, что у проекта есть серьезные недостатки. Так, Assault Breaker 2 хоть и предполагает удары в тыл, но не на очень большую глубину. Кроме того, система не должна быть "запредельно дорогой".При этом даже если Assault Breaker 2 окажется эффективным средством борьбы с армиями России и Китая, у Москвы и Пекина есть простой способ преодолеть это противодействие, объяснили в Пентагоне. Необходимо "просто ввести в бой дополнительные силы и средства, чтобы нанести более серьезный урон".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210303/korabli-1599785701.html
https://ria.ru/20210306/lazer-1599786770.html
https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html
россия
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155296/55/1552965526_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f9c8ead8292898e5414b4f19e3027e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство обороны сша, нато, китай, сша, в мире

Forbes рассказал об американском плане по уничтожению российских танков

15:48 10.03.2021 (обновлено: 16:38 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТанки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области
Танки Т-90 во время учений 20 отдельной мотострелковой бригады 8 общевойсковой армии в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Forbes раскрыл подробности проекта Пентагона Assault Breaker 2 ("Срыв наступления 2"), который нацелен на уничтожение российских и китайских ударных сил в случае войны.
Автор статьи отметил, что проект очень масштабный и пока о нем очень мало информации. Однако это не первый подобный план США.
Еще в 70-е годы НАТО, опасаясь, что Советский Союз в случае войны просто сомнет оборону альянса, разработали план Assault Breaker. Он предполагал быстрое и точное уничтожение тысяч советских танков и боевых машин, что позволило бы сорвать наступление и выиграть время для мобилизации натовских подразделений.
Как в 2015 году рассказал тогдашний замминистра обороны США Боб Уорк, "Срыв наступления" предполагал применение самолетов обнаружения и целеуказания, уничтожающих цели ударами по большим площадям, а также баллистических ракет с самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами.
ВМС США - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 17:00
Fox News: США собирались топить российские корабли у берегов Сирии
По сути, этот план состоял из авиационной и наземной частей. Воздушная предполагала применение бомбардировщиков В-52 с новыми РЛС и ракетами, оснащенными высокоточными боевыми элементами в кассетах. В наземной составляющей должны были использоваться пусковые установки Сухопутных войск США, которые наводились на цель самолетами-разведчиками. Этот проект продемонстрировали в 1982 году, и на испытаниях присутствовали представители СССР.
Как пишет Forbes, США хотят получить аналогичный план в настоящее время. Он должен включать действия по уничтожению российских танков и китайских кораблей в случае войны.
В докладе научного совета Пентагона от 2017 года утверждается, что Assault Breaker 2 позволяет вывести из строя силы и средства противника, необходимые для достижения стратегического успеха, и позволить США и союзникам ввести в бой традиционное вооружение. Среди целей в рамках Assault Breaker 2 указываются танки, системы ПВО, корабли, штабы, склады и другие.
В настоящее время на вооружении США есть элементы старого проекта — ракеты Сухопутных войск, авиационные РЛС целеуказания движущихся целей и различные системы наведения. Автор предполагает, что эти компоненты будут модернизированы и включены в новый проект.
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 08:00
"Обгоняет гиперзвуковые ракеты": в США испытывают новое ударное оружие
Среди новых элементов системы Assault Breaker 2, как ожидается, будут малозаметные разведывательные беспилотники RQ-180, новое программное обеспечение Передовой системы управления боем (ABMS), а также крылатые ракеты большой дальности для ВВС и ВМС. Кроме того, упоминаются "сверхумные" бомбы нового типа Golden Horde, которые можно применять в составе "роя". В Сухопутных войсках, в свою очередь, работают над ракетами и артиллерийской установкой с дальностью стрельбы свыше полутора тысяч километров.
Все эти системы вооружений в составе единого комплекса способны уничтожить большое количество танков и кораблей за короткий временной отрезок, что позволяет достичь цели — сорвать наступление.
В то же время в научном совете Пентагона признают, что у проекта есть серьезные недостатки. Так, Assault Breaker 2 хоть и предполагает удары в тыл, но не на очень большую глубину. Кроме того, система не должна быть "запредельно дорогой".
При этом даже если Assault Breaker 2 окажется эффективным средством борьбы с армиями России и Китая, у Москвы и Пекина есть простой способ преодолеть это противодействие, объяснили в Пентагоне. Необходимо "просто ввести в бой дополнительные силы и средства, чтобы нанести более серьезный урон".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Российский летчик садится в самолет Су-24 перед вылетом с аэродрома Хмеймим - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 08:00
"Будут атаковать стаей": в России работают над необычным оружием
 
РоссияМинистерство обороны СШАНАТОКитайСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец привился "Спутником V" и сравнил жизнь в России и Германии
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
02:08Как часто подделывают электронную подпись?
01:56НАТО подготовило украинских военных к городским боям
Лента новостейМолния