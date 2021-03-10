https://ria.ru/20210310/assault-1600630488.html

Forbes рассказал об американском плане по уничтожению российских танков

Forbes рассказал об американском плане по уничтожению российских танков

Forbes раскрыл подробности проекта Пентагона Assault Breaker 2 ("Срыв наступления 2"), который нацелен на уничтожение российских и китайских ударных сил в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:48

2021-03-10T15:48

2021-03-10T16:38

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Forbes раскрыл подробности проекта Пентагона Assault Breaker 2 ("Срыв наступления 2"), который нацелен на уничтожение российских и китайских ударных сил в случае войны.Автор статьи отметил, что проект очень масштабный и пока о нем очень мало информации. Однако это не первый подобный план США.Еще в 70-е годы НАТО, опасаясь, что Советский Союз в случае войны просто сомнет оборону альянса, разработали план Assault Breaker. Он предполагал быстрое и точное уничтожение тысяч советских танков и боевых машин, что позволило бы сорвать наступление и выиграть время для мобилизации натовских подразделений.Как в 2015 году рассказал тогдашний замминистра обороны США Боб Уорк, "Срыв наступления" предполагал применение самолетов обнаружения и целеуказания, уничтожающих цели ударами по большим площадям, а также баллистических ракет с самонаводящимися противотанковыми суббоеприпасами.По сути, этот план состоял из авиационной и наземной частей. Воздушная предполагала применение бомбардировщиков В-52 с новыми РЛС и ракетами, оснащенными высокоточными боевыми элементами в кассетах. В наземной составляющей должны были использоваться пусковые установки Сухопутных войск США, которые наводились на цель самолетами-разведчиками. Этот проект продемонстрировали в 1982 году, и на испытаниях присутствовали представители СССР.Как пишет Forbes, США хотят получить аналогичный план в настоящее время. Он должен включать действия по уничтожению российских танков и китайских кораблей в случае войны.В докладе научного совета Пентагона от 2017 года утверждается, что Assault Breaker 2 позволяет вывести из строя силы и средства противника, необходимые для достижения стратегического успеха, и позволить США и союзникам ввести в бой традиционное вооружение. Среди целей в рамках Assault Breaker 2 указываются танки, системы ПВО, корабли, штабы, склады и другие.В настоящее время на вооружении США есть элементы старого проекта — ракеты Сухопутных войск, авиационные РЛС целеуказания движущихся целей и различные системы наведения. Автор предполагает, что эти компоненты будут модернизированы и включены в новый проект.Среди новых элементов системы Assault Breaker 2, как ожидается, будут малозаметные разведывательные беспилотники RQ-180, новое программное обеспечение Передовой системы управления боем (ABMS), а также крылатые ракеты большой дальности для ВВС и ВМС. Кроме того, упоминаются "сверхумные" бомбы нового типа Golden Horde, которые можно применять в составе "роя". В Сухопутных войсках, в свою очередь, работают над ракетами и артиллерийской установкой с дальностью стрельбы свыше полутора тысяч километров.Все эти системы вооружений в составе единого комплекса способны уничтожить большое количество танков и кораблей за короткий временной отрезок, что позволяет достичь цели — сорвать наступление.В то же время в научном совете Пентагона признают, что у проекта есть серьезные недостатки. Так, Assault Breaker 2 хоть и предполагает удары в тыл, но не на очень большую глубину. Кроме того, система не должна быть "запредельно дорогой".При этом даже если Assault Breaker 2 окажется эффективным средством борьбы с армиями России и Китая, у Москвы и Пекина есть простой способ преодолеть это противодействие, объяснили в Пентагоне. Необходимо "просто ввести в бой дополнительные силы и средства, чтобы нанести более серьезный урон".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210303/korabli-1599785701.html

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https://ria.ru/20210307/molniya-1599932827.html

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россия, министерство обороны сша, нато, китай, сша, в мире