https://ria.ru/20210310/armeniya-1600548948.html

Армянская оппозиция продолжит блокаду парламента

Армянская оппозиция продолжит блокаду парламента

Представитель армянского оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T07:12

2021-03-10T07:12

2021-03-10T07:12

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Представитель армянского оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и сообщил, что в 15.00 мск планируется провести крупный митинг.Ранее протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.Он добавил, что днем у здания парламента планируется провести очередной митинг оппозиции. "В 16.00 (15.00 мск) здесь назначен большой митинг", - сказал Сагателян.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210307/armeniya-1600313032.html

армения

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никол пашинян, армения, в мире