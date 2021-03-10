Армянская оппозиция продолжит блокаду парламента
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции на проспекте Баграмяна в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Представитель армянского оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян заявил, что протестующие продолжают блокировать входы в здание парламента Армении, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, и сообщил, что в 15.00 мск планируется провести крупный митинг.
Ранее протестующие, требующие отставки Пашиняна, перекрыли входы в здание парламента как с проспекта Баграмяна, так и с улицы Демирчян, установив там дополнительные палатки.
"Ночью наши граждане держали закрытыми проспект Баграмяна и улицу Демирчян. Ночь прошла мирно, без каких-либо инцидентов…. Продолжается блокирование входов в Национальное собрание (парламент). Мы договорились с гражданами, что Национальное собрание откроется только когда, когда политическое большинство придет в парламент, чтобы оформить отставку (Пашиняна – ред.)" - сказал политик в прямом эфире в Facebook.
Он добавил, что днем у здания парламента планируется провести очередной митинг оппозиции. "В 16.00 (15.00 мск) здесь назначен большой митинг", - сказал Сагателян.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.