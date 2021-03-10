Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/arkhivy-1600557542.html
В Москве представят архивные документы о польско-советской войне
В Москве представят архивные документы о польско-советской войне
Историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию и дипломатическому... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:30
2021-03-10T09:30
россия
российское историческое общество
владимир ленин (владимир ульянов)
федеральное архивное агентство (росархив)
мгимо
анатолий торкунов
феликс дзержинский
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/91238/61/912386158_0:279:3200:2079_1920x0_80_0_0_c409f674b65324fd435e3e6c4c882d24.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши, откроется 16 марта в выставочном зале федеральных архивов в Москве, сообщили организаторы выставки - Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество.Планируется, что в церемонии открытия выставки и заседании круглого стола примут участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росархива Андрей Артизов, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, представители научной общественности. После открытия экспозиции состоится круглый стол на тему выставки.Документы, представленные на выставке, свидетельствуют, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем. Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.Как отмечается в пресс-релизе, обширный комплекс документов, представленный на выставке, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей будет предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива Президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Ряд архивных документов дополняют музейные предметы, уникальные подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая оригиналы легендарных "Окон РОСТА", образцы живописи и графики, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного. Также в экспозиции представлены уникальные аудиозаписи и кинохроника. Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных документов.РИА Новости и агентство Sputnik выступают официальными информационными партнерами выставки.
https://ria.ru/20210309/feyki-1600433874.html
https://ria.ru/20210301/polsha-1599451384.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/91238/61/912386158_154:0:2998:2133_1920x0_80_0_0_c5805c3e1925ab533c16f878da8fa336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, российское историческое общество, владимир ленин (владимир ульянов), федеральное архивное агентство (росархив), мгимо, анатолий торкунов, феликс дзержинский, москва, белоруссия

В Москве представят архивные документы о польско-советской войне

09:30 10.03.2021
 
© Fotolia / falcnКниги
Книги - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Fotolia / falcn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши, откроется 16 марта в выставочном зале федеральных архивов в Москве, сообщили организаторы выставки - Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество.
Планируется, что в церемонии открытия выставки и заседании круглого стола примут участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росархива Андрей Артизов, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, представители научной общественности. После открытия экспозиции состоится круглый стол на тему выставки.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 11:58
В ОП рассказали о всплеске фейков о Великой Отечественной войне
Документы, представленные на выставке, свидетельствуют, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем. Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.
Как отмечается в пресс-релизе, обширный комплекс документов, представленный на выставке, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей будет предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива Президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.
Ряд архивных документов дополняют музейные предметы, уникальные подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая оригиналы легендарных "Окон РОСТА", образцы живописи и графики, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного. Также в экспозиции представлены уникальные аудиозаписи и кинохроника. Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных документов.
РИА Новости и агентство Sputnik выступают официальными информационными партнерами выставки.
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 15:48
"Обращайтесь к Путину": поляки высказались о репарациях за Вторую мировую
 
РоссияРоссийское историческое обществоВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Федеральное архивное агентство (Росархив)МГИМОАнатолий ТоркуновФеликс ДзержинскийМоскваБелоруссия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
12:49Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
12:49В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
12:48В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим
Лента новостейМолния