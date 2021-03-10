https://ria.ru/20210310/arkhivy-1600557542.html

В Москве представят архивные документы о польско-советской войне

В Москве представят архивные документы о польско-советской войне

Историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию и дипломатическому... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T09:30

2021-03-10T09:30

2021-03-10T09:30

россия

российское историческое общество

владимир ленин (владимир ульянов)

федеральное архивное агентство (росархив)

мгимо

анатолий торкунов

феликс дзержинский

москва

белоруссия

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши, откроется 16 марта в выставочном зале федеральных архивов в Москве, сообщили организаторы выставки - Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество.Планируется, что в церемонии открытия выставки и заседании круглого стола примут участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росархива Андрей Артизов, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, представители научной общественности. После открытия экспозиции состоится круглый стол на тему выставки.Документы, представленные на выставке, свидетельствуют, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем. Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.Как отмечается в пресс-релизе, обширный комплекс документов, представленный на выставке, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей будет предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива Президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.Ряд архивных документов дополняют музейные предметы, уникальные подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая оригиналы легендарных "Окон РОСТА", образцы живописи и графики, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного. Также в экспозиции представлены уникальные аудиозаписи и кинохроника. Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных документов.РИА Новости и агентство Sputnik выступают официальными информационными партнерами выставки.

https://ria.ru/20210309/feyki-1600433874.html

https://ria.ru/20210301/polsha-1599451384.html

россия

москва

белоруссия

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россия, российское историческое общество, владимир ленин (владимир ульянов), федеральное архивное агентство (росархив), мгимо, анатолий торкунов, феликс дзержинский, москва, белоруссия