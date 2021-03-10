В Москве представят архивные документы о польско-советской войне
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Историко-документальная выставка "Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор", посвященная вооруженному противостоянию и дипломатическому урегулированию конфликта Советской России и Польши, откроется 16 марта в выставочном зале федеральных архивов в Москве, сообщили организаторы выставки - Росархив, Российский государственный архив социально-политической истории и Российское историческое общество.
Планируется, что в церемонии открытия выставки и заседании круглого стола примут участие председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, руководитель Росархива Андрей Артизов, директор департамента по архивам и делопроизводству министерства юстиции Белоруссии Виктор Кураш, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, представители научной общественности. После открытия экспозиции состоится круглый стол на тему выставки.
Документы, представленные на выставке, свидетельствуют, что Советская Россия стремилась к установлению дипломатических отношений с Польшей и урегулированию вопросов территориального размежевания мирным путем. Большое внимание в экспозиции уделено дипломатическим переговорам, завершившимся подписанием мирного договора в Риге 18 марта 1921 года.
Как отмечается в пресс-релизе, обширный комплекс документов, представленный на выставке, позволяет взглянуть на события исторического прошлого непредвзято, отказаться от их политизации, оценивая их в контексте конкретной эпохи. Вниманию посетителей будет предложена широкая база исторических документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного военного архива, Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного архива новейшей истории и других федеральных архивов, Архива внешней политики Российской Федерации и Архива внешней политики Российской империи Историко-документального департамента МИД России, Архива Президента Российской Федерации, государственных архивов Белоруссии.
Ряд архивных документов дополняют музейные предметы, уникальные подлинные пропагандистские листовки и плакаты (на русском и польском языках), включая оригиналы легендарных "Окон РОСТА", образцы живописи и графики, личные вещи Владимира Ленина, Феликса Дзержинского, Семена Буденного. Также в экспозиции представлены уникальные аудиозаписи и кинохроника. Выставку сопровождает интернет-проект, включающий полнотекстовые электронные копии более чем тысячи архивных документов.
РИА Новости и агентство Sputnik выступают официальными информационными партнерами выставки.