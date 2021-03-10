Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/arkhangelsk-1600574288.html
Две девушки из Архангельска, убившие знакомую, отправятся в колонию
Две девушки из Архангельска, убившие знакомую, отправятся в колонию
Суд Архангельска приговорил двух 18-летних девушек, которые обвинялись в том, что без особого повода, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью убили свою РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:31
2021-03-10T11:38
архангельск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1920x0_80_0_0_eae9996e3375275e1c7f7e3ed1a96b84.jpg
НАРЬЯН-МАР, 10 мар – РИА Новости. Суд Архангельска приговорил двух 18-летних девушек, которые обвинялись в том, что без особого повода, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью убили свою ровесницу и пытались скрыть улики, к 5 годам 6 месяцам и 6 годам 3 месяцам колонии общего режима, сообщили в региональном СУСК РФ.Убийство 17-летней девушки 30 июня 2019 года, тело которой нашли прохожие у железнодорожных путей в районе улицы Партизанская в городе Архангельске, вызвало широкий резонанс.Как выяснили следователи, две девушки, которые на тот момент еще были несовершеннолетними, решили совершить убийство человека. В качестве жертвы они выбрали свою 17-летнюю знакомую. Взяв с собой резиновые перчатки, чистящее средство, полимерные пакеты и ремень, 29 июня они заманили жертву в заранее выбранное место под предлогом совместной прогулки, а после осколками стеклянных бутылок нанесли множественные повреждения, после этого надели потерпевшей на голову полиэтиленовый пакет.После того, как жертва скончалась, девушки покинули место убийства, забрав сотовый телефон погибшей, и попытались скрыть следы преступления. Когда правоохранители их задержали, на стадии предварительного следствия девушки подробно рассказали следователю об обстоятельствах преступления, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво."Приговором Соломбальского районного суда Архангельска им назначено наказание в виде в виде 6 лет 3 месяцев и 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу родителей погибшей, потерявших единственного ребенка, судом взыскана компенсация морального вреда в сумме более 4,6 миллиона рублей. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210225/kvartira-1598869516.html
https://ria.ru/20201223/ubiystvo-1590608165.html
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:1305_1920x0_80_0_0_c953f393413a20cfbb128b9c9a4e47a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
архангельск, происшествия

Две девушки из Архангельска, убившие знакомую, отправятся в колонию

11:31 10.03.2021 (обновлено: 11:38 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАРЬЯН-МАР, 10 мар – РИА Новости. Суд Архангельска приговорил двух 18-летних девушек, которые обвинялись в том, что без особого повода, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью убили свою ровесницу и пытались скрыть улики, к 5 годам 6 месяцам и 6 годам 3 месяцам колонии общего режима, сообщили в региональном СУСК РФ.
Убийство 17-летней девушки 30 июня 2019 года, тело которой нашли прохожие у железнодорожных путей в районе улицы Партизанская в городе Архангельске, вызвало широкий резонанс.
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 09:35
Житель Приморья убил знакомого и стал жить в его квартире
Как выяснили следователи, две девушки, которые на тот момент еще были несовершеннолетними, решили совершить убийство человека. В качестве жертвы они выбрали свою 17-летнюю знакомую. Взяв с собой резиновые перчатки, чистящее средство, полимерные пакеты и ремень, 29 июня они заманили жертву в заранее выбранное место под предлогом совместной прогулки, а после осколками стеклянных бутылок нанесли множественные повреждения, после этого надели потерпевшей на голову полиэтиленовый пакет.
После того, как жертва скончалась, девушки покинули место убийства, забрав сотовый телефон погибшей, и попытались скрыть следы преступления. Когда правоохранители их задержали, на стадии предварительного следствия девушки подробно рассказали следователю об обстоятельствах преступления, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво.
"В ходе следствия установлено, что в действительности обвиняемые не имели какого-либо повода к убийству несовершеннолетней. В июне 2019 года при личных встречах, телефонных разговорах и при обмене сообщениями подследственные договорились убить человека, подбирали жертву, обсуждали место и способ убийства, а также методы сокрытия следов преступления", - пояснили в ведомстве. В ходе судебного заседания девушки также признали свою вину.
"Приговором Соломбальского районного суда Архангельска им назначено наказание в виде в виде 6 лет 3 месяцев и 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу родителей погибшей, потерявших единственного ребенка, судом взыскана компенсация морального вреда в сумме более 4,6 миллиона рублей. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 17:18
Житель Арзамаса убил и попытался расчленить знакомую
 
АрхангельскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
12:49Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
12:49В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
12:48В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим
Лента новостейМолния