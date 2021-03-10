https://ria.ru/20210310/arkhangelsk-1600574288.html

Две девушки из Архангельска, убившие знакомую, отправятся в колонию

Две девушки из Архангельска, убившие знакомую, отправятся в колонию

Суд Архангельска приговорил двух 18-летних девушек, которые обвинялись в том, что без особого повода, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью убили свою РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:31

2021-03-10T11:31

2021-03-10T11:38

архангельск

происшествия

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НАРЬЯН-МАР, 10 мар – РИА Новости. Суд Архангельска приговорил двух 18-летних девушек, которые обвинялись в том, что без особого повода, из хулиганских побуждений, с особой жестокостью убили свою ровесницу и пытались скрыть улики, к 5 годам 6 месяцам и 6 годам 3 месяцам колонии общего режима, сообщили в региональном СУСК РФ.Убийство 17-летней девушки 30 июня 2019 года, тело которой нашли прохожие у железнодорожных путей в районе улицы Партизанская в городе Архангельске, вызвало широкий резонанс.Как выяснили следователи, две девушки, которые на тот момент еще были несовершеннолетними, решили совершить убийство человека. В качестве жертвы они выбрали свою 17-летнюю знакомую. Взяв с собой резиновые перчатки, чистящее средство, полимерные пакеты и ремень, 29 июня они заманили жертву в заранее выбранное место под предлогом совместной прогулки, а после осколками стеклянных бутылок нанесли множественные повреждения, после этого надели потерпевшей на голову полиэтиленовый пакет.После того, как жертва скончалась, девушки покинули место убийства, забрав сотовый телефон погибшей, и попытались скрыть следы преступления. Когда правоохранители их задержали, на стадии предварительного следствия девушки подробно рассказали следователю об обстоятельствах преступления, первоначально объяснив свои действия неприязнью к потерпевшей, которая, по их мнению, вела себя заносчиво."Приговором Соломбальского районного суда Архангельска им назначено наказание в виде в виде 6 лет 3 месяцев и 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, в пользу родителей погибшей, потерявших единственного ребенка, судом взыскана компенсация морального вреда в сумме более 4,6 миллиона рублей. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210225/kvartira-1598869516.html

https://ria.ru/20201223/ubiystvo-1590608165.html

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск, происшествия