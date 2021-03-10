Конгрессмен обвинил Россию в дестабилизации Южной Америки
23:09 10.03.2021 (обновлено: 05:02 11.03.2021)
© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский конгрессмен Альбин Сирис обвинил Россию в попытках дестабилизации в Южной Америке, включая Колумбию, госсекретарь Энтони Блинкен с ним согласился.
"Насчет Венесуэлы я обеспокоен, что Россия, похоже, все больше участвует в делах в Венесуэле… они пытаются дестабилизировать регион. Я говорил с нашим послом в Колумбии. В 2019 году Россия провела 6 тысяч человек через Колумбию, и они выслали 3 русских из Колумбии. Колумбия для России - это не совсем пляжное направление", - заявил Сирис Блинкену на слушаниях в конгрессе.
"Поэтому я обеспокоен, что они используют Венесуэлу, чтобы дестабилизировать Колумбию, вмешаться в выборы в Южной Америке, и я надеюсь, что администрация сосредоточится на российских усилиях и попытках дестабилизировать наших соседей в Западном полушарии", - сказал Сирис.
"Я разделяю эту обеспокоенность, мы видели это в Венесуэле, и было расширенное присутствие и деятельность русских на Кубе, и мы очень внимательно ко всему этому подходим", - ответил Блинкен.
В декабре газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации о разработке минеральных ресурсов.
В России не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Москва также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".