https://ria.ru/20210310/amerika-1600691193.html

Конгрессмен обвинил Россию в дестабилизации Южной Америки

Конгрессмен обвинил Россию в дестабилизации Южной Америки

Американский конгрессмен Альбин Сирис обвинил Россию в попытках дестабилизации в Южной Америке, включая Колумбию, госсекретарь Энтони Блинкен с ним согласился. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-10T23:09

2021-03-10T23:09

2021-03-11T05:02

энтони блинкен

дмитрий песков

куба

южная америка

венесуэла

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Американский конгрессмен Альбин Сирис обвинил Россию в попытках дестабилизации в Южной Америке, включая Колумбию, госсекретарь Энтони Блинкен с ним согласился."Насчет Венесуэлы я обеспокоен, что Россия, похоже, все больше участвует в делах в Венесуэле… они пытаются дестабилизировать регион. Я говорил с нашим послом в Колумбии. В 2019 году Россия провела 6 тысяч человек через Колумбию, и они выслали 3 русских из Колумбии. Колумбия для России - это не совсем пляжное направление", - заявил Сирис Блинкену на слушаниях в конгрессе."Поэтому я обеспокоен, что они используют Венесуэлу, чтобы дестабилизировать Колумбию, вмешаться в выборы в Южной Америке, и я надеюсь, что администрация сосредоточится на российских усилиях и попытках дестабилизировать наших соседей в Западном полушарии", - сказал Сирис."Я разделяю эту обеспокоенность, мы видели это в Венесуэле, и было расширенное присутствие и деятельность русских на Кубе, и мы очень внимательно ко всему этому подходим", - ответил Блинкен.В декабре газета Tiempo со ссылкой на источники в колумбийском правительстве написала, что власти выслали из страны двух российских дипломатов, заподозренных в разведывательной деятельности. По словам источников, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информантов в городе Кали, утверждается, что, помимо военной разведки, они занимались экономическим шпионажем, проявляя интерес к конфиденциальной информации о разработке минеральных ресурсов.В России не раз называли обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными. Москва также неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

https://ria.ru/20210308/vaktsiny-1600388261.html

https://ria.ru/20200910/vaktsina-1577057369.html

куба

южная америка

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, дмитрий песков, куба, южная америка, венесуэла, в мире