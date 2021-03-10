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https://ria.ru/20210310/alenka-1600657308.html
Власти Нововоронежа рассказали, каким будет новый памятник Аленке
Власти Нововоронежа рассказали, каким будет новый памятник Аленке
Новый памятник нововоронежской Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры будет спокойным, душевным и с красивым лицом, сообщила РИА Новости замглавы местной... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:02
2021-03-10T18:35
культура
нововоронеж
общество
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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Новый памятник нововоронежской Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры будет спокойным, душевным и с красивым лицом, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий - на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. В итоге старый памятник вернули изготовителю, после чего он был продан с аукциона. А к 12 июня в Нововоронеже установят другой памятник Аленке."Из четырех представленных макетов (памятника) мы выбрали один. Он получится в статике - она стоит. Такой спокойный, милый, душевный образ. Руки скрещены на груди, то есть она показывает свою душевность, любовь, которую она передает будущим поколениям. Лицо будет красивое", - сказала Тулинова.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
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нововоронеж, общество

Власти Нововоронежа рассказали, каким будет новый памятник Аленке

18:02 10.03.2021 (обновлено: 18:35 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Бормотов / Перейти в фотобанкДемонтаж памятника Аленке в Нововоронеже
Демонтаж памятника Аленке в Нововоронеже - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Михаил Бормотов
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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Новый памятник нововоронежской Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры будет спокойным, душевным и с красивым лицом, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий - на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. В итоге старый памятник вернули изготовителю, после чего он был продан с аукциона. А к 12 июня в Нововоронеже установят другой памятник Аленке.
"Из четырех представленных макетов (памятника) мы выбрали один. Он получится в статике - она стоит. Такой спокойный, милый, душевный образ. Руки скрещены на груди, то есть она показывает свою душевность, любовь, которую она передает будущим поколениям. Лицо будет красивое", - сказала Тулинова.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.
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