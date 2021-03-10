https://ria.ru/20210310/alenka-1600657308.html

Власти Нововоронежа рассказали, каким будет новый памятник Аленке

Власти Нововоронежа рассказали, каким будет новый памятник Аленке

Новый памятник нововоронежской Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры будет спокойным, душевным и с красивым лицом, сообщила РИА Новости замглавы местной... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:02

2021-03-10T18:02

2021-03-10T18:35

культура

нововоронеж

общество

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ВОРОНЕЖ, 10 мар - РИА Новости. Новый памятник нововоронежской Аленке вместо вызвавшей резонанс скульптуры будет спокойным, душевным и с красивым лицом, сообщила РИА Новости замглавы местной администрации Светлана Тулинова.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий - на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. В итоге старый памятник вернули изготовителю, после чего он был продан с аукциона. А к 12 июня в Нововоронеже установят другой памятник Аленке."Из четырех представленных макетов (памятника) мы выбрали один. Он получится в статике - она стоит. Такой спокойный, милый, душевный образ. Руки скрещены на груди, то есть она показывает свою душевность, любовь, которую она передает будущим поколениям. Лицо будет красивое", - сказала Тулинова.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

https://ria.ru/20210217/fedor-1597830223.html

нововоронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нововоронеж, общество