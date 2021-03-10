https://ria.ru/20210310/aktsii-1600582822.html

ЦБ впервые отреагировал на манипулирование ценой акций Telegram-каналы

ЦБ впервые отреагировал на манипулирование ценой акций Telegram-каналы

Банк России выявил нерыночные операции с акциями "Россети Юг"; регулятор заподозрил, что участники рынка сговорились через Telegram-каналы разогнать цену. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:19

2021-03-10T12:19

2021-03-10T12:47

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

экономика

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Банк России выявил нерыночные операции с акциями "Россети Юг"; регулятор заподозрил, что участники рынка сговорились через Telegram-каналы разогнать цену. Котировки бумаг компании начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73 процента – до 4,995 копейки. Всего в указанное время сделки с акциями "Россетей ЮГ" заключались на 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем их объем редко превышает 200 тысяч рублей, следует из динамики Московской биржи. Всего по итогам пятницы объем торгов составил чуть более 15 миллионов рублей.Как рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, автоматические системы ситуационного центра зафиксировали повышенную активность в торгах, после чего сотрудники смогли установить предполагаемую причину — "скоординированные действия" инвесторов для "создания искусственной волатильности". Регулятор установил Telegram-каналы, в которых распространялась информация об операциях с акциями, а также определил круг людей, вовлекавших в процесс новых участников.В результате ЦБ направил предписания семи профессиональным участникам рынка — Сбербанку, ВТБ, "Тинькофф банку", Альфа-банку, БКС, "Открытие Брокеру" и "Атону". Их попросили заблокировать счета более 60 клиентов, которых заподозрили в манипулировании ценой акций "Россетей Юг". Речь идет о тех, кто совершал операции непосредственно в указанный промежуток времени, и о тех, кто ранее заключал сделки с новыми покупателями актива.

https://radiosputnik.ria.ru/20210309/aktsii-1600461743.html

https://ria.ru/20210129/kriptovalyuta-1595090487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика