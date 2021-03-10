Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/aktsii-1600582822.html
ЦБ впервые отреагировал на манипулирование ценой акций Telegram-каналы
ЦБ впервые отреагировал на манипулирование ценой акций Telegram-каналы
Банк России выявил нерыночные операции с акциями "Россети Юг"; регулятор заподозрил, что участники рынка сговорились через Telegram-каналы разогнать цену. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:19
2021-03-10T12:47
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597203024_0:59:3151:1831_1920x0_80_0_0_4168bda3fe5d763fe41d4123fa59b3e6.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Банк России выявил нерыночные операции с акциями "Россети Юг"; регулятор заподозрил, что участники рынка сговорились через Telegram-каналы разогнать цену. Котировки бумаг компании начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73 процента – до 4,995 копейки. Всего в указанное время сделки с акциями "Россетей ЮГ" заключались на 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем их объем редко превышает 200 тысяч рублей, следует из динамики Московской биржи. Всего по итогам пятницы объем торгов составил чуть более 15 миллионов рублей.Как рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, автоматические системы ситуационного центра зафиксировали повышенную активность в торгах, после чего сотрудники смогли установить предполагаемую причину — "скоординированные действия" инвесторов для "создания искусственной волатильности". Регулятор установил Telegram-каналы, в которых распространялась информация об операциях с акциями, а также определил круг людей, вовлекавших в процесс новых участников.В результате ЦБ направил предписания семи профессиональным участникам рынка — Сбербанку, ВТБ, "Тинькофф банку", Альфа-банку, БКС, "Открытие Брокеру" и "Атону". Их попросили заблокировать счета более 60 клиентов, которых заподозрили в манипулировании ценой акций "Россетей Юг". Речь идет о тех, кто совершал операции непосредственно в указанный промежуток времени, и о тех, кто ранее заключал сделки с новыми покупателями актива.
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/aktsii-1600461743.html
https://ria.ru/20210129/kriptovalyuta-1595090487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597203024_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_2321fcf485a412090aed720ded1b4072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центральный банк рф (цб рф), московская биржа, экономика

ЦБ впервые отреагировал на манипулирование ценой акций Telegram-каналы

12:19 10.03.2021 (обновлено: 12:47 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Банк России выявил нерыночные операции с акциями "Россети Юг"; регулятор заподозрил, что участники рынка сговорились через Telegram-каналы разогнать цену.
Котировки бумаг компании начали расти в пятницу как в стоимости, так и в объеме торгов и к 16.00 мск взлетели максимально на 6,73 процента – до 4,995 копейки. Всего в указанное время сделки с акциями "Россетей ЮГ" заключались на 10,37 миллиона рублей, тогда как в среднем их объем редко превышает 200 тысяч рублей, следует из динамики Московской биржи. Всего по итогам пятницы объем торгов составил чуть более 15 миллионов рублей.
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 14:20Сказано в эфире
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Как рассказал директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, автоматические системы ситуационного центра зафиксировали повышенную активность в торгах, после чего сотрудники смогли установить предполагаемую причину — "скоординированные действия" инвесторов для "создания искусственной волатильности".
Регулятор установил Telegram-каналы, в которых распространялась информация об операциях с акциями, а также определил круг людей, вовлекавших в процесс новых участников.
В результате ЦБ направил предписания семи профессиональным участникам рынка — Сбербанку, ВТБ, "Тинькофф банку", Альфа-банку, БКС, "Открытие Брокеру" и "Атону". Их попросили заблокировать счета более 60 клиентов, которых заподозрили в манипулировании ценой акций "Россетей Юг". Речь идет о тех, кто совершал операции непосредственно в указанный промежуток времени, и о тех, кто ранее заключал сделки с новыми покупателями актива.
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 26 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 11:12
СМИ: "армия" Reddit пытается "захватить" мировое серебро и криптовалюты
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
12:49Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
12:49В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
12:48В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим
Лента новостейМолния