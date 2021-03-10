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В полиции заявили, что не превышали полномочий на акциях в Москве
В полиции заявили, что не превышали полномочий на акциях в Москве
Полиция Москвы на несогласованных акциях в январе и феврале не нарушала закон, применяя к нарушителям приемы самбо и специальные средства, заявил в среду... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:28
2021-03-10T11:28
евгений ступин
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская городская дума
олег баранов
москва
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Полиция Москвы на несогласованных акциях в январе и феврале не нарушала закон, применяя к нарушителям приемы самбо и специальные средства, заявил в среду начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов."Двадцать третьего, тридцать первого [января] и второго февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции", - заявил он на заседании Мосгордумы, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Евгения Ступина, не превышали ли полицейские полномочия."Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые нам также разрешено применять в случаях необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений", - добавил Баранов.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
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евгений ступин, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская городская дума, олег баранов, москва

В полиции заявили, что не превышали полномочий на акциях в Москве

11:28 10.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Полиция Москвы на несогласованных акциях в январе и феврале не нарушала закон, применяя к нарушителям приемы самбо и специальные средства, заявил в среду начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.
"Двадцать третьего, тридцать первого [января] и второго февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции", - заявил он на заседании Мосгордумы, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Евгения Ступина, не превышали ли полицейские полномочия.
"Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые нам также разрешено применять в случаях необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений", - добавил Баранов.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Только по Москве было зарегистрировано несколько тысяч административных дел, связанных с незаконными акциями: 1,2 тысячи человек были арестованы, 2,5 тысячи – оштрафованы. Кроме того, возбуждены уголовные дела о нарушении санитарных правил в пандемию, нападениях на силовиков и по другим статьям, по которым также прошли задержания.
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