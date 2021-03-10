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Во время беспорядков в Афинах пострадали десять полицейских
Во время беспорядков в Афинах пострадали десять полицейских
Шестнадцать человек арестованы за участие в беспорядках в афинском районе Неа Смирни во вторник вечером, задержаны еще 11 человек, пострадали 10 полицейских,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:33
2021-03-10T15:33
кириакос мицотакис
греция
афины
в мире
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АФИНЫ, 10 мар – РИА Новости. Шестнадцать человек арестованы за участие в беспорядках в афинском районе Неа Смирни во вторник вечером, задержаны еще 11 человек, пострадали 10 полицейских, сообщила полиция Греции."Против арестованных возбуждены дела по статьям покушение на убийство путем сговора, совместное нанесение телесных повреждений, совместное покушение на опасное телесное повреждение, совместное покушение на телесное повреждение, насилие в отношении должностных лиц и судей, нарушение общественного спокойствия, поджог по сговору, в результате которого возникла опасность для человека, взрыв по сговору, который привел к опасности для людей, изготовление и хранение взрывчатых веществ по сговору, оскорбление, повреждение чужого имущества по сговору и нарушение законодательства, регулирующего оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и взрывных устройств, а также нарушение мер по распространению болезней", - говорится в сообщении полиции.Еще 11 человек были задержаны. Зарегистрировано повреждение 10 автомобилей.В беспорядках пострадали 10 сотрудников полиции, трое из них находятся в больнице на лечении.Арестованные вместе с материалами дела, возбужденного управлением государственной безопасности, будут переданы в среду прокурору Афин, занимающемуся уголовными преступлениями, влекущими заключение от одного месяца до пяти лет.Массовые беспорядки произошли в районе Неа Смирни, где греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона митинга против полицейского насилия. Митинг проходил из-за того, что полицейские 7 марта жестоко избили дубинками молодого человека, как сообщается, без каких-либо причин. Столкновения спровоцировали провокаторы, забросавшие полицию "коктейлями Молотова". По призыву различных организаций, ассоциаций и союзов, на площади Неа Смирни собрались от пяти до десяти тысяч человек.Во время шествия группа из 400 человек с "коктейлями Молотова", сигнальными ракетами, дымовыми шашками, палками, прутьями и другими предметами напала на полицейских. Полиция использовала химикаты, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с массовыми беспорядками в Неа Смирни в телеобращении призвал прекратить насилие на улицах и заявил, что не позволит никому разделить общество.
https://ria.ru/20210214/protest-1597449813.html
https://ria.ru/20201206/afiny-1587932213.html
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кириакос мицотакис, греция, афины, в мире

Во время беспорядков в Афинах пострадали десять полицейских

15:33 10.03.2021
 
© Louisa GouliamakiПолицейские патрулируют закрытый археологический объект "Библиотеку Адриана" в центре Афин
Полицейские патрулируют закрытый археологический объект Библиотеку Адриана в центре Афин - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Louisa Gouliamaki
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АФИНЫ, 10 мар – РИА Новости. Шестнадцать человек арестованы за участие в беспорядках в афинском районе Неа Смирни во вторник вечером, задержаны еще 11 человек, пострадали 10 полицейских, сообщила полиция Греции.
"Против арестованных возбуждены дела по статьям покушение на убийство путем сговора, совместное нанесение телесных повреждений, совместное покушение на опасное телесное повреждение, совместное покушение на телесное повреждение, насилие в отношении должностных лиц и судей, нарушение общественного спокойствия, поджог по сговору, в результате которого возникла опасность для человека, взрыв по сговору, который привел к опасности для людей, изготовление и хранение взрывчатых веществ по сговору, оскорбление, повреждение чужого имущества по сговору и нарушение законодательства, регулирующего оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и взрывных устройств, а также нарушение мер по распространению болезней", - говорится в сообщении полиции.
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14 февраля, 19:51Распространение коронавируса
На протестной акции в Афинах полицейских забросали апельсинами
Еще 11 человек были задержаны. Зарегистрировано повреждение 10 автомобилей.
В беспорядках пострадали 10 сотрудников полиции, трое из них находятся в больнице на лечении.
Арестованные вместе с материалами дела, возбужденного управлением государственной безопасности, будут переданы в среду прокурору Афин, занимающемуся уголовными преступлениями, влекущими заключение от одного месяца до пяти лет.
Массовые беспорядки произошли в районе Неа Смирни, где греческая полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона митинга против полицейского насилия. Митинг проходил из-за того, что полицейские 7 марта жестоко избили дубинками молодого человека, как сообщается, без каких-либо причин. Столкновения спровоцировали провокаторы, забросавшие полицию "коктейлями Молотова". По призыву различных организаций, ассоциаций и союзов, на площади Неа Смирни собрались от пяти до десяти тысяч человек.
Во время шествия группа из 400 человек с "коктейлями Молотова", сигнальными ракетами, дымовыми шашками, палками, прутьями и другими предметами напала на полицейских. Полиция использовала химикаты, слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в связи с массовыми беспорядками в Неа Смирни в телеобращении призвал прекратить насилие на улицах и заявил, что не позволит никому разделить общество.
Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста в Афинах, Греция, 6 декабря 2020 - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря 2020, 21:03
В Афинах задержали более ста человек за участие в митингах
 
Кириакос МицотакисГрецияАфиныВ мире
 
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