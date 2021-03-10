"Талибан" примет участие в конференции по Афганистану в Турции 27 марта
© РИА Новости / Юлия Троицкая / Перейти в фотобанкДелегация движения "Талибан" (запрещено в РФ), прибывшая на переговоры с правительством Афганистан
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Источник РИА Новости, близкий к радикальному движению "Талибан", подтвердил, что встреча по афганскому урегулированию в Турции состоится 27 марта, а талибы примут в ней участие.
Ранее телеканал Tolo News сообщал со ссылкой на источники, что конференция под эгидой ООН по вопросам мирного урегулирования между правительством Афганистана и талибами может состояться в Турции 27 марта.
Источник РИА Новости подтвердил, что "планируемая встреча по вопросам мирного урегулирования в Афганистане в Турции состоится 27 марта".
"Представителям "Талибана" были направлены приглашения на встречу в Турции. Сначала имелись некоторые оговорки, но теперь подтверждено, что делегация будет присутствовать (там - ред.)", - заявил источник.
Другой источник, близкий к талибам в Кабуле, сообщил РИА Новости, что несколько политических и гражданских активистов, "друзей и сторонников" движения, которые связаны с мирным урегулированием, уже получили турецкие визы. Двое из них приехали в Турцию, другие готовятся к поездке.
Он указал, что саммит в Турции будет проводиться для ускорения внутриафганских переговоров, в которых примут участие все стороны. Высший совет национального примирения и Совет национальной безопасности Афганистана уже подтвердили, что примут участие во встрече.
Ранее телеканал Tolo News сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен предложил провести в Турции мирную конференцию по Афганистану под эгидой ООН. Он направил письмо президенту Ашрафу Гани, этот текст оказался в распоряжении канала. Впоследствии представитель ООН заявил, что не получал официального письма от Блинкена с предложением организовать конференцию по Афганистану.