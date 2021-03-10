https://ria.ru/20210310/afganistan-1600565295.html

"Талибан" примет участие в конференции по Афганистану в Турции 27 марта

"Талибан" примет участие в конференции по Афганистану в Турции 27 марта

Источник РИА Новости, близкий к радикальному движению "Талибан", подтвердил, что встреча по афганскому урегулированию в Турции состоится 27 марта, а талибы... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T10:35

2021-03-10T10:35

2021-03-10T10:35

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Источник РИА Новости, близкий к радикальному движению "Талибан", подтвердил, что встреча по афганскому урегулированию в Турции состоится 27 марта, а талибы примут в ней участие.Ранее телеканал Tolo News сообщал со ссылкой на источники, что конференция под эгидой ООН по вопросам мирного урегулирования между правительством Афганистана и талибами может состояться в Турции 27 марта.Источник РИА Новости подтвердил, что "планируемая встреча по вопросам мирного урегулирования в Афганистане в Турции состоится 27 марта"."Представителям "Талибана" были направлены приглашения на встречу в Турции. Сначала имелись некоторые оговорки, но теперь подтверждено, что делегация будет присутствовать (там - ред.)", - заявил источник.Другой источник, близкий к талибам в Кабуле, сообщил РИА Новости, что несколько политических и гражданских активистов, "друзей и сторонников" движения, которые связаны с мирным урегулированием, уже получили турецкие визы. Двое из них приехали в Турцию, другие готовятся к поездке.Он указал, что саммит в Турции будет проводиться для ускорения внутриафганских переговоров, в которых примут участие все стороны. Высший совет национального примирения и Совет национальной безопасности Афганистана уже подтвердили, что примут участие во встрече.Ранее телеканал Tolo News сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен предложил провести в Турции мирную конференцию по Афганистану под эгидой ООН. Он направил письмо президенту Ашрафу Гани, этот текст оказался в распоряжении канала. Впоследствии представитель ООН заявил, что не получал официального письма от Блинкена с предложением организовать конференцию по Афганистану.В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.

https://ria.ru/20210302/afganistan-1599562653.html

https://ria.ru/20210302/afganistan-1599561517.html

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энтони блинкен, доха, катар, турция, талибан, оон, в мире