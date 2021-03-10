https://ria.ru/20210310/adygeya-1600671754.html

Сенаторы осмотрели в Адыгее открытые после ремонта дома культуры

Сенаторы осмотрели в Адыгее открытые после ремонта дома культуры

Сенаторы осмотрели в Адыгее учреждения культуры, отремонтированные по индивидуальной программе развития региона, которые уже приступили к работе, сообщает... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T19:39

2021-03-10T19:39

2021-03-10T19:39

республика адыгея

мурат кумпилов

совет федерации рф

республика адыгея

общество

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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Сенаторы осмотрели в Адыгее учреждения культуры, отремонтированные по индивидуальной программе развития региона, которые уже приступили к работе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Члены комитета Совфеда по экономической политике изучают на месте, как реализуется индивидуальная программа развития Адыгеи."Рабочая поездка участников заседания началась сегодня в Тахтамукайском районе с посещения объектов, которые были реконструированы в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея. По поручению главы РА Мурата Кумпилова премьер-министр РА Геннадий Митрофанов ознакомил сенаторов с результатами проведенной работы. В частности, были осмотрены здания дома культуры в поселке Яблоновский и культурно-спортивного досугового центра в поселке Энем, где завершился капитальный ремонт", - говорится в сообщении.Отмечается, что в эти объекты было вложено свыше 110 миллионов рублей. ДК "Факел" в Яблоновском с середины 1990-х годов находился в частной собственности и по назначению не использовался. Его удалось вернуть в муниципальную собственность и включить проект реконструкции в индивидуальную программу. На базе него теперь создан современный культурно-досуговый центр с концертным залом на 290 посадочных мест. Объект в Энеме также является центром культурной жизни поселка, здесь работают 32 клубных формирования, где занимаются более 700 человек, в центре расположены музей и библиотека."В настоящее время данные учреждения культуры уже открылись. Поэтому сенаторы смогли ознакомиться не только с результатом капремонта, но и побывали на занятиях творческих коллективов", - добавляется в сообщении.Ранее правительство РФ определило 10 регионов с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Республика Алтай, Карелия, Тува, Марий Эл, Курганская и Псковская области, Адыгея, Алтайский край, Чувашия и Калмыкия заняли худшие позиции в рейтинге Минэкономразвития РФ. Рейтинг состоял из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал. Правительство РФ распределило субсидии на индивидуальные программы их развития.Сообщалось, что для реализации мероприятий индивидуальной программы Адыгеи в 2020-2024 годах из федерального бюджета региону планируется выделить 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210305/adygeya-1600162640.html

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурат кумпилов, совет федерации рф, республика адыгея, общество