https://ria.ru/20210309/zdorove-1600391168.html

Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни

Вздутие живота оказалось симптомом опасной болезни

Вздутие живота может указывать на застойную сердечную недостаточность. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков. РИА Новости, 09.03.2021

2021-03-09T01:06

2021-03-09T01:06

2021-03-09T01:06

наука

весь мир

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Вздутие живота может указывать на застойную сердечную недостаточность. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британских медиков.Такое прогрессирующее состояние, характеризующееся неспособностью мышцы перекачивать кровь по телу, в конечном счете способно вызвать летальный исход, предупреждают специалисты.К другим признакам сердечной недостаточности относятся одышка даже в состоянии покоя, чувство усталости, отек ног, постоянный кашель, который может усиливаться ночью, хрипы, спутанность сознания и нерегулярное сердцебиение. Признаками опасного для жизни состояния являются также потеря аппетита, резкий набор или потеря веса, головокружение и обмороки, депрессия и беспокойство.Вздутие живота возникает, когда такие вещества, как воздух или жидкость, накапливаются в брюшной полости, вызывая ее расширение. Является типичным симптомом основного заболевания или дисфункции в организме, а не болезнью как таковой.Основной причиной вздутия живота является чрезмерное употребление пищи и глотание воздуха, известное как аэрофагия. К другим причинам вздутия живота относятся воспалительные заболевания кишечника, такие как болезнь Крона и язвенный колит, синдром раздраженного кишечника, сахарный диабет, диспепсия или временный запор.

https://ria.ru/20210223/rak-1598621951.html

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