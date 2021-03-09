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Госдума приняла во II чтении законопроект о просветительской деятельности
Госдума приняла во II чтении законопроект о просветительской деятельности
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым в законе об образовании в РФ закрепляется понятие "просветительская... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T15:49
2021-03-09T15:49
госдума рф
вячеслав никонов
образование - общество
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МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым в законе об образовании в РФ закрепляется понятие "просветительская деятельность".Законопроект о просветительской деятельности, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".Авторы предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Авторы инициативы также предлагают запретить использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов". Проект был принят Госдумой в первом чтении 23 декабря 2020 года.Как отметил глава комитета Вячеслав Никонов, обсуждение проекта после первого чтения вызвало широкий общественный резонанс. При этом в большинстве случаев обсуждение законопроекта "не имеет никакого отношения к тому, что там написано".Поправкой ко второму чтению уточнено положение, касающееся научно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений. По словам главы комитета Вячеслава Никонова, поправка "министерству предлагает определить круг тех организаций, которые могут заниматься методической работой в отношении нашей школы".Одобрена поправка, согласно которой просветительскую деятельность осуществляют не только органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также уполномоченные ими организации и "физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, при соблюдении требований, предусмотренных настоящим федеральным законом".
https://ria.ru/20210309/shkola-1600400605.html
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госдума рф, вячеслав никонов, образование - общество

Госдума приняла во II чтении законопроект о просветительской деятельности

15:49 09.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, которым в законе об образовании в РФ закрепляется понятие "просветительская деятельность".
Законопроект о просветительской деятельности, которым вносятся изменения в закон "Об образовании в РФ", в Госдуму внесли депутаты и сенаторы. Проектом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".
Авторы предлагают наделить федеральные органы власти в сфере образования полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".
Авторы инициативы также предлагают запретить использовать просветительскую деятельность "для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов". Проект был принят Госдумой в первом чтении 23 декабря 2020 года.
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Как отметил глава комитета Вячеслав Никонов, обсуждение проекта после первого чтения вызвало широкий общественный резонанс. При этом в большинстве случаев обсуждение законопроекта "не имеет никакого отношения к тому, что там написано".
Поправкой ко второму чтению уточнено положение, касающееся научно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений. По словам главы комитета Вячеслава Никонова, поправка "министерству предлагает определить круг тех организаций, которые могут заниматься методической работой в отношении нашей школы".
Одобрена поправка, согласно которой просветительскую деятельность осуществляют не только органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также уполномоченные ими организации и "физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, при соблюдении требований, предусмотренных настоящим федеральным законом".
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