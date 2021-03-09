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Нидерланды предлагают включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО лодки
Нидерланды предлагают включить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО лодки
Представители сразу нескольких нидерландских провинций обратились к властям страны с просьбой подать заявку на включение традиционных парусных плоскодонок в... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T12:27
2021-03-09T12:27
2021-03-09T12:27
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Представители сразу нескольких нидерландских провинций обратились к властям страны с просьбой подать заявку на включение традиционных парусных плоскодонок в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает "ЕвроПульс"."Коричневые лодки" (их так называют из-за цвета парусов) традиционно использовались для рыбной ловли и мелкой торговли. Благодаря небольшой осадке они отлично подходят для судоходства по неглубокому Ваттовому морю.Сейчас в Нидерландах около 400 таких судов. На них устраивают прогулки для туристов и сдают в аренду, некоторые переоборудованы под традиционные дома на воде. В эпоху пандемии большинство лодок простаивает и ветшает, так как средств на их содержание у владельцев не хватает.Как отмечают авторы инициативы, в большинстве стран ЕС традиционные суда получают поддержку государства, а в Нидерландах "коричневые лодки" вынуждены сами "добывать себе пропитание". Статус наследия ЮНЕСКО, с одной стороны, может привлечь больше желающих прокатиться на плоскодонках, когда турпоездки возобновятся, а с другой — даст возможность претендовать на дополнительное финансирование.Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополняется ежегодно. В 2020 году в перечень были включены, например, финская сауна, традиционная мальтийская лепешка фтира и испанский праздник "Винных коней".
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туризм, новости - туризм, юнеско, нидерланды
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Представители сразу нескольких нидерландских провинций обратились к властям страны с просьбой подать заявку на включение традиционных парусных плоскодонок в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает
"ЕвроПульс".
"Коричневые лодки" (их так называют из-за цвета парусов) традиционно использовались для рыбной ловли и мелкой торговли. Благодаря небольшой осадке они отлично подходят для судоходства по неглубокому Ваттовому морю.
Сейчас в Нидерландах около 400 таких судов. На них устраивают прогулки для туристов и сдают в аренду, некоторые переоборудованы под традиционные дома на воде. В эпоху пандемии большинство лодок простаивает и ветшает, так как средств на их содержание у владельцев не хватает.
Как отмечают авторы инициативы, в большинстве стран ЕС традиционные суда получают поддержку государства, а в Нидерландах "коричневые лодки" вынуждены сами "добывать себе пропитание". Статус наследия ЮНЕСКО, с одной стороны, может привлечь больше желающих прокатиться на плоскодонках, когда турпоездки возобновятся, а с другой — даст возможность претендовать на дополнительное финансирование.
Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополняется ежегодно. В 2020 году в перечень были включены, например, финская сауна, традиционная мальтийская лепешка фтира и испанский праздник "Винных коней".