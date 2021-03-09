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На Украине предложили способ "выживания" в русскоязычном мире
На Украине предложили способ "выживания" в русскоязычном мире
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что английский должен быть вторым обязательным языком в государстве, так... РИА Новости, 09.03.2021
2021-03-09T17:21
2021-03-09T17:25
алексей данилов
петр порошенко
нато
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 9 мар - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что английский должен быть вторым обязательным языком в государстве, так как это вопрос "выживания" украинцев в русскоязычном мире.Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств."Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, - это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам", - заявил Данилов на пресс-конференции во вторник.По его словам, английский язык на сегодняшний день должен быть обязательным в обиходе украинцев. "Для того, чтобы мы были цивилизованной страной", - пояснил Данилов.Согласно данным исследовательской компании Kantar, которая в мае 2019 года провела исследование, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных - русский язык.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о языке в стране не актуален, так как единственным госязыком, согласно конституции, является украинский.В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
https://ria.ru/20210309/nato-1600120287.html
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алексей данилов, петр порошенко, нато, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине предложили способ "выживания" в русскоязычном мире

17:21 09.03.2021 (обновлено: 17:25 09.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники "Марша защитников Украины" во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве
Участники Марша защитников Украины во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 мар - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что английский должен быть вторым обязательным языком в государстве, так как это вопрос "выживания" украинцев в русскоязычном мире.
Государственным языком на Украине является украинский. При этом конституция страны гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского языка и других языков национальных меньшинств.
"Если мы говорим, что двигаемся в ЕС и двигаемся в НАТО, - это вопрос нашего выживания в лингвистическом русскоязычном мире, поэтому, если мы не будем этим вопросом заниматься, мы постоянно будем подвергаться российским нарративам", - заявил Данилов на пресс-конференции во вторник.
По его словам, английский язык на сегодняшний день должен быть обязательным в обиходе украинцев. "Для того, чтобы мы были цивилизованной страной", - пояснил Данилов.
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Согласно данным исследовательской компании Kantar, которая в мае 2019 года провела исследование, 63% украинцев считают родным украинский язык, еще 35% граждан считают родным русский. При этом 70% респондентов ответили, что знают английский язык, а 63% опрошенных - русский язык.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о языке в стране не актуален, так как единственным госязыком, согласно конституции, является украинский.
В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка, теперь квота поднялась до отметки 90%. Однако нынешний глава государства Владимир Зеленский пообещал тщательно проанализировать закон на предмет соответствия конституции. Он отметил при этом, что документ был принят "без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью".
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